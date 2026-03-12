Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt gulyás gergely atv mérleg ukrajna orbán viktor

Megkezdődött a titkosítás feloldása: hamarosan kiderül az igazság a Tisza Pártról

2026. március 12. 16:39

Orbán Viktor nemrég arról beszélt, egy titkosított jelentés alátámasztja, hogy a Tisza Pártot jelentős összegekkel támogatják Ukrajnából.

2026. március 12. 16:39
null

Folyamatban van a Tisza Párt ukrajnai finanszírozásáról szóló titkosított jelentés feloldása – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.

Mint ismert, Orbán Viktor nemrég az ATV Mérleg című műsorában árulta el, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

egy titkosított jelentés szerint a Tisza Pártot Ukrajnából jelentős összegekkel támogatják.

A kormányfő akkor azt mondta, mivel titkosított jelentésről van szó, részleteket nem árulhat el, de azt javasolta a sajtó munkatársainak, hogy kérjék a megfelelő hatóságnál a jelentés titkosításának feloldását.

Az információt Lázár János építési és közlekedési miniszter is megosztotta a közösségi oldalán.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: NurPhoto via AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vez-ker
2026. március 12. 19:26
Minden AI. Szaros petike egy szent!
Válasz erre
0
0
madre79
2026. március 12. 19:16
Szemétláda!
Válasz erre
1
0
pankotaidili-2
•••
2026. március 12. 18:23 Szerkesztve
Mondom kokainpeti válaszát az illegális finanszírozásra: Orbánék már annyira rettegnek ott fent a Karmelitában, hogy kétségbeesésükben hamis titkosszolgálati jelentéseket készítenek az állítólagos ukrán pénzekről. Tóni és a 2 ezer ügynöke hetekig dolgozott ezen a 10 milliárdos AI segítségével és még Temus kémtollakat is bevetettek.
Válasz erre
5
0
johannluipigus
2026. március 12. 18:01
Az összes tót meg ukrán ügynököt itt eszi a fene. Még 30 nap, aztán mennek a frontra a kis kazár majomért megdögleni.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!