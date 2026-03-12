Zelenszkij: korrupció, zsarolás, fenyegetés – Földi László és Horváth József az Erőtérben

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Az Európai Unió ezzel a lépéssel buktatá meg Orbán Viktor kormányát.
Amíg Zelenszkij egyre kétségbeesettebben kapálózik, a háttérben dollármilliárdok és rejtélyes ukrán pénzszállítók mozognak a határokon. Európa stratégiai hibát hibára halmoz, és egy feneketlen, korrupció áztatta kútba önti a pénzt.
Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával. Házigazda: Pócza István
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
A teljes műsor itt tekinthető meg:
Fotó: Mandiner