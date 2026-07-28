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országos közlekedésszervező európai unió bkk közösségi közlekedés

Az Országgyűlés megszavazta az Országos Közlekedésszervező létrehozását!

2026. július 28. 11:39

Kiírjuk azokat a 700 milliárd forint értékű közbeszerzéseket, amelyek eredményeként le tudjuk cserélni az ötvenéves HÉV-szerelvényeket.

2026. július 28. 11:39
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Vitézy Dávid
Vitézy Dávid
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„Az Országgyűlés megszavazta az Országos Közlekedésszervező létrehozását!

Az Országgyűlés többsége ma támogatta az Országos Közlekedésszervező létrehozásáról szóló törvényjavaslatunkat, így most már biztosan kimondhatjuk, hogy a mai nap egy új korszak kezdete a hazai közösségi közlekedésben. Egyrészt azért, mert ezzel az uniós pénzek hazahozatalának egy újabb fontos szakmai feltétele is teljesült. Ezzel a szervezeti változással minden adott ahhoz, hogy még idén kiírjuk azokat a 700 milliárd forint értékű közbeszerzéseket, amelyek eredményeként le tudjuk cserélni az ötvenéves HÉV-szerelvényeket, és legalább 35 új InterCity motorvonatot tudjunk beszerezni az ország minden részére.

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Az Országos Közlekedésszervezőre azonban nemcsak a járműbeszerzések miatt van szükség, hanem azért is, hogy egy teljesen új működési modellt valósítsunk meg a közösségi közlekedésben. A közlekedésszervező több magyar városban is bevált modell. Budapesten pontosan ezt a feladatot látja el a BKK, de Kecskeméten is működik olyan társaság, amely a közösségi közlekedés megszervezéséért, a szolgáltatások megrendeléséért és ellenőrzéséért, valamint a menetrendek és tarifák kialakításáért felel, vagyis a közszolgáltatás működését szervezi.

A BKK alapító vezérigazgatójaként mélyen hiszek abban, hogy ez a modell sokkal hatékonyabban tud működni, hiszen megjelenik a rendszerben egy olyan szereplő, amely kizárólag az utasok érdekeit képviseli: megrendel, szervez és ellenőriz, de nem ő végzi a szolgáltatást. Azt hiszem, Budapesten ezt az elmúlt 15 évben sikerült bebizonyítani, és ma már kevesen vitatják, hogy a fővárosi közlekedés hatékonyabb lett a BKK létrejöttével. A mostani döntéssel ezt a modellt kezdjük el országos szinten is megvalósítani, ráadásul ez lehetőséget teremt a városok és az állam közötti szorosabb együttműködésre az elővárosi közlekedésben is.

Ahogyan a BKK is több szolgáltató bevonásával biztosítja a közszolgáltatást, úgy erre a most létrejövő Országos közlekedésszervezőnek is készen kell állnia. Legkésőbb 2033-tól ugyanis az Európai Unió minden tagállamában megszűnnek a vasúti közlekedési monopóliumok, a közpénzből finanszírozott szolgáltatásokat pedig versenyeztetni kell. Ez is hasonlóan fog működni ahhoz, mint amit ma Budapesten látunk, ahol a kék buszok jelentős részét piaci szolgáltatók üzemeltetik. Az utasok ebből azonban semmit sem vesznek észre, hiszen a tarifák és a menetrend meghatározása továbbra is kizárólagos állami döntés marad.

Az Országos Közlekedésszervező létrehozása az első, de nélkülözhetetlen lépés ahhoz, hogy a közösségi közlekedés egy lesajnált állami mamutból egy valóban versenyképes szolgáltatás legyen. Ezen az úton indultunk el a mai döntéssel.”

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

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Összesen 10 komment

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Sorrend:
Amerigo
2026. július 28. 12:59
Davide asszony már sokadszor költi el ugyanazt a pénzt? Néhány napja még dupla ennyit villantott. Rovar úr és kagylóspista is csilliárdokat igér, költ, miközben az eu csak decemberre igéri a transzfert? Lehet, hogy annyi péz’ zúdul ránk, hogy rovar úr kénytelen lesz a hohol kokós bohócnak a felesleget kp.- ben átadni?😂🤔😅
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4
0
imcsi73
2026. július 28. 12:40
Az új, további naplopóknak létrehozott munkahelyek. Nem baj csak csináljátok! Annál nagyobbat fogtok bukni és az új AVH felállításával fognak benneteket is elszámoltatni. Mindent szar a fejetekre fog visszaszállni.
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5
0
kovsa2
2026. július 28. 12:30
"700 milliárd forint"???? Ez most komoly? 1/8-ad része a 6000 milliárd, elvileg hazahozott pénznek, ami az uniótól jár nekünk. Kiadják valamire, amiben magyar hozzáadott érték nincs, német vagy francia céget fog gazdagítani. Német vagy francia gazdaságot fogja pörgetni. Magyarországon pedig semmilyen gazdasági haszna nincs. Én ezt nyílt hazaárulásnak nevezem, akkor is, ha ez sokak szerint meredek dolog. És igen, meg kell újítani a HÉV-et, a MÁV-ot, de nem kampány jelleggel, hanem apránként, folyamatosan. Azzal a szerelvénytípussal, gyártóval, aki a régieket idehozta. Az egységes kocsiállomány megtartása érdekében. A rossz állapotúakat cserélni, ami még használható, használni. Attól, hogy valami régi, még nem szükségszerűen rossz is. Én egy 24 éves autóval járok, mert még csak 135 ezer km-t futott. Semmi ok rá, hogy kidobjam, eladni meg már nem éri meg. Használati értéke 95%-os.
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9
0
petergy
2026. július 28. 12:21
Újabb ígérgetés a támogatások leépítése és a fejlesztések leállításának ellensúlyozására. A globalista eu elit az elvonásokat várja el a helytartójától.
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5
0
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