Von der Leyenék újabb szereptévesztésben: most éppen Washingtont fenyegetik

Washington ugyanakkor új, úgynevezett „Section 301” vizsgálatokat indított több ország – köztük az EU – kereskedelmi gyakorlataival kapcsolatban. Az amerikai kereskedelmi képviselet szerint azt vizsgálják, hogy

egyes államok iparpolitikája túltermelést okoz-e, amely eláraszthatja a világpiacot és kiszoríthatja az amerikai gyártókat.

Az ügy hátterében az is áll, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság nemrég hatályon kívül helyezte Trump korábbi átfogó vámintézkedéseit. A Fehér Ház ezért ideiglenesen 10 százalékos általános vámot vezetett be, amíg új kereskedelmi intézkedéseket készít elő.

Az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent a hírek szerint zárt ajtók mögött arról biztosította az EU kereskedelmi biztosát, Maroš Šefčovičot, hogy Washington továbbra is tartja magát a transzatlanti megállapodáshoz.

Brüsszel azonban egyértelművé tette: ha az amerikai vizsgálatok végül új vámokhoz vezetnek, amelyek megsértik az egyezséget, az Európai Unió kész ellenlépéseket tenni.