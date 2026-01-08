Ez nem a 444 hete: a bíróság szerint megsértették Bodolai László jó hírnevét az Index-ügyben

A Fővárosi Törvényszék részben helyt adott Bodolai László ügyvéd keresetének a 444.hu közlései miatt, és több cikk esetében is a jó hírnév megsértését állapította meg az Index 2020-as szétesését követően kipattant ügy kapcsán. Az ítélet nem jogerős – írta a Media1.

A bíróság összesen hét, a 444.hu-n megjelent cikk egyes közlései tekintetében állapította meg Bodolai jó hírnévhez fűződő személyiségi jogának megsértését. Az ítélet szerint jogsértő volt többek között az a portálon megjelent állítás, amely szerint Bodolai László ügyvéd, az Indexet korábban tulajdonló Magyar Fejlődésért Alapítvány (MFA) egykori kuratóriumi elnöke, az Index.hu Zrt. volt igazgatósági elnöke „méltányos összeg” felajánlásával próbálta volna hallgatásra bírni Dull Szabolcs akkori index.hu-főszerkesztőt.