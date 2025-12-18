Ft
Kós Hubert La Gazzetta dello Sport Milák Kristóf úszás Sós Csaba Schmidt Ádám

Már Olaszországban is téma a Milák-ügy: „Úgy kellett lenyugtatni a magyar közvéleményt”

2025. december 18. 20:04

Olaszország vezető sportlapja, a La Gazzetta dello Sport cikket közölt a 200 méteres pillangóúszás tokiói olimpiai bajnokáról. A milánói újságnál sem értik, Milák Kristóf miért vesztegeti el a tehetségét.

2025. december 18. 20:04
null

Olaszország vezető sportnapilapja, a La Gazzetta dello Sport cikket közölt Milák Kristóf eltűnéséről – szúrta ki a Magyar Nemzet. A milánói lapnál sem értik, hogy a 25 éves magyar klasszis miért így éli meg az úszást, és párhuzamot vontak közte és a másik magyar olimpiai bajnok úszófenomén, Kós Hubert között.

Mint ismert, Milák a tavalyi párizsi olimpián szerzett arany- és ezüstérme óta újra eltűnt a színről. Azóta csak az idén április országos bajnokságon versenyzett felemás eredményekkel, és kihagyta az év fő versenyét, a szingapúri világbajnokságot. Sós Csaba szövetségi kapitány visszavárja a válogatottba Milákot, nemrég azt mondta róla, hogy „ő a legnagyobb úszónk, aki akkora, amekkorát még a Föld nem látott”.

A La Gazzetta dello Sport párhuzamot vont Milák és a Párizsban ugyancsak olimpiai bajnok, 200 háton az idei vb-n is aranyérmes Kós Hubert között.

Milák Kristófot mindig körüllengi az erős, mégis szomorú bajnok aurája. Magyar, akárcsak Kós Hubert, aki az Egyesült Államokban edz Léon Marchand mellett, egészen más hozzáállást képviselve, mint a pillangóúszó Milák, aki időről időre eltűnik, aggodalmat keltve a magyar úszósportban, majd újra felbukkan

– írja az olasz lap.

A La Gazzetta dello Sport megfogalmazása szerint Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárnak kellett közbelépnie, hogy megnyugtassa a magyar közvéleményt a Milák-ügyben: beszélt a bajnokkal, és megnyugtató választ kapott tőle, miszerint visszatér az úszáshoz, és 2028-ban méltó módon kívánja lezárni pályafutását.

Nyílt titok, hogy van személyes kontextusom Kristóffal 2017 óta. Találkoztam vele két és fél hete is. Megkérdeztem, mik a tervei, és azt mondta, méltóképpen szeretné befejezni a pályafutását. Felajánlottam, hogy Nyíregyházán rendezhetünk egy országos bajnokságot, aztán nevetett, hogy nem erre gondolt, hanem Los Angelesre. Bízom abban, hogy Kristóf ismeri a saját maga képességeit. Tudjuk, hogy akkor áll rajtkőre, ha azt a szintet tudja képviselni, amire képes. Számítunk Kristófra Los Angelesben

– jelentette ki az államtitkár a hét elején.

Milák először Tokióban lett olimpiai bajnok, ahol 200 pillangón győzött, 100-on pedig ezüstérmes volt. Tavaly Párizsban fordítva szerezte az érmeket a két számban. 2028-ban, 28 évesen még mindig lehetne esélye nagy eredményekre.

„Ez a legfontosabb egy olyan válogatott számára, amely mindig is a technikailag kifogástalan bajnokaival hagyott nyomot maga után” – vonja le a La Gazzetta dello Sport a Milák-ügy végkövetkeztetését a magyarok szempontjából.

Nyitókép: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

