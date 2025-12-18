Már Olaszországban is téma a Milák-ügy: „Úgy kellett lenyugtatni a magyar közvéleményt”

Olaszország vezető sportnapilapja, a La Gazzetta dello Sport cikket közölt Milák Kristóf eltűnéséről – szúrta ki a Magyar Nemzet. A milánói lapnál sem értik, hogy a 25 éves magyar klasszis miért így éli meg az úszást, és párhuzamot vontak közte és a másik magyar olimpiai bajnok úszófenomén, Kós Hubert között.

Mint ismert, Milák a tavalyi párizsi olimpián szerzett arany- és ezüstérme óta újra eltűnt a színről. Azóta csak az idén április országos bajnokságon versenyzett felemás eredményekkel, és kihagyta az év fő versenyét, a szingapúri világbajnokságot. Sós Csaba szövetségi kapitány visszavárja a válogatottba Milákot, nemrég azt mondta róla, hogy „ő a legnagyobb úszónk, aki akkora, amekkorát még a Föld nem látott”.