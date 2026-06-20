Küszöbön az újabb olajárrobbanás: Irán a Hormuzi-szoros lezárásával fenyeget

azt követőn, hogy a Hezbollah több mint 50 lövedéket lőtt ki izraeli erőkre Dél-Libanonban.

Donald Trump a hét közepén jelentette be, hogy megszületett a megállapodás a tűzszünetről az Amerikai Egyesült Államok és Irán között, és ezzel lezárulhat a február 28. óta tartó háború.

J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke a Fox Newsnak azt nyilatkozta: