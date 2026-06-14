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moszkva rakéták kijev

Kifogyóban a rakéták: Ukrajna légvédelme egyre nagyobb nyomás alatt

2026. június 14. 08:07

A The New York Times szerint Kijev kritikus hiánnyal néz szembe, mert a Patriot elfogórakétákból kevés készül, a meglévő készletekért pedig több amerikai szövetséges is versenyez.

2026. június 14. 08:07
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Kritikus hiány alakult ki Ukrajnában a Patriot légvédelmi rendszerekhez használt elfogórakétákból, írja a The New York Times. A lap szerint a lőszerhiány miatt az ukrán hadsereg már kevésbé képes visszaverni a heves orosz légicsapásokat, ami különösen érzékeny pontja lett a háborúnak, hiszen a Patriotok a nyugati légvédelmi támogatás legfontosabb eszközei közé tartoznak.

A problémát súlyosbítja, hogy ezeknek a csúcstechnológiás rakétáknak az előállítása hosszú időt vesz igénybe. 

Az amerikai lap példaként említi, hogy a Lockheed Martin 2025-ben mindössze 620 darab PAC-3-as rakétát gyártott, ami jól jelzi, mennyire korlátozott a rendelkezésre álló mennyiség.

 A gondot tovább növeli, hogy ezekre a rakétákra nemcsak Ukrajnának van szüksége.

A közel-keleti háború miatt a Perzsa-öböl menti országok is amerikai fegyverekre várnak, így komoly verseny alakult ki a szűkös készletekért. Kijevnek ezért nemcsak az orosz támadásokkal kell számolnia, hanem azzal is, hogy ugyanazokra a légvédelmi rakétákra más térségekben is nagy az igény.

Vlagyimir Putyin is megszólalt az ukrán légvédelem állapotáról. Az orosz elnök azt mondta, hogy Moszkva kiterjedt, integrált védelmi hálózatot működtet, Ukrajnának viszont csak elszigetelt elemei vannak. 

Putyin szerint Kijev hiába kapott nyugati Patriotokat, ezekből katasztrofálisan kevés áll rendelkezésre, ezért egységes és működőképes ukrán légvédelmi rendszer valójában nem létezik.

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Nyitókép: Ramon van Flymen / AFP

Összesen 4 komment

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nyúlgerinc
2026. június 14. 08:19
Amikor elolvastam a címet, sírva fakadtam....
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0
0
Obsitos Technikus
2026. június 14. 08:18
A fasznak lövöldözitek el szibériai célpontokra...
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1
0
auditorium
2026. június 14. 08:15
Ezért megy Z. most hétfőn (jún. 15-én) az USA-ba Tr-pal tárgyalni.
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gullwing
2026. június 14. 08:14
Hulljon a férgese!
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1
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