Hírek
Vélemények
Hetilap
WA úszás Hosszú Katinka

Kínos magyarázkodás: elfelejtették Hosszú Katinkát? A szövetség mást állít!

2026. január 23. 13:44

Kellemetlen helyzet került a Nemzetközi Úszószövetség, amely listázta a legjobbakat – ám nem számolt mindenkivel. Hosszú Katinkáért tüntetnek a magyarok.

2026. január 23. 13:44
null

Néhány napja tette közzé a Nemzetközi Úszószövetség, azaz a World Aquatics szubjektív listáját, amelyen minden idők nyolc legnagyobb úszónőjét listázták. Minden magyarnak szemet szúrt, hogy háromszoros olimpiai, huszonhatszoros világ- és harmincötszörös Európa-bajnokunk, Hosszú Katinka kimaradt az összeállításból.

 

HOSSZÚ Katinka
Hosszú Katinka ezúttal nem jutott tovább a legjobb nyolcba
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

 

A top8-as listán Katie Ledecky (9), Egerszegi Krisztina (5), Dara Torres (4), Janet Evans (4), Inge de Bruijn (4), Summer McIntosh (3), Sarah Sjöström (3) és Federica Pellegrini (1) szerepel, zárójelben a megszerzett olimpiai aranyérmeik száma. Hosszú három arannyal nem fért be a felsorolásba, de rajta kívül Dawn Fraser (4), Emma McKeon (6) vagy Kaylee McKeown (5) sincs ott a legjobbaknak választottak között.

Hosszú a lista, de nem eléggé

A Blikk feltette a kérdést a világszövetségnek, milyen indokkal hagyták le klasszisunkat a listáról, és szerepet játszhat-e a mellőzésében, hogy néhány éve perre került sor a részben általa életre hívott „profi liga”, az ISL és a WA között. A válasz megérkezett.

„Az Ön által említett bejegyzés egy körkép volt, amely csak néhány úszót mutatott be, és nem volt szándékunkban egy teljes rangsort felállítani.

Ahogy látható, a fő cél az volt, hogy a közösségnek lehetőséget adjunk megosztani saját véleményét és javaslatait.

Örülünk, hogy sok rajongónk említette a kommentekben Hosszú Katinkát, akit széles körben az egyik legnagyobb úszónak tartanak” – reagált a szövetség.

