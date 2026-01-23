Kínos magyarázkodás: elfelejtették Hosszú Katinkát? A szövetség mást állít!

A top8-as listán Katie Ledecky (9), Egerszegi Krisztina (5), Dara Torres (4), Janet Evans (4), Inge de Bruijn (4), Summer McIntosh (3), Sarah Sjöström (3) és Federica Pellegrini (1) szerepel, zárójelben a megszerzett olimpiai aranyérmeik száma. Hosszú három arannyal nem fért be a felsorolásba, de rajta kívül Dawn Fraser (4), Emma McKeon (6) vagy Kaylee McKeown (5) sincs ott a legjobbaknak választottak között.

Hosszú a lista, de nem eléggé

A Blikk feltette a kérdést a világszövetségnek, milyen indokkal hagyták le klasszisunkat a listáról, és szerepet játszhat-e a mellőzésében, hogy néhány éve perre került sor a részben általa életre hívott „profi liga”, az ISL és a WA között. A válasz megérkezett.

„Az Ön által említett bejegyzés egy körkép volt, amely csak néhány úszót mutatott be, és nem volt szándékunkban egy teljes rangsort felállítani.