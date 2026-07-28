Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Kiírjuk azokat a 700 milliárd forint értékű közbeszerzéseket, amelyek eredményeként le tudjuk cserélni az ötvenéves HÉV-szerelvényeket.
„Az Országgyűlés megszavazta az Országos Közlekedésszervező létrehozását!
Az Országgyűlés többsége ma támogatta az Országos Közlekedésszervező létrehozásáról szóló törvényjavaslatunkat, így most már biztosan kimondhatjuk, hogy a mai nap egy új korszak kezdete a hazai közösségi közlekedésben. Egyrészt azért, mert ezzel az uniós pénzek hazahozatalának egy újabb fontos szakmai feltétele is teljesült. Ezzel a szervezeti változással minden adott ahhoz, hogy még idén kiírjuk azokat a 700 milliárd forint értékű közbeszerzéseket, amelyek eredményeként le tudjuk cserélni az ötvenéves HÉV-szerelvényeket, és legalább 35 új InterCity motorvonatot tudjunk beszerezni az ország minden részére.
Az Országos Közlekedésszervezőre azonban nemcsak a járműbeszerzések miatt van szükség, hanem azért is, hogy egy teljesen új működési modellt valósítsunk meg a közösségi közlekedésben. A közlekedésszervező több magyar városban is bevált modell. Budapesten pontosan ezt a feladatot látja el a BKK, de Kecskeméten is működik olyan társaság, amely a közösségi közlekedés megszervezéséért, a szolgáltatások megrendeléséért és ellenőrzéséért, valamint a menetrendek és tarifák kialakításáért felel, vagyis a közszolgáltatás működését szervezi.
A BKK alapító vezérigazgatójaként mélyen hiszek abban, hogy ez a modell sokkal hatékonyabban tud működni, hiszen megjelenik a rendszerben egy olyan szereplő, amely kizárólag az utasok érdekeit képviseli: megrendel, szervez és ellenőriz, de nem ő végzi a szolgáltatást. Azt hiszem, Budapesten ezt az elmúlt 15 évben sikerült bebizonyítani, és ma már kevesen vitatják, hogy a fővárosi közlekedés hatékonyabb lett a BKK létrejöttével. A mostani döntéssel ezt a modellt kezdjük el országos szinten is megvalósítani, ráadásul ez lehetőséget teremt a városok és az állam közötti szorosabb együttműködésre az elővárosi közlekedésben is.
Ahogyan a BKK is több szolgáltató bevonásával biztosítja a közszolgáltatást, úgy erre a most létrejövő Országos közlekedésszervezőnek is készen kell állnia. Legkésőbb 2033-tól ugyanis az Európai Unió minden tagállamában megszűnnek a vasúti közlekedési monopóliumok, a közpénzből finanszírozott szolgáltatásokat pedig versenyeztetni kell. Ez is hasonlóan fog működni ahhoz, mint amit ma Budapesten látunk, ahol a kék buszok jelentős részét piaci szolgáltatók üzemeltetik. Az utasok ebből azonban semmit sem vesznek észre, hiszen a tarifák és a menetrend meghatározása továbbra is kizárólagos állami döntés marad.
Az Országos Közlekedésszervező létrehozása az első, de nélkülözhetetlen lépés ahhoz, hogy a közösségi közlekedés egy lesajnált állami mamutból egy valóban versenyképes szolgáltatás legyen. Ezen az úton indultunk el a mai döntéssel.”
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán