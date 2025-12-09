Az Eb-bronzérmes magyar után az Európa-bajnoknak is magyarázkodnia kellett az iskolában

A napokban a magyar női kézilabda-válogatott ifjú kiválósága, Simon Petra számolt be róla, hogy a világbajnokság ideje alatt is tanulnia és vizsgáznia kellett, kedden pedig a friss Európa-bajnok úszó, Sárkány Zalán mesélte el a Nemzeti Sportnak, hogy tengerentúli tanulmányai miatt a lublini kontinensviadalról is folyamatos levelezésben állt amerikai professzoraival, hogy meggyőzze őket, nem szórakozásból hagyott ki néhány órát az egyetemen.

Sárkány Zalán brillírozott a lublini rövid pályás úszó Eb-n (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)