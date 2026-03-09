Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
03. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
úszás Ilyés Laura Omán

Ez történt Ománban – a Közel-Keleten eszkalálódó helyzetről posztolt a magyar válogatott tagja

2026. március 09. 11:31

Ilyés Laura egy posztban mesélt arról, milyen volt Ománban tölteni napokat a konfliktus kirobbanása után. A magyar úszóválogatott tagjai pénteken térhettek haza a Közel-Keletről.

2026. március 09. 11:31
null

Mint a Mandiner is beszámolt róla, pénteken mindenki hazatért az Ománban edzőtáborozott magyar úszóválogatottból. A közel-keleti fegyveres konfliktus miatt szombaton törölték azt a repülőgépet, amellyel a küldöttség egy része hazatért volna a térségből. Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöke aznap a Nemzeti Sportnak úgy fogalmazott:

Ezt is ajánljuk a témában

„Fantasztikus kéthetes edzőtáboron vagyunk túl, és a csapat egy része indulna haza. Itt vagyunk az ománi reptéren, és úgy volt, hogy 13.10 perckor indul a repülőgépünk, ami némi késéssel érkezett meg, de 13.30-kor bejelentették, hogy Omán légtérzár alá került, és az összes kimenő járatot törölték.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Akkor négyen ragadtak a légikikötőben, a küldöttség nagyobb részének eleve csütörtökig tartott volna az edzőtábor, az MÚSZ közösségi oldala pedig pénteken arról számolt be, hogy 

a felnőtt- és az utánpótlás-válogatott valamennyi versenyzője és edzője, összesen 23 fő épségben hazatért Ománból.

Közel-Kelet
Ilyés Laura már nincs a Közel-Keleten. Fotó: MTI/Derencsényi István

Ilyen volt a Közel-Keleten

Az úszóválogatott egyik tagja, Ilyés Laura szintén a social médiában posztolt arról, milyen volt kint tölteni azt a néhány napot a háborús térségben.

„A mai napon hazaértünk Ománból, ahol három hétig edzőtáboroztunk, és ahol az elmúlt napokban testközelből éltük meg a Közel-Keleten eszkalálódó helyzetet. Bár Omán a régió egyik biztonságos országának számít, civil emberként végigélni egy ilyen időszakot egy olyan térségben, amelynek a politikájáról és erőviszonyairól európaiként általában keveset tudunk, egészen más perspektívát ad. Egy ilyen helyzet sajátossága, hogy az események szinte fél napról fél napra változnak, és az ember gyorsan rájön: a kiszámíthatóság valójában törékeny dolog. Sportolóként hozzászoktunk a fizikai terheléshez, a határaink feszegetéséhez, a kontrollhoz. Az elmúlt napokban azonban a legnagyobb kihívást nem az edzés jelentette, hanem a bizonytalanság.

És ez a bizonytalanság nem költői. Nem fennkölt. Nem látványos. Fárasztó. Mentálisan kimerítő. És nagyon is valós, amikor napokon keresztül benne élsz.

A gyors szervezésnek köszönhetően végül mi is haza tudtunk jutni, és ma már a saját ágyamban alhatok. Ez most többet jelent, mint bármilyen edzés vagy eredmény. Az élet törékenyebb és kiszámíthatatlanabb, mint sokszor gondoljuk.”

***

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook/Ilyés Laura

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Lixus
2026. március 09. 11:35
A faszt kerestek Ománban? Mintha idehaza nem lenne elegendő sportuszoda...
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!