ukrajnai támogatás NATO orosz-ukrán háború Mark Rutte

Mark Rutte újabb milliárdokat pumpált volna Ukrajnába, de több NATO-tag blokkolta a támogatást

2026. május 24. 17:38

Komoly vita alakult ki a NATO-n belül egy új katonai támogatási javaslat miatt. Az Ukrajna számára szánt kötelező GDP-arányos hozzájárulást több nagy tagállam, köztük Nagy-Britannia és Franciaország is elutasította.

A NATO-ban nem sikerült elegendő támogatást szerezni annak a kezdeményezésnek, amely szerint a tagállamoknak a GDP-jük 0,25 százalékát kellett volna Ukrajna katonai támogatására fordítaniuk. A The Telegraph brit lap szerint Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Kanada egyaránt ellenezte a javaslatot, amelyet Mark Rutte NATO-főtitkár szeretett volna elfogadtatni a szövetség következő éves csúcstalálkozóján Ankarában.

Mark Rutte új terve nem kapott támogatást, több ország sem akart még több pénzt fordítani Ukrajna finanszírozására.
Forrás: Jonathan Nackstrand / AFP

Rutte a héten újságíróknak már elismerte, hogy a tervet nem terjesztik elő, mivel nem áll mögötte elegendő támogatás.

Nem hiszem, hogy ezt elő fogják terjeszteni

– fogalmazott a NATO-főtitkár anélkül, hogy megnevezte volna az ellenző országokat. A The Telegraph azonban diplomáciai forrásokra hivatkozva arról írt, hogy London és több nyugat-európai szövetséges is megakadályozta az elképzelés előrelépését. A NATO civil vezetése azt szerette volna, hogy a tagállamok kézzelfogható és számszerűsíthető vállalást tegyenek Ukrajna további támogatására.

Ukrajna támogatása megosztotta a szövetséget

A lap szerint legalább hét olyan NATO-tagállam támogatta a kezdeményezést, amelyek jelenleg is a GDP-jük több mint 0,25 százalékát fordítják Ukrajna katonai segítésére. A NATO döntéshozatali rendszere azonban teljes konszenzust követel meg, így már néhány ország ellenállása is elegendő volt a javaslat megakasztásához. Egy, a tárgyalások részleteit ismerő forrás a brit lapnak úgy fogalmazott:

Nem túl lelkesek az ötlet iránt.

A kijelentés a brit, francia, spanyol, olasz és kanadai álláspontra vonatkozott. A helyzet különösen kellemetlen lehet London számára, mivel Nagy-Britanniát eddig Ukrajna egyik legelszántabb támogatójának tartották a nyugati szövetségesek között. A The Telegraph szerint a brit kormány hitelességének ez újabb csapást jelenthetett, különösen annak fényében, hogy a héten már komoly kritikákat kapott az orosz energiahordozókat érintő szankciók enyhítése miatt

A brit kabinet ugyanis jóváhagyott bizonyos időszakos kivételeket olyan repülőgép-üzemanyagok és dízeltermékek vásárlására, amelyeket harmadik országokban orosz nyersolajból finomítottak.

Mindeközben a brit katonai támogatás volumene továbbra is jelentősnek számít. Az Egyesült Államok és Németország mögött London biztosítja a harmadik legnagyobb katonai hozzájárulást Ukrajna számára, még ha a GDP-arányos szint nem is érné el a javasolt 0,25 százalékot. Keir Starmer brit miniszterelnök korábban évente legalább hárommilliárd font támogatást ígért Kijevnek, ami hozzávetőlegesen a brit GDP 0,1 százalékának felel meg.

Egyre nagyobb nyomást helyeznek Európára

A NATO-n belül egyre erősebben próbálják rávenni az európai országokat arra, hogy még több pénzt öntsenek Ukrajna háborújába. Több nyugati államot már nyíltan bírálnak azért, mert nem hajlandók a GDP-jük egyre nagyobb részét katonai támogatásra fordítani. A Kiel Institute nyilvános adatai szerint jelenleg főként kisebb országok – például Hollandia, Lengyelország, valamint az északi és balti államok – teljesítik vagy haladják meg a GDP 0,25 százalékának megfelelő támogatási szintet. 

