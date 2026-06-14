Kifogyóban a rakéták: Ukrajna légvédelme egyre nagyobb nyomás alatt

Kritikus hiány alakult ki Ukrajnában a Patriot légvédelmi rendszerekhez használt elfogórakétákból, írja a The New York Times. A lap szerint a lőszerhiány miatt az ukrán hadsereg már kevésbé képes visszaverni a heves orosz légicsapásokat, ami különösen érzékeny pontja lett a háborúnak, hiszen a Patriotok a nyugati légvédelmi támogatás legfontosabb eszközei közé tartoznak.

A problémát súlyosbítja, hogy ezeknek a csúcstechnológiás rakétáknak az előállítása hosszú időt vesz igénybe.

Az amerikai lap példaként említi, hogy a Lockheed Martin 2025-ben mindössze 620 darab PAC-3-as rakétát gyártott, ami jól jelzi, mennyire korlátozott a rendelkezésre álló mennyiség.