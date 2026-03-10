Két iszlamista merényletet kísérelt meg New Yorkban – a polgármester mindent elítélt, csak a radikális iszlámot nem

Vasárnap, a támadást követő napon Zohran Mamdani, a város első muszlim polgármestere közleményt adott ki, amelyben elítélte mind az „iszlamofób” tüntetőket, mind a házi készítésű bombák felrobbantásával vádolt két fiatal férfit.

Még a liberális New York Times is megjegyezte, hogy miközben Mamdani általánosságban elítélte a „terrort”, feltűnően hallgat a történtek hátteréről, noha máskor kifejezetten aktív a közösségi médiában és a nyilvános megszólalásokban. Támogatói azzal védték, hogy „a város ügyeivel van elfoglalva”.

Az utolsó terrorcselekményhez köthető robbantási kísérlet New Yorkban 2017-ben történt, amikor egy öngyilkos merénylő házi készítésű szerkezete csak részben robbant fel a város egyik legforgalmasabb metróállomásán. A támadó volt az egyetlen, aki súlyosan megsérült.

Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP