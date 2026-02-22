Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 22.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 22.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
független vármegye polgármester önkormányzati képviselő jelölt választás

Már zajlik a szavazás – négy helyen tartanak időközi választást

2026. február 22. 07:16

Lemondás és haláleset miatt is ki kellett írni voksolásokat.

2026. február 22. 07:16
null

Négy településen tartanak vasárnap időközi önkormányzati választást: Gyöngyösmelléken és Tiszaszentmártonban polgármestert, Tetétlenben és Lápafőn pedig polgármestert és képviselőket választanak.

A Baranya vármegyei Gyöngyösmelléken azért kell időközi polgármester-választást rendezni, mert a falut 2010 óta vezető Schán Mária (független) tavaly ősszel meghalt. A Szigetvártól délnyugatra fekvő kistelepülésen a polgármesteri tisztségért nyolc független jelölt – Bognárné Tóth Zsuzsanna, Gali András, Kaszti Imre, Korom Dzsenifer Georgina, Kovács Attiláné, Mészáros Gyula, Orsós Róbert és Schán József – indul. A választói névjegyzékben 240-en szerepelnek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó
Tovább a cikkhezchevron

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tiszaszentmártonban azért tartanak időközi polgármester-választást, mert a települést 2019 óta vezető Szabó-Pap Aranka (korábbi nevén: Szélné Pap Aranka) tavaly novemberben lemondott posztjáról. A polgármesteri tisztségért öt független jelölt – Zsigó Ferenc, Pécsi Tiborné, Takács Edina Ildikó, Mónus Péter és Szabó Károly – indul. A több mint 900 választásra jogosult választópolgár a község egy szavazókörében adhatja le voksát.

Van, ahol 6 helyért 18-an szállnak versenybe

A Hajdú-Bihar vármegyei Tetétlenen polgármestert és képviselőket választanak, ugyanis a képviselő-testület november 20-án kimondta feloszlását. A polgármesteri tisztségért három független jelölt – Gajdos Zoltán Zsolt, Orosz Ádám és Bőr Ferenc Attiláné – verseng. A hat önkormányzati képviselői helyért 18 független jelölt indul. Tetétlenen két szavazókörben több mint ezer helybéli szavazhat.

A Tolna vármegyei Lápafőn azért kell időközi polgármester- és képviselőválasztást rendezni, mert a település képviselő-testülete november 17-én a feloszlásról döntött. A polgármesteri tisztségért három független jelölt indul: Bognár Dezső, Takács Zsolt és Szijártó László. A négy képviselői mandátumért tizenegy független jelölt indul. A választáson több mint száz helybéli vehet részt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Bekecs roma nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak.

Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.

A Bács-Kiskun vármegyei Foktő és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Gávavencsellő roma nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választottak volna, de ez a két választás a szükséges számú jelöltek hiányában elmarad.

(MTI)

Nyitókp illusztráció. Fotó: Pixabay

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csubszi
2026. február 22. 07:37
Már megijedtem, hogy koedukált WC-ről lesz szó, mindenféle transzhülyével!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!