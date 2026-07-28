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szélsőséges fenyegetések iszlamista iszlám állam jelentés

Több mint 400 veszélyes iszlamistára bukkantak a német hatóságok

2026. július 28. 07:10

Jelenleg 410 embert tart számon iszlamista veszélyforrásként a német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség (BKA).

2026. július 28. 07:10
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A regionális médiumokat tömörítő német szerkesztőségi hálózat (RND) által kedden ismertetett jelentésben szereplő adat a július elsejei helyzetet tükrözi.

A veszélyforrásnak tekintett 410 emberről úgy vélik, közük lehet az iszlamista terrorizmushoz vagy szélsőségességhez és képesek lehetnek erőszakos cselekmények, köztük merényletek végrehajtására.

További 65 embert sorol a BKA a potenciális jobboldali szélsőséges fenyegetések közé, 17-et pedig a potenciálilehetséges baloldali szélsőséges fenyegetések közé. A lista önmagában nem ad megbízható képet az általános fenyegetettségi szintről - írta jelentésében a hatóság.

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Az adatokat azután tették közzé, hogy szombat este egy Berlinben született, libanoni származású 21 éves férfi kisteherautóval belehajtott a tömegbe a berlini Pride-on, egy ember halálát okozva. A férfi az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt és korábban már elítélték. A támadást a német belügyminiszter vasárnap iszlamista merényletnek minősítette, a feltételezett elkövetőt egy vasárnap esti rajtaütésben agyonlőtték. Az eset Németországban vitát váltott ki a szélsőséges veszélyforrásnak tartott emberek elleni szigorúbb intézkedésekről.

Nyitókép: rnd.de

 

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Összesen 15 komment

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Sorrend:
survivor
2026. július 28. 08:58
Csak ? 80 M bol?
Válasz erre
0
1
zakar zoltán béla
2026. július 28. 08:47
Csak?!
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0
0
frankie-bunn
2026. július 28. 08:32
El kell őket küldeni érzékenyítő tréningre, azt jóva' ...
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3
0
Ezekiel2517
2026. július 28. 08:18
Most a meglepett arcomat látják.
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3
0
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