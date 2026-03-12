Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
olajválság Zelenszkíj Barátság kőolajvezeték

Zelenszkij: korrupció, zsarolás, fenyegetés – Földi László és Horváth József az Erőtérben

2026. március 12. 19:34

Amíg Zelenszkij egyre kétségbeesettebben kapálózik, a háttérben dollármilliárdok és rejtélyes ukrán pénzszállítók mozognak a határokon. Európa stratégiai hibát hibára halmoz, és egy feneketlen, korrupció áztatta kútba önti a pénzt.

2026. március 12. 19:34
null

Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával. Házigazda: Pócza István

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Komoly erők próbálják elérni, hogy egy ellenzéki hatalomváltás legyen
  • Ukrajnát a korrupció mozgatja és élteti
  • A Tisza Pártot külföldről támogatják

A teljes műsor itt tekinthető meg:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Fotó: Mandiner

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2026. március 12. 22:07
Ukrajna nem tudna egyedül nagy károkat okozni.Most olajelosztott támadott ég is .Az angolok segitségével.Rossz vége lesz.
Válasz erre
0
0
states-2
2026. március 12. 19:56
Ukrán gengszterek és hazai ügynökeik, élén a pszichopata drogossal. Ezeket zúzzuk le egy hónap múlva.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!