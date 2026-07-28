Több mint 400 veszélyes iszlamistára bukkantak a német hatóságok

Ismét le akarják foglalni a hatóságok a Fidesz szervereit

Megjelent az ügyészség abban a szerverteremben, ahol a Fidesz frakciószervereit tárolják, és a szervereket le akarja foglalni – jelentette be Bóka János az Országgyűlés hétfői ülése alatt tartott rendkívüli Fidesz–KDNP-sajtótájékoztatón. A frakcióvezető szerint az akcióra épp akkor került sor, amikor a parlamentben megvonták a szót Hankó Balázstól, ami miatt a két frakció kivonult az ülésteremből.