Boris Johnson volt brit miniszterelnök pénteken Kijevben tűnt fel, ahol azért kampányolt, hogy a Nyugat még több pénzt, fegyvert és kimondottan oroszországi célpontok elérésére alkalmas nagy hatótávolságú rakétákat adjon Ukrajnának – írja a Daily Mail.

A volt brit miniszterelnök úgy tűnik, nagyon nem érdekelt abban, hogy befejeződjön a háború.

Emlékezetes, hogy Boris Johnson volt az a politikus, aki 2022 májusában lebeszélte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a békekötésről.