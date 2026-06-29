Kötélen vezették a gyerekeiket a 40 fokban az iszlamista felvonuláson Berlinben (VIDEÓ)

Az idei berlini Asúra-felvonulásról készült videó komoly felháborodást váltott ki: a felvételen az látható, hogy a forró aszfalton kötélen vezetik a gyerekeket.

Bár hivatalosan „vallási felvonulásról” van szó, a gyakorlatban az elmúlt években a felvonulásokon gyakran kifejezik a résztvevők hűségüket az iszlamista iráni rezsim és a Hezbollah iránt.