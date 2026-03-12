Ft
Rákay Phillip psycho Magyar Péter blöff film

Klinikai eset a srác

2026. március 12. 19:37

Ma kerül a mozikba a magába szerelmes, nárcisztikus ápoltról szóló filmalkotás, a Tavaszi szél.

2026. március 12. 19:37
Rákay Philip
Rákay Philip
„Szerintem rossz a címválasztás. Ha már a Most vagy sohát is sikerült ellopnia tőlünk a kampányában, hát nyugodtan válogathattak volna olyan meglévő filmcímek közül, amelyek sokkal jobban ábrázolják az ő valódi karakterét. Lehetett volna, mondjuk: Blöff, netán: A tégla, esetleg: Dr. Szöszi, de leginkább: Psycho... És hogy a filmből a tiszás politikusok is magukra ismerjenek: A bárányok hallgatnak, esetleg: A remény rabjai, és végül, április 12-e után: Lesz ez még így se...

Tényleg hihetetlen, hogy kínjukban még filmet is forgattak erről a pojácáról, a szekta meg ájultan zabálja az ilyesmit, mint háziszárnyas a nokedlit... Ha valaha hatalomba kerülne, azonnal szobrot is rendelne magáról ez az elvetemült”

Nyitókép forrása: Rákay Philip Facebook-oldala

***

Összesen 36 komment

pctroll
2026. március 12. 22:40
Fostalicska Avagy árad a pöce
Gladi
•••
2026. március 12. 22:08 Szerkesztve
Az irritáló hangjával egy mondatot sem bírok végighallgatni, nem hogy egy egész filmet. Úgy beszél, mint egy prédikátor. ( Sem bírót,sem ügyvédet nem hallottam még így beszélni. Mint egy kisiskolás, mikor verset szaval) Fizikai fájdalmat okoz. A ferkóval ugyan így voltam.
tolltzoli1985
2026. március 12. 21:42
produkció független dokumentumfilm a Halluci‑Nation -tól
tolltzoli1985
2026. március 12. 21:35
árad a tisza ..nézzétek
