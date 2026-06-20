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hezbollah hormuzi - szoros egyesült államok izrael

Küszöbön az újabb olajárrobbanás: Irán a Hormuzi-szoros lezárásával fenyeget

2026. június 20. 17:14

Bekövetkezett szombat délután, amitől tartani lehetett: a libanoni támadásokra válaszul az iráni hadsereg bejelentette, hogy lezárja a Hormuzi-szorost – írja a vg.hu az iráni Mehr hírügynökség katonai forrásaira hivatkozva.

2026. június 20. 17:14
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Izrael megsértette az Egyesült Államokkal kötött tűzszüneti megállapodást, amely mindkét ország szövetségeseire (jelen esetben Izraelre és a libanoni síita Hezbollah milíciára) is vonatkozik – közölte az iráni hadsereg, amely azt is bejelentette: a Hormuzi-szoros lezárásra kerül a hajóforgalom előtt. 

„Ez az első lépés válasz az ellenség ígéretének megszegésére, és amennyiben az agresszió folytatódik, további lépéseket tervezünk és hajtunk végre annak érdekében, hogy az ellenséget kötelezettségei betartására kényszerítsük” 

idézi a vg.hu a Khatam-al Anbiya Központi Parancsnokság nyilatkozatát.

Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) közleményben figyelmeztette a hajókat, hogy ne közelítsék meg a Hormuzi-szorost, és közölte, hogy ellenkező esetben biztonságuk veszélybe kerülhet.

Az iráni külügyminisztérium szóvivője szerint mindezek ellenére Svájcba tart, ahol vasárnap megvitatják az amerikaiakkal a keretmegállapodás megsértését, illetve azt, hogy az Egyesült Államok tervezi-e betartani a megállapodást

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A szóvivő szerint akár a teljes megállapodás veszélybe kerülhet.

Izrael szombaton indított támadásokat Libanon ellen, amelynek során – mint a libanoni állami hírügynökség jelentette – legkevesebb 11 ember meghalt. 

Az izraeli hadsereg szerint „terrorista célpontokat” támadtak, 

azt követőn, hogy a Hezbollah több mint 50 lövedéket lőtt ki izraeli erőkre Dél-Libanonban.

Donald Trump a hét közepén jelentette be, hogy megszületett a megállapodás a tűzszünetről az Amerikai Egyesült Államok és Irán között, és ezzel lezárulhat a február 28. óta tartó háború.

J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke a Fox Newsnak azt nyilatkozta: 

nincs bizonyíték arra, hogy Irán lezárná a Hormuzi-szorost és biztos abban, hogy fenn tudják tartani a tűzszünetet.

Nyitókép: MTI/AP/ISNA/Amirhoszein Horgui

Összesen 6 komment

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Sorrend:
Félelmetes Bob
2026. június 20. 17:44
Talán Trump következő szülinapjára tényleg béke lesz. :)
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chief Bromden
2026. június 20. 17:43
Lezárták. A kacsa újabb víziója sem jött be. A világ összefoghatna, hogy a fanatikusok ne használják őket zsarolásra.
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Héja
2026. június 20. 17:42
Iránnal, általában muszlimokkal tárgyalni nem érdemes. Ezeknek erény,ha "hitetleneknek" hazudoznak.
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pollip
2026. június 20. 17:32
A Tisza visszavonja a védett ár eltörlését? Arcvrsztéssel járna, de hát ez van. Elkapkodták.....
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