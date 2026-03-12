Houston, baj van: a Tisza helyett egy másik párthoz dörgölőznek a budapesti „nagyágyúk”

A IX. kerület, valamint a VI. kerület polgármesterei közös fotón jelentek meg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listavezetője, Nagy Dávid társaságában, aki megköszönte Baranyi Krisztinának és Soproni Tamásnak a támogatást.

Baranyi húzása talán nem is lehet meglepő az olvasók számára, ugyanakkor Soproni még 2024-ben a Momentum színeiben szerzett mandátumot.

„Ők lehetnek jó példák, iránymutatók, szövetségesek az új kormánynak. De az önkormányzati rendszer kereteit nem a kerületek vagy a városok szabják meg, hanem a parlament. Az önkormányzatiság jövőjéről az új kormány fog dönteni. Ezért akarunk embereket juttatni a parlamentbe, akiknek van tapasztalatuk a helyi működésről, és akik nem elméletben beszélnek az önkormányzatokról, hanem dolgoztak is bennük” – fogalmazott Nagy Dávid a Facebook-oldalán.