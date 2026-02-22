Már zajlik a szavazás – négy helyen tartanak időközi választást

A Hajdú-Bihar vármegyei Tetétlenen polgármestert és képviselőket választanak, ugyanis a képviselő-testület november 20-án kimondta feloszlását. A polgármesteri tisztségért három független jelölt – Gajdos Zoltán Zsolt, Orosz Ádám és Bőr Ferenc Attiláné – verseng. A hat önkormányzati képviselői helyért 18 független jelölt indul. Tetétlenen két szavazókörben több mint ezer helybéli szavazhat.

A Tolna vármegyei Lápafőn azért kell időközi polgármester- és képviselőválasztást rendezni, mert a település képviselő-testülete november 17-én a feloszlásról döntött. A polgármesteri tisztségért három független jelölt indul: Bognár Dezső, Takács Zsolt és Szijártó László. A négy képviselői mandátumért tizenegy független jelölt indul. A választáson több mint száz helybéli vehet részt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Bekecs roma nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak.

Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.

A Bács-Kiskun vármegyei Foktő és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Gávavencsellő roma nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választottak volna, de ez a két választás a szükséges számú jelöltek hiányában elmarad.