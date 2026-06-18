Megnyílhat a Hormuzi-szoros, 300 milliárd dolláros alap jöhet – ezt tartalmazza a Trump–Irán-megállapodás

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Trump váratlanul aláírta az iráni megállapodást Franciaországban, elmarad a genfi ceremónia.
Donald Trump amerikai elnök szerdán Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot a konfliktus lezárásáról, így a péntekre Genfbe tervezett ceremónia elmarad – közölték amerikai tisztségviselők washingtoni idő szerint az esti órákban.
A bejelentés szerint az elnök Versailles-ban látta el kézjegyével a dokumentumot, ahová a francia elnök meghívására utazott a G7-csúcs helyszínéről.
A Fehér Ház bejelentése alapján a megállapodás aláírt példányáról készült fotót rögtön eljuttatták az iráni félhez, valamint a béketárgyalásokon közvetítőként részt vevő államoknak.
Az eredeti tervek szerint JD Vance alelnök utazott volna pénteken Genfbe, ahol a hivatalos aláírás megtörtént volna. Egyes források szerint ennek ellenére pénteken tarthatnak amerikai–iráni találkozót, ugyanis a már aláírt egyetértési nyilatkozat alapján az Egyesült Államok és Irán között 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik.
Szerdán a Fehér Ház illetékesei bemutatták a 14 pontból álló egyetértési nyilatkozatot.
Ennek alapján Irán a 60 napos időszak során szabadon exportálhatja kitermelt kőolaját és kőolajtermékeit; erre az időszakra az amerikai pénzügyminisztérium hozzájárul a szankcionált iráni kőolajtermékek kereskedelméhez.
A Hormuzi-szoros feltétel nélküli megnyitása szintén a végső békeegyezményről szóló tárgyalások 60 napos időszakára szól – derült ki a nyilatkozó fehér házi illetékesek szavaiból. Hozzátették, hogy a Hormuzi-szoroson való áthaladás hosszú távú rendszeréről Iránnak, Ománnak és az öböl menti államoknak kell megegyezniük.
Hozzátették ugyanakkor, hogy az Egyesült Államok arab partnerei nem támogatnak olyan megoldást,
amely lehetőséget adna Iránnak arra, hogy pénzt kérjen a hajózási útvonal használatáért.
A Genfben aláírni tervezett egyezmény kilátásba helyezi egy 300 milliárd dolláros, Irán újjáépítésére és gazdasági fejlesztésére szolgáló alap létrehozását arab államok és az Egyesült Államok hozzájárulásaiból – közölték a megszólaló tisztségviselők, megjegyezve, hogy ez nem ró kötelezettséget az Egyesült Államokra a részvételt illetően.
Az Egyesült Államok arra vállalt kötelezettséget, hogy a 60 napos tárgyalási időszak alatt nem vezet be új szankciókat Iránnal szemben, és nem vezényel új csapatokat a térségbe.
Amennyiben pedig sikerül végső megállapodást kötni, a Közel-Keleten állomásozó amerikai erők visszatérnek a katonai offenzíva kezdete, azaz február 28-a előtti állomáshelyeikre – közölték az adminisztráció tisztségviselői.
A tájékoztatás szerint Irán atomprogramjának lezárásáról és az ország birtokában lévő, magas fokon dúsított uránkészlet eltávolításáról szintén a végső megállapodás rendelkezik majd. A dokumentumban az is szerepel, hogy
a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség részt vehet a dúsított urán „hígításában”, vagyis annak polgári célú felhasználásra történő átalakításában.
Amennyiben Irán tartja magát az atomprogramjával kapcsolatos vállalásaihoz, és azt hosszú távon ellenőrizhetővé teszi, az ENSZ-szankciók feloldása is elképzelhető – mondták a Trump-adminisztráció szerdán nyilatkozó tisztségviselői. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a hosszú távú megállapodásról szóló tárgyalási szakaszban az Egyesült Államok bármely pillanatban felállhat az asztaltól, ha arra a következtetésre jut, hogy Irán „a halogatásra játszik, és szavai mögött nincs tartalom”.
(MTI)
Nyitókép: Guillaume BAPTISTE / AFP