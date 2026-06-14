Svájc a jövőjéről dönt: népszavazáson korlátoznák 10 millió főben az ország lakosságát

10 milliónál megálljt parancsolnának! Mindent eldöntő népszavazás következik
Nagyon szoros végeredmény várható Svájcban.
A legutóbbi felmérések rendkívül szoros küzdelmet mutatnak: az ellenzők táborát jelenleg 52 százalékra mérik, de a bizonytalan szavazók döntőek lehetnek.
Történelmi jelentőségű népszavazást tartanak Svájcban június 14-én, vasárnap a bevándorlás határozott korlátozásáról és a nemzeti népességszám maximalizálásáról. A nemzeti-konzervatív Svájci Néppárt (SVP) által benyújtott kezdeményezés célja, hogy
megvédje az ország infrastruktúráját, szociális ellátórendszerét és a hagyományos svájci életmódot az ellenőrizetlen tömeges migráció káros hatásaitól.
A „Nem a 10 milliós Svájcra” elnevezésű polgári kezdeményezés értelmében a svájci kormánynak törvényi kötelezettsége lenne, hogy az ország lakosságszámát 2050-ig legfeljebb 10 millió főben maximalizálja.
Amennyiben a lakosság száma eléri a 9,5 milliót, a kabinetnek szigorú korlátozásokat kellene bevezetnie a családegyesítésekre, a tartózkodási engedélyek kiadására és a menedékkérelmek elbírálására vonatkozóan. Ha a népesség ennek ellenére is átlépné a 10 milliós határt 2050 előtt, Svájcnak fel kellene mondania az Európai Unióval kötött személyek szabad áramlásáról szóló egyezményt, ami a közös belső piachoz való hozzáférés végét is jelentené.
A svájci közvetlen demokrácia rendszerében 100 ezer aláírással indítható népszavazás; ezt a lehetőséget használta ki a parlament legnagyobb erejét adó Svájci Néppárt. Az ország lakossága a szabad áramlási egyezmény 2002-es hatálybalépése óta rendkívül gyorsan, 23 százalékkal nőtt, és
a lakosok mintegy 27 százaléka jelenleg nem rendelkezik svájci állampolgársággal.
A svájci konzervatívok hangsúlyozzák, hogy ez a hirtelen növekedés súlyosan túlterheli az ország iskoláit, közlekedési hálózatát, a lakáspiacot és a szociális rendszert.
„Az ellenőrizetlen bevándorlás miatt Svájc túl gyorsan növekszik. A negatív következmények az élet minden területén érezhetők” – érvel a Svájci Néppárt a Guardian beszámolója szerint.
Thomas Matter, az SVP parlamenti képviselője visszautasította a liberális gazdasági elit riogatásait: „Nem a bevándorlás ellen vagyunk, de annak mérsékeltnek és ellenőrzöttnek kell lennie. Korábban minőségi bevándorlásunk volt, most pedig mennyiségi.”
A javaslatot a svájci politikai és gazdasági fősodor – köztük a nagykoalíciós kormány többsége, a parlament két háza, valamint a gyáriparosok szövetsége (Economiesuisse) – ellenzi.
Érvelésük szerint a növekvő és elöregedő társadalomnak szüksége van a külföldi munkaerőre, a mesterséges korlát pedig veszélyeztetné az ország gazdasági növekedését és stabilitását.
Rudolf Minsch, az Economiesuisse vezető közgazdásza szerint a kvóta csupán egy populista illúzió, amely nem oldja meg a valós infrastrukturális vagy lakhatási problémákat.
Noha Svájcnak valóban szembe kell néznie a demográfiai kihívásokkal – a 65 év felettiek aránya 2055-re várhatóan eléri a 27 százalékot –, a választópolgárok jelentős része érzi úgy, hogy az ország fizikai és kulturális korlátai végesek. A legutóbbi felmérések rendkívül szoros küzdelmet mutatnak: az ellenzők táborát jelenleg 52 százalékra mérik, de a bizonytalan szavazók döntőek lehetnek.
Ahhoz, hogy a kezdeményezés sikeres legyen, a szavazók többsége mellett a svájci kantonok többségének támogatását is meg kell szereznie. A voksolás eredménye vasárnap délutánra várható, amely alapvetően meghatározhatja Svájc önrendelkezését és az Európai Unióhoz fűződő viszonyát.
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