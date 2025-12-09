Az Eb-bronzérmes magyar után az Európa-bajnoknak is magyarázkodnia kellett az iskolában

„Nem megsértve itt a polgári jogot” – megint kibabráltak a magyar válogatott legjobbjával
Nincs kivétel.
Jó tanulók, jó sportolók... Simon Petra után a friss Európa-bajnok Sárkány Zalán is nagyon igyekszik egyszerre több lábon állni.
A napokban a magyar női kézilabda-válogatott ifjú kiválósága, Simon Petra számolt be róla, hogy a világbajnokság ideje alatt is tanulnia és vizsgáznia kellett, kedden pedig a friss Európa-bajnok úszó, Sárkány Zalán mesélte el a Nemzeti Sportnak, hogy tengerentúli tanulmányai miatt a lublini kontinensviadalról is folyamatos levelezésben állt amerikai professzoraival, hogy meggyőzze őket, nem szórakozásból hagyott ki néhány órát az egyetemen.
A 22 éves sportoló elárulta, az Egyesült Államokba való visszaérkezése másnapján már edzése lesz, ezzel párhuzamosan a hetekben folyamatosan záróvizsgák várnak rá.
Ha tudná, mennyi e-mailt kellett írnom, s hányszor kellett ezekben leírnom azt, hogy Európa-bajnok lettem Lublinban… A professzoraim megértőek, de azért tudatnom kellett velük, hogy nem nyaralás miatt hiányoztam másfél hetet"
– mesélte Sárkány, hozzátéve, csak karácsonykor kap néhány hét pihenőt, azt a családjával tölti el Amerikában. A fiatal úszóklasszis az Eb-n is adott egy emlékezetes nyilatkozatot, miután Európa-bajnokként ért célba 800 méter gyorson.
