Svájc a jövőjéről dönt: népszavazáson korlátoznák 10 millió főben az ország lakosságát

A svájci közvetlen demokrácia rendszerében 100 ezer aláírással indítható népszavazás; ezt a lehetőséget használta ki a parlament legnagyobb erejét adó Svájci Néppárt. Az ország lakossága a szabad áramlási egyezmény 2002-es hatálybalépése óta rendkívül gyorsan, 23 százalékkal nőtt, és

a lakosok mintegy 27 százaléka jelenleg nem rendelkezik svájci állampolgársággal.

A svájci konzervatívok hangsúlyozzák, hogy ez a hirtelen növekedés súlyosan túlterheli az ország iskoláit, közlekedési hálózatát, a lakáspiacot és a szociális rendszert.