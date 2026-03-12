Váratlan fordulat a kávé árában: ezért lehet olcsóbb sokak reggeli kedvence

Bár a globális felmelegedés és a szélsőséges időjárási anomáliák hosszú távon jelentős mértékben szűkítik a kávétermelés földrajzi határait, ami hosszú távon elkerülhetetlenül megnehezíti és drágítja a kávétermelést, a nemzetközi árutőzsdéken jelenleg egy ezzel teljesen ellentétes, markáns árcsökkenési hullám söpör végig. A brazil termőterületek feletti kedvező csapadékeloszlás és a washingtoni kereskedelempolitika váratlan fordulata hónapok óta nem látott mélypontra lökte az arabica jegyzéseit. Az élelmiszer-inflációtól sújtott európai és magyar fogyasztók számára ez komoly árelőnyt hozhat az idei évben, ám a strukturális kihívások miatt a jelenlegi nyomott árszint hosszú távú fenntarthatósága erősen kérdéses.

Biológiai korlátok

Főként, mert a Climate Central legújabb, a világ termelésének 97 százalékát adó huszonöt országot vizsgáló elemzése egy rendkívül borús jövőképet vázol fel. Az adatokból világosan kiolvasható, hogy a szén-dioxid-kibocsátás növekedése megemelte a cserjék számára kritikus, 30 Celsius-fokot meghaladó hőségnapok számát. A világ kínálatának háromnegyedét biztosító öt legnagyobb agrárexportőr – Brazília, Vietnám, Kolumbia, Etiópia és Indonézia – évente átlagosan ötvenhét extra nappal kénytelen elviselni ezt az extrém hőt, ami a vegetációs időszak jelentős és egyre pusztítóbb hányadát teszi ki.