helyreigazítás hegyvidéki önkormányzat kovács gergely bíróság polgármester 444

Több valótlanságot is állított a 444 a Hegyvidéki Önkormányzatról és a kutyapártos polgármesterről, de van egy csavar a történetben

2026. január 06. 18:55

A bíróság a cikk több olyan állításával kapcsolatban, melyben helyreigazítást kértek, arra jutott, hogy ezek vélemények vagy van „vékony ténybeli az alapjuk”, amit egy közéleti vita keretében is tűrni kell – ismertette Kovács Gergely.

2026. január 06. 18:55
null

Kovács Gergely, Hegyvidék ellenzéki polgármestere közösségi oldalán arról számolt be, hogy hét valótlan állítás volt az elsőfokú ítéletek szerint a Hegyvidéki Önkormányzatról és személyéről szóló 444.hu cikkben.

Mint ismertette, a sajtópereket a Hegyvidéki Önkormányzat és ő maga indította a 444 ellen Keller-Alánt Ákos írása miatt. A cikk egyes állításai rá, míg mások az önkormányzatra vonatkoztak. Mint kiderült, 

  • a két pert két különböző bíró tárgyalta,
  •  mindkét eljárásban külön-külön vagy féltucat tanút hallgattak meg több körben, órákon keresztül.

 Mindemellett természetesen írásban bármit benyújthatott és előadhatott a 444 a per során – tette hozzá Kovács.

Ilyen előzményeket követően meghozott elsőfokú ítéletek alapján az alábbi a helyreigazításokat kell lehoznia a portálnak:

1. „Valótlanul híreszteltük, hogy 2025 elejére több olyan jelentés is Kovács Gergely asztalára került, mely nemcsak feltárta az előző korszak korrupciós mintázatait, de nyerhető perekkel és a kerület számára visszaszerezhető százmilliókkal kecsegtetett”.

2. „Valótlanul állítottuk, hogy Kovács Gergely megtiltotta a szabálytalan ügyek vizsgálatával kapcsolatos minden irat kiadását”.

3. „Valótlanul állítottuk, hogy Borsodi Klaudia irodavezető egy önkormányzati többségű társasházban nem járult hozzá semmiféle felújításhoz azért, hogy az épület állaga leromoljon és olcsón ki lehessen játszani a kerületi vagyonból”.

4. „Valótlanul híreszteltük, hogy a Hegyvidéki Önkormányzatnál Kovács Gergely blokkolja belsővisszaélés-bejelentési rendszer bevezetését”.

5. „Valótlanul állítottuk, hogy arról, hogy Orbán Viktor milliárdos veje látogatóba érkezik, Kovács senkinek sem szólt”.

6. „Valótlanul híreszteltük, hogy Kovács Gergely polgármesternek függőben van egy kábítószerrel való visszaélési ügye, és ezzel is foghatják. Ezzel szemben a valóság az, hogy Kovács Gergely polgármesternek semmilyen kábítószerrel való visszaélési ügye - sem egyéb büntetőügye - nincsen függőben”.

Továbbá a 444.hu a per során elismerte, hogy valótlanul híresztelték, hogy a Hegyvidéki Önkormányzat jogi tanácsadásra vonatkozó szerződése az előző időszakhoz képest többszörösére drágult.

Kovács Gergely ugyanakkor megjegyezte, hogy a bírósági ítélet az újságíró eljárásáról is tartalmaz érdekes kitételt. Konkrétan azt, hogy 

az újság a cikkben hivatkozott forrásait nem tárta fel, és nem hivatkozott arra, hogy a perben kifogásolt közlések valóságtartalmáról igyekezett meggyőződni, 

holott az általa közöltek ellenőrzésével tudomást szerezhetett volna a közlések valótlanságáról, ezért a bíróság megállapította, hogy az alperes a foglalkozása szerint elvárt körültekintést elmulasztva járt el valótlan közlések megjelentetésekor.

De a terjedelmes bejegyzésben az Magyar Kétfarkú Kutyapárt polgármestere arra is felhívta a figyelmet, hogy a cikk többi olyan állításával kapcsolatban, melyeknél helyreigazítást kértek, a bíróság arra jutott, hogy ezek vélemények vagy van „vékony ténybeli az alapjuk”, amit egy közéleti vita keretében akkor is tűrnie kell, ha egyébként azok valósága nem bizonyított.

Kovács ezután két példán kereszül igyekezett elmagyarázni, hogy ez mit jelent pontosan. „Például nem kell helyreigazítást lehozniuk azzal az állításukkal kapcsolatban, hogy »átcsúsznak javaslatok, építkezéssel kapcsolatos engedélykérelmek, melyeknek nem lenne szabad, mert az előző időszak gyakorlatára hajaznak«, mert történt építési szabályzat módosítás az elmúlt 15 hónapban, mindegy is, hogy mi, ez elég hozzá, hogy ez »vékony ténybeli alapnak« számítson” – írta. 

De a lap ugyanígy megírhatta, hogy a közbeszerzéseinkkel kapcsolatos „spórolási” számok vagy túlzók, vagy ellenőrizhetetlenek, annak ellenére, hogy az önkormányzat részletesen közölte, mi mennyivel lett olcsóbb és mit mivel kell összehasonlítani, mert „ez egy vélemény az ítélet szerint, nem mintha utalt volna bármi is az írásban rá, hogy ez csak egy vélemény” – mutatott rá.

De az is megírható volt, hogy az elmúlt időszak korrupciógyanús ügyeit vizsgáló munkát Kovács Gergely leállítatta Tiborcz István februári látogatása után. „Annak ellenére, hogy a 444 a bíróság előtt sem vitatta, hogy a Hegyvidéki Egészségügyi Központ működése miatt májusban tettem feljelentést, és négy másik területen (Hegyvidéki Sportcsarnok Kft., kommunikációs szerződések, kórházi szerződések, orvosi szerződések) azóta is folyamatban vannak vizsgálatok. Ez az állítás a bíróság megítélése szerint annyi valós ténybeli alappal rendelkezik, hogy Balla Juditnak megtiltottam februárban, hogy vegzálja az önkormányzatban munkát végző kollégákat irathalmazok tömeges kikérésével” – zárta posztját a hegyvidéki kerületvezető.

A vonatkozó bejegyzést teljes terjedelmében alább olvashatja:

Nyitókép: Facebook

