Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT (MKKP) Tisza Párt liberális Baranyi Krisztina Momentum Magyar Péter Soproni Tamás ellenzék baloldal

Houston, baj van: a Tisza helyett egy másik párthoz dörgölőznek a budapesti „nagyágyúk”

2026. március 12. 17:40

Lassan, de biztosan kezd elveszni Budapest Magyar Péter számára.

2026. március 12. 17:40
null

A IX. kerület, valamint a VI. kerület polgármesterei közös fotón jelentek meg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listavezetője, Nagy Dávid társaságában, aki megköszönte Baranyi Krisztinának és Soproni Tamásnak a támogatást.

Baranyi húzása talán nem is lehet meglepő az olvasók számára, ugyanakkor Soproni még 2024-ben a Momentum színeiben szerzett mandátumot.

„Ők lehetnek jó példák, iránymutatók, szövetségesek az új kormánynak. De az önkormányzati rendszer kereteit nem a kerületek vagy a városok szabják meg, hanem a parlament. Az önkormányzatiság jövőjéről az új kormány fog dönteni. Ezért akarunk embereket juttatni a parlamentbe, akiknek van tapasztalatuk a helyi működésről, és akik nem elméletben beszélnek az önkormányzatokról, hanem dolgoztak is bennük” – fogalmazott Nagy Dávid a Facebook-oldalán.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Facebook

 

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2026. március 12. 19:43
Farkatlan komcsik ezek.
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. március 12. 19:37
Ez az a kutya aki életében még normális helyen nem dolgozott... Az egyetem után már a csahos kutyák drogos csapatát erősítette, és ezért adták neki a pozíciókat...
Válasz erre
1
0
Pandaka pygmaea
2026. március 12. 19:36
Te jó ég... Hát, fel lett adva lecke a pesti éttermiségnek (meg a ferencárosban lakó proliknak), hogy a zsákbamacska tiszar vagy ezek a bohócok... 🤭
Válasz erre
2
0
ügyvéd
2026. március 12. 19:25
Összenő ami összetartozik...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!