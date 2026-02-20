Hoppá: alkotmányellenesnek minősítették Trump gazdaságpolitikájának egyik alappillérét

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság pénteken alkotmányellenesnek minősítette és érvénytelenítette Donald Trump importvámjainak jelentős részét, megállapítva, hogy az elnök túllépte végrehajtói hatáskörét, amikor rendkívüli elnöki felhatalmazásra hivatkozva széles körű importvámokat vetett ki külföldi kereskedelmi partnerekre. A 6-3 arányú döntés nyomán a vámok kivetésének joga visszaszáll a Kongresszusra, amely az alkotmány szerint kizárólagos hatáskörrel rendelkezik adók és vámok megállapítására – írja a The Guardian.

A bíróság ítélete utalt az 1977-es Nemzetközi Sürgősségi Gazdasági Hatáskörökről szóló törvényre, amely nem biztosít elegendő jogalapot a Trump-adminisztráció által bevezetett vámok többségéhez. Az alkotmány értelmében az adók és vámok kivetése a Kongresszus kizárólagos hatáskörébe tartozik.