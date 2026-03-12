„Szerintem rossz a címválasztás. Ha már a Most vagy sohát is sikerült ellopnia tőlünk a kampányában, hát nyugodtan válogathattak volna olyan meglévő filmcímek közül, amelyek sokkal jobban ábrázolják az ő valódi karakterét. Lehetett volna, mondjuk: Blöff, netán: A tégla, esetleg: Dr. Szöszi, de leginkább: Psycho... És hogy a filmből a tiszás politikusok is magukra ismerjenek: A bárányok hallgatnak, esetleg: A remény rabjai, és végül, április 12-e után: Lesz ez még így se...

Tényleg hihetetlen, hogy kínjukban még filmet is forgattak erről a pojácáról, a szekta meg ájultan zabálja az ilyesmit, mint háziszárnyas a nokedlit... Ha valaha hatalomba kerülne, azonnal szobrot is rendelne magáról ez az elvetemült”