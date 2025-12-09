Ft
12. 09.
kedd
12. 09.
kedd
Sárkány Zalán rövid pályás Európa-bajnokság úszás

Az Eb-bronzérmes magyar után az Európa-bajnoknak is magyarázkodnia kellett az iskolában

2025. december 09. 18:42

Jó tanulók, jó sportolók... Simon Petra után a friss Európa-bajnok Sárkány Zalán is nagyon igyekszik egyszerre több lábon állni.

2025. december 09. 18:42
null

A napokban a magyar női kézilabda-válogatott ifjú kiválósága, Simon Petra számolt be róla, hogy a világbajnokság ideje alatt is tanulnia és vizsgáznia kellett, kedden pedig a friss Európa-bajnok úszó, Sárkány Zalán mesélte el a Nemzeti Sportnak, hogy tengerentúli tanulmányai miatt a lublini kontinensviadalról is folyamatos levelezésben állt amerikai professzoraival, hogy meggyőzze őket, nem szórakozásból hagyott ki néhány órát az egyetemen. 

SÁRKÁNY Zalán
Sárkány Zalán brillírozott a lublini rövid pályás úszó Eb-n (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Sárkány Zalán az Eb-ről is a professzoraival e-mailezgetett

A 22 éves sportoló elárulta, az Egyesült Államokba való visszaérkezése másnapján már edzése lesz, ezzel párhuzamosan a hetekben folyamatosan záróvizsgák várnak rá. 

Ha tudná, mennyi e-mailt kellett írnom, s hányszor kellett ezekben leírnom azt, hogy Európa-bajnok lettem Lublinban… A professzoraim megértőek, de azért tudatnom kellett velük, hogy nem nyaralás miatt hiányoztam másfél hetet"

– mesélte Sárkány, hozzátéve, csak karácsonykor kap néhány hét pihenőt, azt a családjával tölti el Amerikában. A fiatal úszóklasszis az Eb-n is adott egy emlékezetes nyilatkozatot, miután Európa-bajnokként ért célba 800 méter gyorson. 

(Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka)

