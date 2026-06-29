Kötélen vezették a gyerekeiket a 40 fokban az iszlamista felvonuláson Berlinben (VIDEÓ)

Amerika és Irán megegyezett, hogy egy ideig nem lőnek egymásra
A két fél hamarosan folytatja a béketárgyalásokat, amelyek célja egy hosszú távú megállapodás megkötése az ellenségeskedés befejezése és Teherán atomprogramjának korlátozása érdekében.
A siíta vallás követői a kánikula ellenére felvonultak egy tizennégy évszázaddal ezelőtti csata emlékére.
Az idei berlini Asúra-felvonulásról készült videó komoly felháborodást váltott ki: a felvételen az látható, hogy a forró aszfalton kötélen vezetik a gyerekeket.
Bár hivatalosan „vallási felvonulásról” van szó, a gyakorlatban az elmúlt években a felvonulásokon gyakran kifejezik a résztvevők hűségüket az iszlamista iráni rezsim és a Hezbollah iránt.
Az idei felvonuláson felbukkantak a tömegben Ali Khamenei és Hassan Nasrallah képei.
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A két fél hamarosan folytatja a béketárgyalásokat, amelyek célja egy hosszú távú megállapodás megkötése az ellenségeskedés befejezése és Teherán atomprogramjának korlátozása érdekében.