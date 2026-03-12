Ft
etiópia kolumbia egyesült államok brazília kávé

Váratlan fordulat a kávé árában: ezért lehet olcsóbb sokak reggeli kedvence

2026. március 12. 18:35

A brazil rekordtermés és az amerikai védővámok eltörlése miatt hónapok óta nem látott mélypontra zuhant a kávé világpiaci ára. Ez a kedvező folyamat idén nyáron a boltokban is árcsökkenést hozhat, de a klímaváltozás miatt az olcsó kávé korszaka hosszú távon továbbra is veszélyben van.

2026. március 12. 18:35
null

Bár a globális felmelegedés és a szélsőséges időjárási anomáliák hosszú távon jelentős mértékben szűkítik a kávétermelés földrajzi határait, ami hosszú távon elkerülhetetlenül megnehezíti és drágítja a kávétermelést, a nemzetközi árutőzsdéken jelenleg egy ezzel teljesen ellentétes, markáns árcsökkenési hullám söpör végig. A brazil termőterületek feletti kedvező csapadékeloszlás és a washingtoni kereskedelempolitika váratlan fordulata hónapok óta nem látott mélypontra lökte az arabica jegyzéseit. Az élelmiszer-inflációtól sújtott európai és magyar fogyasztók számára ez komoly árelőnyt hozhat az idei évben, ám a strukturális kihívások miatt a jelenlegi nyomott árszint hosszú távú fenntarthatósága erősen kérdéses. 

Biológiai korlátok 

Főként, mert a Climate Central legújabb, a világ termelésének 97 százalékát adó huszonöt országot vizsgáló elemzése egy rendkívül borús jövőképet vázol fel. Az adatokból világosan kiolvasható, hogy a szén-dioxid-kibocsátás növekedése megemelte a cserjék számára kritikus, 30 Celsius-fokot meghaladó hőségnapok számát. A világ kínálatának háromnegyedét biztosító öt legnagyobb agrárexportőr – Brazília, Vietnám, Kolumbia, Etiópia és Indonézia – évente átlagosan ötvenhét extra nappal kénytelen elviselni ezt az extrém hőt, ami a vegetációs időszak jelentős és egyre pusztítóbb hányadát teszi ki.  

A probléma az arabica kávéfajta érzékenységében rejlik, amely a globális kínálat mintegy kétharmadát adja.  

Ennek a növénynek már a 25-30 Celsius-fok közötti hőmérsékleti tartomány is kevéssé megfelelő, ami tartósan hőstresszt, gyengébb virágzást és a kártevők elszaporodását idézi elő. A fizika és a biológia törvényszerűségei alapján a termőterületek folyamatosan szűkülnek, a hozamok pedig strukturálisan nyomás alá kerülnek. Mindez az elkövetkező évtizedekben egy sokkal költségesebb termelési struktúrát és egy tartósan magasabb globális árszintet vetít előre. 

Piaci paradoxon, brazil esőzések  

Ezzel a trenddel megy most élesen szembe a pillanatnyi tőzsdei valóság, rávilágítva a nyersanyagpiacok rövid távú volatilitásának kiszámíthatatlan természetére. A világpiaci árak február végére már 15-20 százalékos esést produkáltak a tavaly év végi történelmi csúcsokhoz viszonyítva. A Trading Economics piaci statisztikái, valamint a legnagyobb agrárfinanszírozó intézetek, köztük a Rabobank jelentései egyértelmű enyhülést mutatnak az azonnali és a határidős piacokon egyaránt.  

Miért esett az ár? 

A hirtelen jött kávé- és kakaóbab-áresés elsődleges mozgatórugója a világ legnagyobb termelőjének számító Brazília időjárási szerencséje.  

A januári, bőséges dél-amerikai esőzések a legjobbkor jöttek a kávéültetvényeknek, így a brazil mezőgazdasági szakértők az idei évre 17 százalékos termésnövekedést várnak.  

Ez a nagyjából négymillió tonnás rekordtermést jelent a 2026/27-es szezonban, ezáltal a világpiacon annyi kávé lesz (akár 180 millió zsák), amennyi nemcsak a napi fogyasztást fedezi, de a raktárak feltöltésére is bőven elég. A bőséges kínálat hírére a tőzsdén azonnal megnyugodtak a kedélyek, az árak pedig esni kezdtek: a lejtmenet még 2025 őszén indult, aminek eredményeként  

a korábbi 3,30 dollár/font (egy font 454 g) körüli csúcsról mostanra 2,60 dollár környékére esett vissza az arabica kávé zsákonkénti ára. 

Az amerikai vámok eltörlése 

A jó terméskilátások mellett egy másik, váratlan politikai döntés is lefelé nyomta az árakat. Idén januárban az új washingtoni vezetés eltörölte azt a 40 százalékos védővámot, amit pár hónappal korábban a brazil kávéra és más dél-amerikai élelmiszerekre vetettek ki. Ez a korábbi büntetővám tavaly jó ideig felverte az árakat és komoly pánikot okozott a piacon, hiszen az Egyesült Államok az egyik legnagyobb kávévásárló a világon. 

A vám eltörlésével a kereskedelem újra olcsóbb és akadálymentesebb lett. Az elemzők szerint a jobb termés és a politikai viharok elültével  

idén nyárig további 10-15 százalékos áresés is jöhet. Az arabica kávé ára így 2,50 és 2,80 dollár/font körüli szintre állhat be. 

Ez hatalmas könnyebbség a korábbi elszállt árakhoz képest. Érdekesség, hogy a kakaó és a csokoládé piacán most kísértetiesen hasonló árcsökkenés zajlik – a kakaó árváltozása ugyanakkor a nyugat-afrikai termelés helyreállása miatt következik be elsősorban. 

Mikor lesz valóban olcsóbb? 

 A tőzsdei árak közel húsz százalékos esése és a brazil rekordtermés most végre lehetőséget ad arra, hogy a boltokban is megálljon a drágulás, sőt bizonyos termékek olcsóbbak is lehetnek. 

Az árcsökkenést az európai vásárlók várhatóan 3-6 hónap múlva fogják a boltokban is megérezni.  

A kereskedők ugyanis jellemzően hosszú távra, fix áron kötnek szerződéseket, ezért először a még drágábban beszerzett készleteket kell eladniuk. Az áresés tehát tavasz végén, nyár elején jelenhet meg a hazai árcédulákon, ami az egész gazdaságnak jó hír, hiszen az infláció letörésében is segíthet. 

Az elmúlt év árugrásai és az amerikai vámok okozta sokk ugyanakkor fontos lecke: probléma, ha az európai kávéellátás csupán egy-két országtól, például Brazíliától vagy Vietnámtól függ. A hazai kávépörkölőknek és importőröknek a jövőben több országból (például Kolumbiából vagy Közép-Amerikából) is érdemes beszerezniük az árut, hogy kivédjék a hasonló hirtelen ársokkokat. 

Hosszabb távon csökkenhet a kínálat  

Azaz idén valószínűleg olcsóbb lesz a kávé, ám hosszú távon borúsabb a helyzet. A klímaváltozás, a növekvő hőség és a termőterületek pusztulása miatt a mostani olcsóság valószínűleg csak egy átmeneti állapot. Ezt a nyugodt időszakot a kereskedőknek arra kell kihasználniuk, hogy felkészüljenek: az olcsó és korlátlanul elérhető kávé korszaka lassan, de biztosan a végéhez közeledik.

Kapcsolódó:

 

További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon. 

Nyitókép: TONY KARUMBA / AFP

 

