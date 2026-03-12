Elárulta a miniszter, meddig maradhat az üzemanyagárstop

Néhány szomszédos országban az üzemanyagárak néhány forintos különbséggel voltak alacsonyabbak szerdán a magyarnál. A védett ár bevezetése azt szolgálja, hogy a benzin ne drágulhasson 595 forint, a dízel 615 forint fölé.

A szomszédos országokban az árak vagy már meg is haladták vagy néhány napon belül jóval meghaladják a magyar árakat

– fejtette ki Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón.