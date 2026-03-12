A Telex házhoz ment a pofonért: Gulyás Gergely egy mondattal semmisítette meg az újságírójukat (VIDEÓ)

„Nem lehet sem Magyarországot, sem a miniszterelnököt, sem a családját fenyegetni!” – kemény üzenetet kapott Zelenszkij (Videó!)
„Értjük, hogy Magyarországon ukránpárti kormányt szeretnének" – jelentette ki Gulyás Gergely a Kormányinfón.
Simor Dániel azt a kérdést tette fel, hogy Vlagyimir Putyin kit támogat a közelgő magyar választáson.
Simor Dániel, a Telex újságírója a csütörtöki Kormányinfón azt a kérdést tette fel Gulyás Gergely Miniszerelnökséget vezető miniszternek, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kit támogat a közelbő magyar választáson.
A miniszter erre röviden és tömören úgy válaszolt, hogy
nincs szavazati joga”.
Simor azonban nem érte be ezzel a válasszal. Megjegyezte, hogy az ukrán elnök kapcsán el szokták mondani, hogy kit támogat. Erre a tárcavezető úgy reagált, hogy „Nekem nem az a bajom, hogy Zelenszkij elnök a magyar baloldalt vagy a Tiszát, DK-t támogatja. Hanem az a baj, hogy beavatkozik a választásba”.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője erre úgy reagált közösségi oldalán, hogy
a Telex ismét házhoz ment a pofonért!”
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Képernyőfotó
