Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
06. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
svp európai unió svájc népszavazás bevándorlás

Svájc a jövőjéről dönt: népszavazáson korlátoznák 10 millió főben az ország lakosságát

2026. június 14. 08:29

A legutóbbi felmérések rendkívül szoros küzdelmet mutatnak: az ellenzők táborát jelenleg 52 százalékra mérik, de a bizonytalan szavazók döntőek lehetnek.

2026. június 14. 08:29
null

Történelmi jelentőségű népszavazást tartanak Svájcban június 14-én, vasárnap a bevándorlás határozott korlátozásáról és a nemzeti népességszám maximalizálásáról. A nemzeti-konzervatív Svájci Néppárt (SVP) által benyújtott kezdeményezés célja, hogy 

megvédje az ország infrastruktúráját, szociális ellátórendszerét és a hagyományos svájci életmódot az ellenőrizetlen tömeges migráció káros hatásaitól.

A 10 milliós plafon és a bevándorlási fék

A „Nem a 10 milliós Svájcra” elnevezésű polgári kezdeményezés értelmében a svájci kormánynak törvényi kötelezettsége lenne, hogy az ország lakosságszámát 2050-ig legfeljebb 10 millió főben maximalizálja.

Amennyiben a lakosság száma eléri a 9,5 milliót, a kabinetnek szigorú korlátozásokat kellene bevezetnie a családegyesítésekre, a tartózkodási engedélyek kiadására és a menedékkérelmek elbírálására vonatkozóan. Ha a népesség ennek ellenére is átlépné a 10 milliós határt 2050 előtt, Svájcnak fel kellene mondania az Európai Unióval kötött személyek szabad áramlásáról szóló egyezményt, ami a közös belső piachoz való hozzáférés végét is jelentené.

Túlterhelt infrastruktúra, védtelen svájci életmód

A svájci közvetlen demokrácia rendszerében 100 ezer aláírással indítható népszavazás; ezt a lehetőséget használta ki a parlament legnagyobb erejét adó Svájci Néppárt. Az ország lakossága a szabad áramlási egyezmény 2002-es hatálybalépése óta rendkívül gyorsan, 23 százalékkal nőtt, és 

a lakosok mintegy 27 százaléka jelenleg nem rendelkezik svájci állampolgársággal.

A svájci konzervatívok hangsúlyozzák, hogy ez a hirtelen növekedés súlyosan túlterheli az ország iskoláit, közlekedési hálózatát, a lakáspiacot és a szociális rendszert.

„Az ellenőrizetlen bevándorlás miatt Svájc túl gyorsan növekszik. A negatív következmények az élet minden területén érezhetők” – érvel a Svájci Néppárt a Guardian beszámolója szerint.

Thomas Matter, az SVP parlamenti képviselője visszautasította a liberális gazdasági elit riogatásait: „Nem a bevándorlás ellen vagyunk, de annak mérsékeltnek és ellenőrzöttnek kell lennie. Korábban minőségi bevándorlásunk volt, most pedig mennyiségi.”

A gazdasági lobbi és a kormány ellenállása

A javaslatot a svájci politikai és gazdasági fősodor – köztük a nagykoalíciós kormány többsége, a parlament két háza, valamint a gyáriparosok szövetsége (Economiesuisse) – ellenzi. 

Érvelésük szerint a növekvő és elöregedő társadalomnak szüksége van a külföldi munkaerőre, a mesterséges korlát pedig veszélyeztetné az ország gazdasági növekedését és stabilitását. 

Rudolf Minsch, az Economiesuisse vezető közgazdásza szerint a kvóta csupán egy populista illúzió, amely nem oldja meg a valós infrastrukturális vagy lakhatási problémákat.

Noha Svájcnak valóban szembe kell néznie a demográfiai kihívásokkal – a 65 év felettiek aránya 2055-re várhatóan eléri a 27 százalékot –, a választópolgárok jelentős része érzi úgy, hogy az ország fizikai és kulturális korlátai végesek. A legutóbbi felmérések rendkívül szoros küzdelmet mutatnak: az ellenzők táborát jelenleg 52 százalékra mérik, de a bizonytalan szavazók döntőek lehetnek.

Ahhoz, hogy a kezdeményezés sikeres legyen, a szavazók többsége mellett a svájci kantonok többségének támogatását is meg kell szereznie. A voksolás eredménye vasárnap délutánra várható, amely alapvetően meghatározhatja Svájc önrendelkezését és az Európai Unióhoz fűződő viszonyát.

Nyitókép: Pixabay

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
billysparks
2026. június 14. 08:41
Az imént bekapcsoltam a tévét, összefoglaló egy VB meccsről, Svájc- Katar. Zöld felső, fehér gatya, egy néger passzol a másik négerhez, az egy kreolnak. Gondoltam, ez a svájci csapat... és az volt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!