03. 12.
csütörtök
gulyás gergely benzinárstop barátság

Elárulta a miniszter, meddig maradhat az üzemanyagárstop

2026. március 12. 20:39

Gulyás Gergely a Kormányinfón az üzemanyagárstoppal kapcsolatban is fontos tájékoztatást adott.

2026. március 12. 20:39
null

Néhány szomszédos országban az üzemanyagárak néhány forintos különbséggel voltak alacsonyabbak szerdán a magyarnál. A védett ár bevezetése azt szolgálja, hogy a benzin ne drágulhasson 595 forint, a dízel 615 forint fölé. 

A szomszédos országokban az árak vagy már meg is haladták vagy néhány napon belül jóval meghaladják a magyar árakat 

– fejtette ki Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón.

Ezt is ajánljuk a témában

A magyar gazdaság számára fontos garancia a védett üzemanyagár bevezetése, amely hozzájárul az infláció féken tartásához is – hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Arra a kérdésre, hogy meddig maradhat érvényben az üzemanyagokra bevezetett védett ár, Gulyás Gergely azt mondta: csak akkor érvényesül a maximált ár, ha efelett lenne az üzemanyagok ára. Ha ez alatt lenne, megszűnne. 

Ehhez a Barátság-kőolajvezeték megnyitására lenne szükség és az is jótékonyan hatna, ha az iráni konfliktus lezárulna – mondta.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

