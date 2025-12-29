Ft
12. 29.
hétfő
tisza m5 elnök

A közmédia stúdiójában szabadult el Schiffer András: kíméletlen ítéletet mondott Magyar Péterről

2025. december 29. 21:57

„Direkt nem mondom, hogy ellenzéki, mert ez egy NER-szökevény.”

2025. december 29. 21:57
null

A Tisza Párt egy politikai piramisjáték, Magyar Péter blöfföl – mondta Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, pártelnök a közmédia Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastjának hétfő este közzétett epizódjában, ahol Csuhaj Ildikóval, az M5 csatorna vezető szerkesztőjével beszélgetett.

A Tisza Párt egy „politikai piramisjáték, vagy hólabda, nincsen ajánlata Magyar Péternek, a Tisza Pártnak. (...) Választást kell nyerni, aztán mindent lehet, ez a Tisza ajánlata. (...) Ez az egész hájp, hogy azért szeretnek bele valakik ebbe a Tisza illúzióba, mert itt van az esély, hogy leválthatjuk Orbán Viktort, ez semmiféle tartalomhoz nem kötődik.” Itt egy illúzió van, hogy most végre el lehet kapni Orbán Viktor „grabancát” – mondta az LMP egykori elnöke.

„Direkt nem mondom, hogy ellenzéki, mert ez egy NER-szökevény”,

de ott áll Orbán Viktorral szemben és annyi lájkot zsebel be, mint más ellenzéki még soha. A Tisza Párt gyakorlatilag a digitális térben tört föl, „virtuális hangulatépítéssel fújja fel magát valaki nagyra” – vélekedett Magyar Péterről az egykori pártelnök.

Schiffer András arra figyelmeztetett: amennyire kényelmes politikai előélet nélkül kérni a választók bizalmát, legalább annyira teher is. Egyik oldalról tiszta lap, másik oldalról – a kormányzóképesség szempontjából – fekete lyuk.

A Tisza Párt elnökéről szólva hozzátette:

 még nincs semmilyen teljesítménye, amire hivatkozva kérheti a választók bizalmát, hanem blöffről blöffre próbál vergődni a végső győzelemig.”

Ez egy egészen katasztrofális jelenség, és a független, objektív sajtó ezek mellett elsétál, „nem kérik számon ezt a jóembert, hogy ezt mégis hogy gondolta” – tette hozzá Schiffer András.

Ha valaki még semmit nem tett le politikailag az asztalra, és úgy kéri a választók bizalmát, még nincs parlamenti mandátuma, kormányzati megbízatása, már akkor blöfföl, akkor mit várhatunk tőle, ha kormányra kerül. A Tisza Pártról meg a vezetőjéről nem lehetett hallani 2024 előtt. Hogy veszi a bátorságot, hogy „blöffölget”, ahelyett, hogy kirakná az asztalra, hogy miként akarja kormányozni az országot – hangoztatta az egykori politikus.

Orbán Viktor politikáját lehet bírálni, de az ő eredettörténete, hogy 1989. június 16-án kiállt a mártír miniszterelnök koporsója mellé elmondani egy beszédet. Kihívójának meg az az eredettörténete, hogy lehallgatta a feleségét – jegyezte meg Schiffer András.

Arra a kérdésre, hogy ki nyerte a 2025-ös évet, a volt politikus úgy válaszolt: a választás estéjén kiderül. A szavazótáborok aránya már szeptemberben nagyjából beállt, az utolsó 1–2 hónap ezen érdemben nem módosít akkor sem, ha nagy csatazajjal jár.

Schiffer András szerint 2010 óta a jelenlegi a legsikertelenebb kormányzati ciklus. Nem látszik, hogy a kormánypártnak milyen visszautasíthatatlan ajánlata van a választópolgárok számára, mint volt korábban a rezsicsökkentés, vagy a kerítésépítés.

A jelenlegi nem egy túl sikeres ciklus, de a kormányoldalnak komoly tartaléka van abban, hogy „ha nem mi, akkor lehet rosszabb”, tehát van egy negatív ajánlata a választók felé. Ha pedig létrejönne az orosz és amerikai elnök közötti békecsúcs Budapesten és annak nyomán a fegyverszünet, az visszamenőleg a magyar belpolitikára is kihatna, megemelné Orbán Viktor és a kormánypárt esélyét – jegyezte meg a volt pártelnök.

Hozzátette: 2024 tavaszán volt rá esély, hogy a Tisza Párt nevezetű „piramisjáték” mérsékelt, a Fidesz-szavazókra nyitott ellenzéki pozíciót foglal el. Ám a legnagyobb ellenzéki párt azt hangoztatja: „mindent eltörölni, ami Fidesz”, a kormánypárti politikusokat börtönnel fenyegetik.

A Tisza szimpatizánsai, publicistái bárkit, aki nem dicséri agyba-főbe a párt vezetőjét, „nem akar részt venni ebben a komédiában, azt elképesztő inzultusnak teszik ki”. Mindenkit, aki kritizálja a Tisza Pártot, „Fidesz-bérencnek titulálják”.

„Egy olyan gesztust nem láttam a Tisza Párt elnökétől, amivel a híveit hűtené, ellenkezőleg.”

Ahhoz, hogy kormányt lehessen váltani, szüksége lenne korábbi kormánypárti szavazókra is, ám ha „Fidesz-bérenceznek”, annak taszító hatása van – mutatott rá Schiffer András.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
