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hezbollah ali khamenei hassan nasrallah iszlamista felvonulás

Kötélen vezették a gyerekeiket a 40 fokban az iszlamista felvonuláson Berlinben (VIDEÓ)

2026. június 29. 09:39

A siíta vallás követői a kánikula ellenére felvonultak egy tizennégy évszázaddal ezelőtti csata emlékére.

2026. június 29. 09:39
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Az idei berlini Asúra-felvonulásról készült videó komoly felháborodást váltott ki: a felvételen az látható, hogy a forró aszfalton kötélen vezetik a gyerekeket.

Bár hivatalosan „vallási felvonulásról” van szó, a gyakorlatban az elmúlt években a felvonulásokon gyakran kifejezik a résztvevők hűségüket az iszlamista iráni rezsim és a Hezbollah iránt.

Az idei felvonuláson felbukkantak a tömegben Ali Khamenei és Hassan Nasrallah képei.

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Összesen 39 komment

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Sorrend:
astracf
2026. június 29. 11:08
Mondjuk ha ezt otthon csinálják a sátánfattyaikkal a segglyuk országaikban, akkor pont leszarom! CSINÁLJÁK OTT! KI VELŰK EURÓPÁBÓL!
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0
0
koroskenyi-mc-istvan-miskolc-vadaszbikaja
2026. június 29. 11:02
ÜTNI kéne őket, ezeket a citizengosokat
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0
0
koroskenyi-mc-istvan-miskolc-vadaszbikaja
2026. június 29. 11:01
ezek meneteltek a kodály köröndön? ezek a citizengosok?
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0
0
fatman
2026. június 29. 11:01
a nyugati civilizációnak vége, csak még nem mindenkinek nyilvánvaló...
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2
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