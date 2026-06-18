Megnyílhat a Hormuzi-szoros, 300 milliárd dolláros alap jöhet – ezt tartalmazza a Trump–Irán-megállapodás

Donald Trump amerikai elnök szerdán Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot a konfliktus lezárásáról, így a péntekre Genfbe tervezett ceremónia elmarad – közölték amerikai tisztségviselők washingtoni idő szerint az esti órákban.

A bejelentés szerint az elnök Versailles-ban látta el kézjegyével a dokumentumot, ahová a francia elnök meghívására utazott a G7-csúcs helyszínéről.