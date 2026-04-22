háború Háború Ukrajnában Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Váratlan fordulat: visszafordítanák a történelem kerekét, lehet így fog véget érni Putyin és Zelenszkij háborúja

2026. április 22. 18:55

2022-ben még Boris Johnson akadályozta meg a gyors békét.

2026. április 22. 18:55
null

Újra akarja indítani az orosz-ukrán tárgyalásokat Törökország.

Ezt a török államfő közölte Mark Rutte NATO-főtitkárral szerdai ankarai találkozójukon

– írta Recep Tayyip Erdogan hivatala. Törökország erőfeszítéseket tesz az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalások újjáélesztése, valamint a két háborús fél vezetőinek egy asztalhoz ültetéséért a háború lezárása érdekében – áll a közleményben.

Erdogan azt az elvárását is megfogalmazta, hogy a NATO európai tagországai vállaljanak több felelősséget a transzatlanti biztonság szavatolásában – írták.

Emlékezetes, hogy Boris Johnson volt az a politikus, aki 2022 májusában lebeszélte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a békekötésről.

(MTI)

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Csigorin
2026. április 22. 19:35
johnson helye nepbirosag elott van azokert a szazezrekert akik miatta pusztultak el foloslegesen, hogy aztan meg szarabb feltetelekkel kossenek vegul beket
akitiosz
2026. április 22. 19:28
Ez már a nagyon temérdekedik váratlan fordulat ezen az újságon miközben semmi nem fordult semmikor sehonnan sehova. Ahogyan most sem.
palicsi-2
2026. április 22. 19:09
Lesz most is olyan, aki lebeszéli a pöcszongoristát! Van az a pénz!
kbexxx
2026. április 22. 18:59 Szerkesztve
Hamarossan lejár ,majd Erdogan mandátuma, és.ott is más szelek fognak fújdogálni . Ha addig nem.tudja tető alá. Hozni akkor , ugrott.ez a szándék is, ami a békére irányult volna.
