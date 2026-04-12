Végre meglépte Oroszország és Ukrajna: életbe lépett a tűzszünet – Putyinék még az eddig elért eredményt is bemutatták
A tűzszünetet megelőzően a szemben álló felek összesen 350 hadifoglyot cseréltek ki, mindkét fél 175 foglyot engedett szabadon.
Boris Johnson nagyon nem érdekelt abban, hogy befejeződjön a háború.
Boris Johnson volt brit miniszterelnök pénteken Kijevben tűnt fel, ahol azért kampányolt, hogy a Nyugat még több pénzt, fegyvert és kimondottan oroszországi célpontok elérésére alkalmas nagy hatótávolságú rakétákat adjon Ukrajnának – írja a Daily Mail.
Emlékezetes, hogy Boris Johnson volt az a politikus, aki 2022 májusában lebeszélte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a békekötésről.
A Mandiner beszámolt róla, hogy a Kreml csütörtökön jelentette be, hogy a tűzszünet szombaton 16 órakor (közép-európai idő szerint 15 órakor) lép életbe, és vasárnap estig, azaz 32 órán át tart. Volodimir Zelenszkij ezt követően tudatta, hogy Ukrajna elfogadja a Vlagyimir Putyin orosz elnök által javasolt tűzszünetet.
Már csak Putyin válaszára várnak.
Oroszország után Ukrajna is elrendelte a húsvéti tűzszünetet.