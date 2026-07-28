A BKK alapító vezérigazgatójaként mélyen hiszek abban, hogy ez a modell sokkal hatékonyabban tud működni, hiszen megjelenik a rendszerben egy olyan szereplő, amely kizárólag az utasok érdekeit képviseli: megrendel, szervez és ellenőriz, de nem ő végzi a szolgáltatást. Azt hiszem, Budapesten ezt az elmúlt 15 évben sikerült bebizonyítani, és ma már kevesen vitatják, hogy a fővárosi közlekedés hatékonyabb lett a BKK létrejöttével. A mostani döntéssel ezt a modellt kezdjük el országos szinten is megvalósítani, ráadásul ez lehetőséget teremt a városok és az állam közötti szorosabb együttműködésre az elővárosi közlekedésben is.

Ahogyan a BKK is több szolgáltató bevonásával biztosítja a közszolgáltatást, úgy erre a most létrejövő Országos közlekedésszervezőnek is készen kell állnia. Legkésőbb 2033-tól ugyanis az Európai Unió minden tagállamában megszűnnek a vasúti közlekedési monopóliumok, a közpénzből finanszírozott szolgáltatásokat pedig versenyeztetni kell. Ez is hasonlóan fog működni ahhoz, mint amit ma Budapesten látunk, ahol a kék buszok jelentős részét piaci szolgáltatók üzemeltetik. Az utasok ebből azonban semmit sem vesznek észre, hiszen a tarifák és a menetrend meghatározása továbbra is kizárólagos állami döntés marad.

Az Országos Közlekedésszervező létrehozása az első, de nélkülözhetetlen lépés ahhoz, hogy a közösségi közlekedés egy lesajnált állami mamutból egy valóban versenyképes szolgáltatás legyen. Ezen az úton indultunk el a mai döntéssel.”