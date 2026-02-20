Hoppá: alkotmányellenesnek minősítették Trump gazdaságpolitikájának egyik alappillérét

Trump nem viccel, kijelentette: Európa addig fizet, amíg nem lesz Grönland Amerikáé
Az Egyesült Államok elnöke ultimátumot adott néhány európai országnak.
A 6-3 arányú döntés nyomán a vámok kivetésének joga visszaszáll a Kongresszusra.
Az amerikai Legfelsőbb Bíróság pénteken alkotmányellenesnek minősítette és érvénytelenítette Donald Trump importvámjainak jelentős részét, megállapítva, hogy az elnök túllépte végrehajtói hatáskörét, amikor rendkívüli elnöki felhatalmazásra hivatkozva széles körű importvámokat vetett ki külföldi kereskedelmi partnerekre. A 6-3 arányú döntés nyomán a vámok kivetésének joga visszaszáll a Kongresszusra, amely az alkotmány szerint kizárólagos hatáskörrel rendelkezik adók és vámok megállapítására – írja a The Guardian.
A bíróság ítélete utalt az 1977-es Nemzetközi Sürgősségi Gazdasági Hatáskörökről szóló törvényre, amely nem biztosít elegendő jogalapot a Trump-adminisztráció által bevezetett vámok többségéhez. Az alkotmány értelmében az adók és vámok kivetése a Kongresszus kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A Guardian szerint
a döntés súlyos csapást mér Trump gazdaságpolitikájának egyik legfontosabb pillérére.
Az elnök hónapok óta állítja, hogy a vámok dollárbilliós bevételt hoznának a szövetségi kincstárnak, fellendítenék az amerikai ipart, és igazságosabbá tennék a világkereskedelmet az Egyesült Államok számára.
A tárgyalások során a bírák szkeptikusan fogadták a kormányzat érvelését. John Roberts főbíró kijelentette, hogy az adókivetés joga mindig is a Kongresszus alapvető hatásköre volt. Sonia Sotomayor bíró nyíltan rákérdezett: hogyan állíthatja kormányzat, hogy a vámok nem minősülnek adónak, holott pontosan azok.
Az elnöki jogi képviselet azzal érvelt, hogy a szóban forgó vámok nem bevételszerzési, hanem szabályozási célokat szolgálnak, és az esetleges bevétel csupán mellékhatás – ezt az érvelést azonban a bíróság elutasította.
Trump korábban azt nyilatkozta, hogy a Legfelsőbb Bíróság döntése sorsdöntő lesz az ország jövője szempontjából.
Nyitókép forrása: Mandel NGAN / AFP