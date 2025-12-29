A közmédia stúdiójában szabadult el Schiffer András: kíméletlen ítéletet mondott Magyar Péterről

Orbán Viktor politikáját lehet bírálni, de az ő eredettörténete, hogy 1989. június 16-án kiállt a mártír miniszterelnök koporsója mellé elmondani egy beszédet. Kihívójának meg az az eredettörténete, hogy lehallgatta a feleségét – jegyezte meg Schiffer András.

Arra a kérdésre, hogy ki nyerte a 2025-ös évet, a volt politikus úgy válaszolt: a választás estéjén kiderül. A szavazótáborok aránya már szeptemberben nagyjából beállt, az utolsó 1–2 hónap ezen érdemben nem módosít akkor sem, ha nagy csatazajjal jár.

Schiffer András szerint 2010 óta a jelenlegi a legsikertelenebb kormányzati ciklus. Nem látszik, hogy a kormánypártnak milyen visszautasíthatatlan ajánlata van a választópolgárok számára, mint volt korábban a rezsicsökkentés, vagy a kerítésépítés.

A jelenlegi nem egy túl sikeres ciklus, de a kormányoldalnak komoly tartaléka van abban, hogy „ha nem mi, akkor lehet rosszabb”, tehát van egy negatív ajánlata a választók felé. Ha pedig létrejönne az orosz és amerikai elnök közötti békecsúcs Budapesten és annak nyomán a fegyverszünet, az visszamenőleg a magyar belpolitikára is kihatna, megemelné Orbán Viktor és a kormánypárt esélyét – jegyezte meg a volt pártelnök.

Hozzátette: 2024 tavaszán volt rá esély, hogy a Tisza Párt nevezetű „piramisjáték” mérsékelt, a Fidesz-szavazókra nyitott ellenzéki pozíciót foglal el. Ám a legnagyobb ellenzéki párt azt hangoztatja: „mindent eltörölni, ami Fidesz”, a kormánypárti politikusokat börtönnel fenyegetik.