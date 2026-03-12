Ft
világgazdaság Ursula von der Leyen Donald Trump vám Európai Bizottság Európai Unió Egyesült Államok

Von der Leyenék újabb szereptévesztésben: most éppen Washingtont fenyegetik

2026. március 12. 15:59

Az Európai Bizottság most éppen Donald Trump bajszát rángatja.

2026. március 12. 15:59
null

Ismét kereskedelmi feszültség alakult ki az Európai Unió és az Egyesült Államok között, miután Washington új vizsgálatokat indított az európai kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatban, amelyek akár új vámokhoz is vezethetnek. Brüsszel szerint, ha ez sérti a tavaly megkötött transzatlanti megállapodást, az EU „határozottan és arányosan” fog válaszolni – írja a Politico.

Az Európai Bizottság szóvivője, Olof Gill közölte: egyelőre nem kaptak jelzést arról, hogy az amerikai kormányzat eltérne a Donald Trump elnök és az EU között tavaly létrejött kereskedelmi megállapodástól. A szóban forgó, az EU számára egyébként már így is rendkívül előnytelen egyezség többek között azt rögzíti, hogy

az amerikai vámok nem haladhatják meg a 15 százalékot az uniós export nagy részére.

Washington ugyanakkor új, úgynevezett „Section 301” vizsgálatokat indított több ország – köztük az EU – kereskedelmi gyakorlataival kapcsolatban. Az amerikai kereskedelmi képviselet szerint azt vizsgálják, hogy

egyes államok iparpolitikája túltermelést okoz-e, amely eláraszthatja a világpiacot és kiszoríthatja az amerikai gyártókat.

Az ügy hátterében az is áll, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság nemrég hatályon kívül helyezte Trump korábbi átfogó vámintézkedéseit. A Fehér Ház ezért ideiglenesen 10 százalékos általános vámot vezetett be, amíg új kereskedelmi intézkedéseket készít elő.

Az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent a hírek szerint zárt ajtók mögött arról biztosította az EU kereskedelmi biztosát, Maroš Šefčovičot, hogy Washington továbbra is tartja magát a transzatlanti megállapodáshoz.

Brüsszel azonban egyértelművé tette: ha az amerikai vizsgálatok végül új vámokhoz vezetnek, amelyek megsértik az egyezséget, az Európai Unió kész ellenlépéseket tenni.

***

Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP

 

