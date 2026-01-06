Több valótlanságot is állított a 444 a Hegyvidéki Önkormányzatról és a kutyapártos polgármesterről, de van egy csavar a történetben

Kovács Gergely ugyanakkor megjegyezte, hogy a bírósági ítélet az újságíró eljárásáról is tartalmaz érdekes kitételt. Konkrétan azt, hogy

az újság a cikkben hivatkozott forrásait nem tárta fel, és nem hivatkozott arra, hogy a perben kifogásolt közlések valóságtartalmáról igyekezett meggyőződni,

holott az általa közöltek ellenőrzésével tudomást szerezhetett volna a közlések valótlanságáról, ezért a bíróság megállapította, hogy az alperes a foglalkozása szerint elvárt körültekintést elmulasztva járt el valótlan közlések megjelentetésekor.

De a terjedelmes bejegyzésben az Magyar Kétfarkú Kutyapárt polgármestere arra is felhívta a figyelmet, hogy a cikk többi olyan állításával kapcsolatban, melyeknél helyreigazítást kértek, a bíróság arra jutott, hogy ezek vélemények vagy van „vékony ténybeli az alapjuk”, amit egy közéleti vita keretében akkor is tűrnie kell, ha egyébként azok valósága nem bizonyított.

Kovács ezután két példán kereszül igyekezett elmagyarázni, hogy ez mit jelent pontosan. „Például nem kell helyreigazítást lehozniuk azzal az állításukkal kapcsolatban, hogy »átcsúsznak javaslatok, építkezéssel kapcsolatos engedélykérelmek, melyeknek nem lenne szabad, mert az előző időszak gyakorlatára hajaznak«, mert történt építési szabályzat módosítás az elmúlt 15 hónapban, mindegy is, hogy mi, ez elég hozzá, hogy ez »vékony ténybeli alapnak« számítson” – írta.