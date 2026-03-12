Menczer Tamás: Nem kizárt egy ukrán támadás a magyar energia-infrastruktúra ellen (VIDEÓ)
A Fidesz kommunikációs igazgatója emlékeztetett, hogy Ukrajna már követett el a múltban államilag szervezett terorrakciót.
Ma kerül a mozikba a magába szerelmes, nárcisztikus ápoltról szóló filmalkotás, a Tavaszi szél.
„Szerintem rossz a címválasztás. Ha már a Most vagy sohát is sikerült ellopnia tőlünk a kampányában, hát nyugodtan válogathattak volna olyan meglévő filmcímek közül, amelyek sokkal jobban ábrázolják az ő valódi karakterét. Lehetett volna, mondjuk: Blöff, netán: A tégla, esetleg: Dr. Szöszi, de leginkább: Psycho... És hogy a filmből a tiszás politikusok is magukra ismerjenek: A bárányok hallgatnak, esetleg: A remény rabjai, és végül, április 12-e után: Lesz ez még így se...
Tényleg hihetetlen, hogy kínjukban még filmet is forgattak erről a pojácáról, a szekta meg ájultan zabálja az ilyesmit, mint háziszárnyas a nokedlit... Ha valaha hatalomba kerülne, azonnal szobrot is rendelne magáról ez az elvetemült”
Nyitókép forrása: Rákay Philip Facebook-oldala
