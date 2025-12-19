Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Schiffer András kommunikáció kommunikációs kampány Orbán Viktor

„Ebből lett négyszer kétharmad” – Schiffer András hidegzuhanyt küldött az ellenzéknek: Orbán Viktor már a győztes stratégiát játssza

2025. december 19. 10:30

Az ellenzék azt hitte, a miniszterelnök menekül, pedig épp most mattolta őket. Schiffer András szerint Orbán Viktor tudatosan váltott, és beállt abba a pozícióba, ami eddig mindig tarolást hozott – miközben Tarr Zoltán egyetlen elszólással leplezte le a Tisza Párt valódi ajánlatát.

2025. december 19. 10:30
null

A 2025-ös évet, azon belül is elsősorban a kormányoldal és Orbán Viktor kommunikációs stratégiájának alakulását elemezte az ÖT YouTube-csatornán Schiffer András volt országgyűlési képviselő. 

Schiffer a műsorban vízválasztónak nevezte a Pride felvonulást, amely után a kormánypárt harcmodort váltott. A legfontosabb események között említette azonban Tarr Zoltán, a Tisza alelnökének nyári elszólását is, ami szavai szerint 

nagyjából minden megmutat arról, hogy mi a Tisza Párt ajánlata a választóknak. 

Az egykori országgyűlési képviselő emellett meghatározónak nevezte Donald Trump azon bejelentését, hogy Budapest adhat otthont egy orosz-amerikai béketárgyalásnak, és az ezt követő washingtoni magyar látogatást is. 

Ez a két utóbbi, egymásba kapcsolódó történés az átrendeződő, multipoláris világrendben kezdi körvonalazni Magyarország lehetséges pozícióját és súlyát – fogalmazott. 

Schiffer kifejtette, hogy milyen változást látott az év során Orbán Viktor és a kormánypárok kommunikációs stratégiájában. 

A volt politikus szerint az év első felében, az évértékelőben és a március 15-i beszédében a kormányfő a Fidesz keménymagjához szólt. Ennek az volt a célja, hogy saját táborának harci tűzét felhozza a Tisza szintjére. Ez pedig el is érte Schiffer szerint. 

A nyártól azonban már az új kommunikációs stratégiát élesítették. 

Az intenzív és egészen professzionálisnak tűnő online jelenléte a miniszterelnöknek meglehetősen sikeres volt 

– mondta Schiffer, hozzátéve, hogy ezek Orbán Viktor karakterétől meglehetősen távolt álltak korábban. 

Majd ezek után következett a kormányfő október 23-i beszéde, ahol már kiszólt az ellenzéki szavazók felé. Szerinte az ellenzék teljesen tévesen értelmezte ezt úgy, hogy a kormányfő pániba esett és „már az ellenzéki szavazóknak könyörög”. Ha valakinek ettől be kellene pánikolni, az éppen az ellenzéki pártok – hívta fel a figyelmet Schiffer.

A miniszterelnök elkezdett olyan választói csoportokhoz beszélni, amely korábban nem és tudatosan a beállt egy mérsékelt pozícióba. Ebből a stratégiából pedig Orbán Viktornak már négyszer lett kétharmada – hangsúlyozta Schiffer András. 

Fotó: Facebook / Orbán Viktor
 

 

zsocc44
2025. december 19. 11:56
Szerénytelenségem, az Olympos Mons nyugati lejtőjéről, csak reménykedni tudok, hogy MP és a "pártja", marad egy közjáték! Megnéztem néhány megnyilvánulását MP-nek, leginkább semmire nem alkalmas, perc embernek látszik!
Leskelődő
2025. december 19. 11:55
A próféta szóljon belőle!
elcapo-2
2025. december 19. 11:51
5 x 2/3 !
statiszta
•••
2025. december 19. 11:44 Szerkesztve
Most lesz az ötödik, de van esély a 3/4-re is... Ez attól függ, hogy az ellenzékiek mennyire fognak össze vissza egymásra indulni és szétszavazni, mert a Fidesz 2025 év eleji időköziken határon túliak nélkül hoz ugyanannyit-többet, mint 22-ben velük együtt. A szombati full égés tünci alapján erre minden esély megvan.
