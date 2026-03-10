Két iszlamista merényletet kísérelt meg New Yorkban – a polgármester mindent elítélt, csak a radikális iszlámot nem
2026. március 10. 16:06
A muszlim polgármesternek, akinek a kampány idején mindenről határozott véleménye volt, most hirtelen nincs mondanivalója.
2026. március 10. 16:06
Egy Jake Lang nevű jobboldali aktivista szombatra tüntetést hirdetett a polgármester hivatalos rezidenciája elé „Állítsuk meg New York iszlám általi elfoglalását!” címmel.
A New York Times beszámolója szerint Lang hívei kisebbségben voltak az ellentüntetőkkel szemben, akik gúnyolódtak rajtuk és tárgyakat dobáltak feléjük. Ezután egy férfi meggyújtott egy házi készítésű bombát, majd az utcára dobta. A szerkezet végül nem robbant fel, így bár pánikot és riadalmat keltett, sérülést nem okozott.
Letartóztatásuk után mindketten azt állították, hogy hűséget esküdtek az Iszlám Államnak. Egyikük azt mondta, a bostoni maratoni merényletnél is nagyobb támadást akartak végrehajtani.
Vasárnap, a támadást követő napon Zohran Mamdani, a város első muszlim polgármestere közleményt adott ki, amelyben elítélte mind az „iszlamofób” tüntetőket, mind a házi készítésű bombák felrobbantásával vádolt két fiatal férfit.
Még a liberális New York Times is megjegyezte, hogy miközben Mamdani általánosságban elítélte a „terrort”, feltűnően hallgat a történtek hátteréről, noha máskor kifejezetten aktív a közösségi médiában és a nyilvános megszólalásokban. Támogatói azzal védték, hogy „a város ügyeivel van elfoglalva”.
Az utolsó terrorcselekményhez köthető robbantási kísérlet New Yorkban 2017-ben történt, amikor egy öngyilkos merénylő házi készítésű szerkezete csak részben robbant fel a város egyik legforgalmasabb metróállomásán. A támadó volt az egyetlen, aki súlyosan megsérült.
