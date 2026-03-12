Azokban az országokban, ahol már most is nagy az ukrán diaszpóra például Németországban és Lengyelországban, Ukrajna csatlakozása esetén a munkaerőpiaci hatások várhatóan koncentráltan jelennének meg, miközben ezek az államok nagyobb eséllyel tartoznának a nettó befizetők közé is. Egyes számítások szerint mindeközben az unió egészének nettó költsége a 27 tagállam szintjén évente nagyjából 18-19 milliárd euró lenne. EU-kritikus nézőpontból itt ütközik egymással a munkaerő szabad áramlásának ígérete és a hirtelen megjelenő többlet munkaerő-kínálat ára.

Hosszabb távon a beáramlás enyhítheti az elöregedésből fakadó hiányt, rövid távon viszont bérnyomást, kiszorítási hatásokat és versenytorzulást okozhat, különösen akkor, ha az új tagállam tartósan nettó kedvezményezett marad. A döntéshozók erre jellemzően kétféleképpen reagálnak. Az egyik út a szabályok és standardok további lazítása, egyfajta deregulációs »lefelé licitálással«, amivel a piaci feszültségeket próbálják tompítani. A másik út ennek épp az ellenkezője, a kivételek, az átmeneti korlátozások és a mentességek körének bővítése, amelyekkel igyekeznek fékezni a hatásokat. Bármelyik megoldás is kerekedik felül, az egységes piac szabályainak egysége könnyen fellazulhat, és a közös keretrendszert pedig fokozatosan a különszabályok, kiskapuk és eseti alkuhelyzetek válthatják fel.

Ukrajna csatlakozása a belső piaci vitákon túl a biztonságpolitikai és hibrid fenyegetések új dimenzióját is behozhatja. Az orosz-ukrán háború alapjaiban rendezte át az ezzel kapcsolatos kockázati térképet. A háborús feketepiacok, a fegyverek elszivárgásának kockázata és az illegális migrációs útvonalak a szervezett bűnözés és a terrorizmus EU-n belüli mozgásterét is tágíthatják. Az Europol EU-SOCTA 2025 beszámolója szerint a szervezett bűnözés egyre inkább nemzetköziesedik. Ebből adódóan a szervezett bűnözés egyre nagyobb mértékben mesterséges intelligenciát és kriptodevizákat is használ, miközben a konfliktusból származó fegyverfelesleg növelheti az illegális fegyverforgalmat.

Az EU eddigi adatai nem támasztanak alá tömeges fegyverszivárgást vagy Ukrajnából kiinduló embercsempészeti hullámot, de koránt sem biztos, hogy ez változatlan maradnak egy esetlegese teljes körű tagság esetén. Az ukrán csatlakozás esetén az energetika területén is jelentős változások következnének be, ugyanis a kontinens energiarendszerének stabilitása még közvetlenebbül összekapcsolódna az ukrán infrastruktúra állapotával. Ukrajna 2022-ben csatlakozott az ENTSO-E-hez, így egy válsághelyzetben az EU-rendszer elvileg képes lenne sürgősségi villamos energiát juttatni az országba. Ez a kapcsolat ugyanakkor jó eséllyel hosszabb távon nemcsak technikai, hanem politikai és pénzügyi kötelezettségvállalást is jelentene.