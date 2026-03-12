Ft
vlagyimir putyin gulyás gergely simor dániel Volodimir Zelenszkij választás

A Telex házhoz ment a pofonért: Gulyás Gergely egy mondattal semmisítette meg az újságírójukat (VIDEÓ)

2026. március 12. 14:49

Simor Dániel azt a kérdést tette fel, hogy Vlagyimir Putyin kit támogat a közelgő magyar választáson.

2026. március 12. 14:49
null

Simor Dániel, a Telex újságírója a csütörtöki Kormányinfón azt a kérdést tette fel Gulyás Gergely Miniszerelnökséget vezető miniszternek, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kit támogat a közelbő magyar választáson.

A miniszter erre röviden és tömören úgy válaszolt, hogy 

nincs szavazati joga”.

Simor azonban nem érte be ezzel a válasszal. Megjegyezte, hogy az ukrán elnök kapcsán el szokták mondani, hogy kit támogat. Erre a tárcavezető úgy reagált, hogy „Nekem nem az a bajom, hogy Zelenszkij elnök a magyar baloldalt vagy a Tiszát, DK-t támogatja. Hanem az a baj, hogy beavatkozik a választásba”.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője erre úgy reagált közösségi oldalán, hogy 

a Telex ismét házhoz ment a pofonért!”

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

Chekke-Faint
2026. március 12. 15:48
Olyan okos mint Simor Papa. Bár amikor kormánytag volt igen csak megittuk a levét...DDD
trokadero
2026. március 12. 15:48
A dörzsölt ,libsibolsi újságírók ilyen kis " golyófogó" hülye gyerekekre bízzák a primér provokatív kérdéseket.
akitiosz
2026. március 12. 15:46
Trumpnak talán van szavazati joga? Ennek ellenére rendre beszámol a kormánypropaganda arról, hogy Trump Orbánt támogatja.
szim-patikus
•••
2026. március 12. 15:43 Szerkesztve
kit támogat a közelbő magyar választáson ? - - - - hát a legszűkösebbet ! a fidesz ÁFOR izmát, magyarul a MOL-t Lektor Piktor és a Por bán Vector.
