Elárulta a miniszter, meddig maradhat az üzemanyagárstop

„Nem lehet sem Magyarországot, sem a miniszterelnököt, sem a családját fenyegetni!” – kemény üzenetet kapott Zelenszkij (Videó!)
„Értjük, hogy Magyarországon ukránpárti kormányt szeretnének" – jelentette ki Gulyás Gergely a Kormányinfón.
Gulyás Gergely a Kormányinfón az üzemanyagárstoppal kapcsolatban is fontos tájékoztatást adott.
Néhány szomszédos országban az üzemanyagárak néhány forintos különbséggel voltak alacsonyabbak szerdán a magyarnál. A védett ár bevezetése azt szolgálja, hogy a benzin ne drágulhasson 595 forint, a dízel 615 forint fölé.
A szomszédos országokban az árak vagy már meg is haladták vagy néhány napon belül jóval meghaladják a magyar árakat
– fejtette ki Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón.
A magyar gazdaság számára fontos garancia a védett üzemanyagár bevezetése, amely hozzájárul az infláció féken tartásához is – hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Arra a kérdésre, hogy meddig maradhat érvényben az üzemanyagokra bevezetett védett ár, Gulyás Gergely azt mondta: csak akkor érvényesül a maximált ár, ha efelett lenne az üzemanyagok ára. Ha ez alatt lenne, megszűnne.
Ehhez a Barátság-kőolajvezeték megnyitására lenne szükség és az is jótékonyan hatna, ha az iráni konfliktus lezárulna – mondta.