NATO-s körökben ugyanakkor Franciaországot, Spanyolországot, Olaszországot és Kanadát is rendszeresen azzal támadják, hogy „nem veszik ki eléggé a részüket” Ukrajna finanszírozásából.

Mark Rutte NATO-főtitkár az elmúlt időszakban többször is sürgette, hogy a tagállamok még nagyobb terhet vállaljanak.

A támogatás nem egyenletesen oszlik meg a NATO-ban

– fogalmazott korábban, hozzátéve, hogy több ország nem költ eleget Ukrajna támogatására. A holland politikus már miniszterelnökként is azt szorgalmazta, hogy Európa még mélyebben nyúljon a zsebébe az orosz–ukrán háború finanszírozása érdekében. A nyomás azóta tovább nőtt, különösen Donald Trump amerikai elnök kritikái után, aki többször kifogásolta, hogy az európai szövetségesek az Egyesült Államokra támaszkodnak.

Washington időközben visszafogta a közvetlen ingyenes támogatásokat, és inkább azt az irányt választotta, hogy az európai országok fizessék ki az Ukrajnának szánt amerikai fegyvereket. 

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a konfliktus pénzügyi terhének egyre nagyobb részét próbálják az európai államokra hárítani. A héten Svédország miniszterelnöke, Ulf Kristersson is nyíltan sürgette a tagállamokat, hogy még több pénzt fordítsanak Ukrajnára.

Nagyon szeretném, ha azok az országok, amelyek ilyen hangosan kiállnak Ukrajna mellett, végre a pénzükkel is bizonyítanák ezt

– fogalmazott a svéd kormányfő. A brit külügyminisztérium a The Telegraph megkeresésére mindössze annyit közölt, hogy továbbra is egyeztetnek a NATO-szövetségesekkel az Ukrajna támogatását érintő javaslatokról. Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Kanada ugyanakkor nem reagált a lap kérdéseire.

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kiss.istvan770
2026. május 24. 20:06 Szerkesztve
"Az Ukrajna számára szánt ... hozzájárulást ... Nagy-Britannia és Franciaország is elutasította." Starmer és Macron népszerűsége is a béka feneke alatt van, muszály a néphülyítés. Ugyanakkor Németországgal együtt mindkét ország a világháborúra tettrekészek szövetségének tagja, ők inkább summákolva küldenek fegyvert és "önkénteseket", nem közösen, a nyilvánosság tudtával.
angie1
2026. május 24. 20:00
Rutte verje a sajátjával a csalánt!
boomaire
•••
2026. május 24. 19:53 Szerkesztve
"fatman - 2026. május 24. 18:12" "kik? a mikulás??? a tudjukkik??? miért nincs alanya a mondatnak?" A globalista propagandagépezet szerint, ami épp úgy nem létezik, mint a Háttérhatalom, amelyik irányítja Őket és Európa vezetőinek többségét. Az OSF (Nyiít Társadalom Alapítvány) 2019-ben kiadott egy könyvet, amelyben felsorolta az EP-ben ülő "barátaik" listáját. Akkor a több mint 700 képviselőből még csak kb. 270-en voltak deklaráltan Soros emberei, 2024-ben ezek száma már több mint a képviselők fele, a Bizottság tagjainak 2/3-a a HH embere.
figyelő4322
•••
2026. május 24. 19:37 Szerkesztve
Oroszország többek között rövidebb hatótávolságú Oresnyik rakétákat IS bevetett az éjjel Kijev ellen. HATALMAS károk keletkeztek. Hogy ott mennyi áldozat volt, nem tudom. TALÁN néhányan észretérnek az EU és NATO idiótái közül most, hogy Oroszország ezzel is jelezte: most már komolyra fordult a háború!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!