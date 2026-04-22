Magyarország Ukrajna Magyar Péter Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij

Belecsapott a kellős közepébe Zelenszkij: alig várja, hogy találkozzon Magyar Péterrel

2026. április 22. 22:57

Azonnal eredményeket akarnak kicsikarni az ukránok.

null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdai online sajtótájékoztatóján beszélt a Kijevnek szánt európai uniós hitelről és a magyar–ukrán kapcsolatok jövőjéről – szúrta ki a Kárpáthír.

Az államfő megerősítette, hogy a 90 milliárd eurós csomagról csütörtökön várható döntés, egyúttal nyitottságát fejezte ki a tárgyalásra az új budapesti vezetéssel.

Az uniós eljárás azt követően indulhatott el, hogy Ukrajna újraindította az orosz kőolaj tranzitját a Barátság vezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia irányába. A sajtóbeszélgetésen szóba került a magyarországi parlamenti választások utáni kétoldalú viszony is. Zelenszkij a leendő magyar vezetést érintő kérdésre válaszolva elmondta, reméli a konstruktív hozzáállást: „bármelyik pillanatban kész vagyok a találkozóra. Úgy gondolom, az új miniszterelnöknek még vannak belső, kormányalakítási és uniós feladatai, de mi készen állunk.”

A tervek szerint a megbeszélésen napirendre kerülne az ukrán Ocsadbank lefoglalt pénzének ügye is.

Magyar Péter korábban jelezte, hogy baráti kapcsolatokra törekszik Ukrajnával , és ellenzi a békefeltételek rákényszerítését Kijevre, míg Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a Tisza Párt választási győzelme után az államközi viszony új fejezetéről beszélt – emlékeztetett a lap.

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: X

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
frankie-bunn
2026. április 22. 23:13
Európai értékek: célba érő zsarolások, pénzzel, energiával....
johannluipigus
2026. április 22. 22:59
Csak nehogy elcsábítsa szép szöszi poloskát a kazár majom..
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!