Ennek tényleg elment a józan esze: a tűzszünet alatt is fegyvereket kér Ukrajnának a volt brit miniszterelnök
Boris Johnson nagyon nem érdekelt abban, hogy befejeződjön a háború.
2022-ben még Boris Johnson akadályozta meg a gyors békét.
Újra akarja indítani az orosz-ukrán tárgyalásokat Törökország.
Ezt a török államfő közölte Mark Rutte NATO-főtitkárral szerdai ankarai találkozójukon
– írta Recep Tayyip Erdogan hivatala. Törökország erőfeszítéseket tesz az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalások újjáélesztése, valamint a két háborús fél vezetőinek egy asztalhoz ültetéséért a háború lezárása érdekében – áll a közleményben.
Erdogan azt az elvárását is megfogalmazta, hogy a NATO európai tagországai vállaljanak több felelősséget a transzatlanti biztonság szavatolásában – írták.
Emlékezetes, hogy Boris Johnson volt az a politikus, aki 2022 májusában lebeszélte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a békekötésről.
(MTI)
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP
