Ft
Ft
16°C
3°C
Ft
Ft
16°C
3°C
04. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 12.
vasárnap
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
háború Háború Ukrajnában tűzszünet Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország

Ennek tényleg elment a józan esze: a tűzszünet alatt is fegyvereket kér Ukrajnának a volt brit miniszterelnök

2026. április 12. 08:29

Boris Johnson nagyon nem érdekelt abban, hogy befejeződjön a háború.

2026. április 12. 08:29
null

Boris Johnson volt brit miniszterelnök pénteken Kijevben tűnt fel, ahol azért kampányolt, hogy a Nyugat még több pénzt, fegyvert és kimondottan oroszországi célpontok elérésére alkalmas nagy hatótávolságú rakétákat adjon Ukrajnának – írja a Daily Mail.

A volt brit miniszterelnök úgy tűnik, nagyon nem érdekelt abban, hogy befejeződjön a háború.

Emlékezetes, hogy Boris Johnson volt az a politikus, aki 2022 májusában lebeszélte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a békekötésről.

A Mandiner beszámolt róla, hogy a Kreml csütörtökön jelentette be, hogy a tűzszünet szombaton 16 órakor (közép-európai idő szerint 15 órakor) lép életbe, és vasárnap estig, azaz 32 órán át tart. Volodimir Zelenszkij ezt követően tudatta, hogy Ukrajna elfogadja a Vlagyimir Putyin orosz elnök által javasolt tűzszünetet.

Nyitókép: JUSTIN TALLIS / AFP

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Héja
2026. április 12. 10:28
A kócos Boris jól kibaszott az ukránokkal.
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
2026. április 12. 09:54
Nem lehetne civil kezdeményezésként pert kezdeni Boris Johnson ellen háborús bűnökre való felbujtás okán?
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
2026. április 12. 09:25
Háborús bűnös. Ott a lesz helye majd a brüsszeli vezetők tárgyalásán.
Válasz erre
3
0
mokukka
2026. április 12. 09:15
Ennek a mocsoknak már régen börtönbe kéne ülni. Hány ember halála szárad a lelkén még ha átvitt értelembe is. Ez az aljas gazember akadályozta meg a háború kitörése utáni békét
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!