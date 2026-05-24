Mark Rutte újabb milliárdokat pumpált volna Ukrajnába, de több NATO-tag blokkolta a támogatást

A NATO-ban nem sikerült elegendő támogatást szerezni annak a kezdeményezésnek, amely szerint a tagállamoknak a GDP-jük 0,25 százalékát kellett volna Ukrajna katonai támogatására fordítaniuk. A The Telegraph brit lap szerint Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Kanada egyaránt ellenezte a javaslatot, amelyet Mark Rutte NATO-főtitkár szeretett volna elfogadtatni a szövetség következő éves csúcstalálkozóján Ankarában.

Rutte a héten újságíróknak már elismerte, hogy a tervet nem terjesztik elő, mivel nem áll mögötte elegendő támogatás.