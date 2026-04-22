olaj Németország kőolaj Ukrajna Oroszország Barátság kőolajvezeték

Oroszországból érkezett az üzenet: mostantól el is felejtheti Németország a Barátság kőolajvezetéket

2026. április 22. 20:32

Május 1-jétől fontos változások lépnek életbe.

A korábban Németországba a Barátság csővezetéken keresztül szállított kazah kőolajat május 1-jétől más logisztikai irányokba fogják továbbítani – jelentette ki Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes újságíróknak szerdán Moszkvában.

„Május 1-jétől valóban a kazahsztáni olaj szállítási mennyisége, amely korábban a Barátság csővezetéken keresztül került Németországba, más, szabad logisztikai irányokba fog menni. Ez a jelenlegi technikai lehetőségekkel függ össze” – mondta.

Novak közölte, hogy a szállítás átirányításával az orosz energiaügyi minisztérium és a Transznyefty foglalkozik.

A TASZSZ hírügynökség idézte Erlan Akkenzsenov kazah energiaügyi minisztert, aki újságírókkal közölte : Kazahsztán nem hivatalos információt kapott arról, hogy májusban nem lehet üzemanyagot szállítani a Barátság olajvezetéken. A tárcavezető szerint ez valószínűleg a közelmúltbeli, az orosz szállítási infrastruktúrát ért támadásokkal függ össze.

A kazah KazTransOil a Transznyefty csővezeték-hálózatán keresztül biztosítja az olaj tranzitját Oroszországon át.

Ezt követően a kazah olajat Fehéroroszország területén keresztül a Gomeltranszneft Druzsba Nyrt csővezeték-hálózatán keresztül szállítják a lengyelországi Adamowa Zastawa olajátadó állomásig, ahonnan németországi olajfinomítóba viszik tovább. A tranzit a vonatkozó, 2002. június 7-én megkötött orosz-kazah kormányközi megállapodás keretében valósul meg.

Kazahsztán tavaly 2,1 millió tonna olajat szállított Németországba a Barátság csővezetéken keresztül. Idén azt tervezték, hogy a szállítást 2,5 millió tonnára növelik.

(MTI)

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-3
2026. április 22. 21:19
Nácik....spangli!
nempolitizalok-0
2026. április 22. 21:18
Azért az már mekkora, hogy az oroszok tartatják be a németekkel a németek által hozott, oroszokat sújtó szankcióit?
CsG76
2026. április 22. 21:18
Így van, sokkal Jobb sokat fizetni valamiért, mert az olyan jóóóó
survivor
•••
2026. április 22. 21:13 Szerkesztve
Akkor most a beloruszok fogjak zsarolni GERt. Húzz bele Lukasenka....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!