Ez történt Ománban – a Közel-Keleten eszkalálódó helyzetről posztolt a magyar válogatott tagja

a felnőtt- és az utánpótlás-válogatott valamennyi versenyzője és edzője, összesen 23 fő épségben hazatért Ománból.

Ilyés Laura már nincs a Közel-Keleten. Fotó: MTI/Derencsényi István

Ilyen volt a Közel-Keleten

Az úszóválogatott egyik tagja, Ilyés Laura szintén a social médiában posztolt arról, milyen volt kint tölteni azt a néhány napot a háborús térségben.

„A mai napon hazaértünk Ománból, ahol három hétig edzőtáboroztunk, és ahol az elmúlt napokban testközelből éltük meg a Közel-Keleten eszkalálódó helyzetet. Bár Omán a régió egyik biztonságos országának számít, civil emberként végigélni egy ilyen időszakot egy olyan térségben, amelynek a politikájáról és erőviszonyairól európaiként általában keveset tudunk, egészen más perspektívát ad. Egy ilyen helyzet sajátossága, hogy az események szinte fél napról fél napra változnak, és az ember gyorsan rájön: a kiszámíthatóság valójában törékeny dolog. Sportolóként hozzászoktunk a fizikai terheléshez, a határaink feszegetéséhez, a kontrollhoz. Az elmúlt napokban azonban a legnagyobb kihívást nem az edzés jelentette, hanem a bizonytalanság.