Belecsapott a kellős közepébe Zelenszkij: alig várja, hogy találkozzon Magyar Péterrel

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdai online sajtótájékoztatóján beszélt a Kijevnek szánt európai uniós hitelről és a magyar–ukrán kapcsolatok jövőjéről – szúrta ki a Kárpáthír.

Az államfő megerősítette, hogy a 90 milliárd eurós csomagról csütörtökön várható döntés, egyúttal nyitottságát fejezte ki a tárgyalásra az új budapesti vezetéssel.

Az uniós eljárás azt követően indulhatott el, hogy Ukrajna újraindította az orosz kőolaj tranzitját a Barátság vezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia irányába. A sajtóbeszélgetésen szóba került a magyarországi parlamenti választások utáni kétoldalú viszony is. Zelenszkij a leendő magyar vezetést érintő kérdésre válaszolva elmondta, reméli a konstruktív hozzáállást: „bármelyik pillanatban kész vagyok a találkozóra. Úgy gondolom, az új miniszterelnöknek még vannak belső, kormányalakítási és uniós feladatai, de mi készen állunk.”