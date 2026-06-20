Küszöbön az újabb olajárrobbanás: Irán a Hormuzi-szoros lezárásával fenyeget

Megnyílhat a Hormuzi-szoros, 300 milliárd dolláros alap jöhet – ezt tartalmazza a Trump–Irán-megállapodás
Trump váratlanul aláírta az iráni megállapodást Franciaországban, elmarad a genfi ceremónia.
Bekövetkezett szombat délután, amitől tartani lehetett: a libanoni támadásokra válaszul az iráni hadsereg bejelentette, hogy lezárja a Hormuzi-szorost – írja a vg.hu az iráni Mehr hírügynökség katonai forrásaira hivatkozva.
Izrael megsértette az Egyesült Államokkal kötött tűzszüneti megállapodást, amely mindkét ország szövetségeseire (jelen esetben Izraelre és a libanoni síita Hezbollah milíciára) is vonatkozik – közölte az iráni hadsereg, amely azt is bejelentette: a Hormuzi-szoros lezárásra kerül a hajóforgalom előtt.
„Ez az első lépés válasz az ellenség ígéretének megszegésére, és amennyiben az agresszió folytatódik, további lépéseket tervezünk és hajtunk végre annak érdekében, hogy az ellenséget kötelezettségei betartására kényszerítsük”
– idézi a vg.hu a Khatam-al Anbiya Központi Parancsnokság nyilatkozatát.
Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) közleményben figyelmeztette a hajókat, hogy ne közelítsék meg a Hormuzi-szorost, és közölte, hogy ellenkező esetben biztonságuk veszélybe kerülhet.
Az iráni külügyminisztérium szóvivője szerint mindezek ellenére Svájcba tart, ahol vasárnap megvitatják az amerikaiakkal a keretmegállapodás megsértését, illetve azt, hogy az Egyesült Államok tervezi-e betartani a megállapodást.
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Trump váratlanul aláírta az iráni megállapodást Franciaországban, elmarad a genfi ceremónia.
A szóvivő szerint akár a teljes megállapodás veszélybe kerülhet.
Izrael szombaton indított támadásokat Libanon ellen, amelynek során – mint a libanoni állami hírügynökség jelentette – legkevesebb 11 ember meghalt.
Az izraeli hadsereg szerint „terrorista célpontokat” támadtak,
azt követőn, hogy a Hezbollah több mint 50 lövedéket lőtt ki izraeli erőkre Dél-Libanonban.
Donald Trump a hét közepén jelentette be, hogy megszületett a megállapodás a tűzszünetről az Amerikai Egyesült Államok és Irán között, és ezzel lezárulhat a február 28. óta tartó háború.
J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke a Fox Newsnak azt nyilatkozta:
nincs bizonyíték arra, hogy Irán lezárná a Hormuzi-szorost és biztos abban, hogy fenn tudják tartani a tűzszünetet.
Nyitókép: MTI/AP/ISNA/Amirhoszein Horgui