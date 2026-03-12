Megkezdődött a titkosítás feloldása: hamarosan kiderül az igazság a Tisza Pártról

Orbán Viktor Rónai Egonnál: A kimaradás a következő négy év kulcsszava (Videó)
A magyar kormányfő rámutatott: ha az ukránok az Északi Áramlatot fel merték robbantani, velünk miért ne mernék ezt megtenni?
Orbán Viktor nemrég arról beszélt, egy titkosított jelentés alátámasztja, hogy a Tisza Pártot jelentős összegekkel támogatják Ukrajnából.
Folyamatban van a Tisza Párt ukrajnai finanszírozásáról szóló titkosított jelentés feloldása – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.
Mint ismert, Orbán Viktor nemrég az ATV Mérleg című műsorában árulta el,
egy titkosított jelentés szerint a Tisza Pártot Ukrajnából jelentős összegekkel támogatják.
A kormányfő akkor azt mondta, mivel titkosított jelentésről van szó, részleteket nem árulhat el, de azt javasolta a sajtó munkatársainak, hogy kérjék a megfelelő hatóságnál a jelentés titkosításának feloldását.
Az információt Lázár János építési és közlekedési miniszter is megosztotta a közösségi oldalán.
„Értjük, hogy Magyarországon ukránpárti kormányt szeretnének" – jelentette ki Gulyás Gergely a Kormányinfón.
