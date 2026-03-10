Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
new york times jake lang állítsuk meg new york iszlám általi elfoglalását polgármester iszlám állam

Két iszlamista merényletet kísérelt meg New Yorkban – a polgármester mindent elítélt, csak a radikális iszlámot nem

2026. március 10. 16:06

A muszlim polgármesternek, akinek a kampány idején mindenről határozott véleménye volt, most hirtelen nincs mondanivalója.

2026. március 10. 16:06
null

Egy Jake Lang nevű jobboldali aktivista szombatra tüntetést hirdetett a polgármester hivatalos rezidenciája elé „Állítsuk meg New York iszlám általi elfoglalását!” címmel.

Far-right influencer Jake Lang to stage protest outside Mayor Mamdani's residence
Az iszlamizáció elleni néhány tüntető egy kecskével.  CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A New York Times beszámolója szerint Lang hívei kisebbségben voltak az ellentüntetőkkel szemben, akik gúnyolódtak rajtuk és tárgyakat dobáltak feléjük. Ezután egy férfi meggyújtott egy házi készítésű bombát, majd az utcára dobta. A szerkezet végül nem robbant fel, így bár pánikot és riadalmat keltett, sérülést nem okozott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A két férfi közben azt kiabálta: „Allahu Akbar!”

Letartóztatásuk után mindketten azt állították, hogy hűséget esküdtek az Iszlám Államnak. Egyikük azt mondta, a bostoni maratoni merényletnél is nagyobb támadást akartak végrehajtani.

Vasárnap, a támadást követő napon Zohran Mamdani, a város első muszlim polgármestere közleményt adott ki, amelyben elítélte mind az „iszlamofób” tüntetőket, mind a házi készítésű bombák felrobbantásával vádolt két fiatal férfit.

Még a liberális New York Times is megjegyezte, hogy miközben Mamdani általánosságban elítélte a „terrort”, feltűnően hallgat a történtek hátteréről, noha máskor kifejezetten aktív a közösségi médiában és a nyilvános megszólalásokban. Támogatói azzal védték, hogy „a város ügyeivel van elfoglalva”.

Az utolsó terrorcselekményhez köthető robbantási kísérlet New Yorkban 2017-ben történt, amikor egy öngyilkos merénylő házi készítésű szerkezete csak részben robbant fel a város egyik legforgalmasabb metróállomásán. A támadó volt az egyetlen, aki súlyosan megsérült.

Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
figyelő4322
2026. március 10. 18:54
Még jó, hogy 'federal offenses', föderális bűncselekmények esetében létezik a HALÁLBÜNTETÉS. Ezzel a NYC akcióval elkövetett vádak, amiket a szövetségi ügyész emelni fog, komolyak. Itt van csak néhány: terrorista akció, gyilkossági kísérlet, egy betiltott terrorszervezeti tagság (ISIS), tömeggyilkos fegyver használatának kísérlete, illegális robbanóanyag szállítása államhatárokon keresztül, stb, stb.... Ezek csak a fontosabbak. Egy tapasztalt szövetségi ügyész találhat többet is...
Válasz erre
0
1
figyelő4322
2026. március 10. 18:53
Az én véleményem szerint ezek a terroristák megérdemelnék a halálbüntetést. Ez attól is függ, hogy hol lesz a tárgyalás. Ha NYC-ben, akkor talán nem. De ha sikerül átteni 'upstate' (észak) NY államba, akkor más lehet a helyzet. Az állam északi része többnyire ún. country (vidéki) környék, ott a lakosság döntő többsége fehér keresztény, és törvénytisztelő. De arrafelé még a zsidók és négerek is konzervatívabbak. Tehát az esküdtszék tagjai SOKKAL komolyabban veszik az iszlám, és persze akármilyen más terrorizmust is!
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2026. március 10. 17:47
Ja, ez az új polgármester maga is alávaló muzulmán, aki nem meri (de nem is akarja) elítélni az ISIS (Iszlám Államot) és terroristáit! Hogy ezt a 🤡-ot tavaly megválasztották azt mutatja, hogy mennyire megváltozott a szavazók összetétele, a lakosság minősége az USA legnagyobb városában...
Válasz erre
1
1
figyelő4322
2026. március 10. 17:28
A fehér keresztény (és kisebb mértékben a zsidó), középosztály már évek óta folytonosan MENEKÜL NYC-ből, jórészt Floridába. Itt már a zsidók nagyobb része is Republikánus szavazó, ami NYC-re egyáltalán nem mondható el... 🙄 😲 Ezért IS volt ez a párt annyira sikeres a legutóbbi választásokon, hogy szinte MINDEN választott állami (és federális) állást most Trump és DeSantis kormányzó hívei töltenek be! A neomarxista Demokrata Párt majdnem, hogy megsemmisült Floridában...
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!