Senki ne gondolja, hogy az iráni háborút könnyen le lehet zárni! – figyelmeztet Sayfo Omar

Donald Trump amerikai elnököt június 3-án az Ovális Irodában kérdezték az újságírók az iráni tűzszünet helyzetéről, és arról nem kerül-e veszélybe a megállapodás, ha időnként eldörrenek a fegyverek. Az elnök erre így reagált: a Közel-Keleten a tűzszünet azt jelenti, hogy a felek „mérsékeltebb módon lövöldöznek.” Sayfo Omar a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője elmondta: a régióban a tűzszünet „inkább egy diplomáciai, politikai keret, ami lehetőséget kínál arra, hogy a felek fenn tudják tartani a párbeszédet.” A szakértőt az iráni háború első száz napjáról, a jelenlegi helyzetről és a lehetséges lezárásokról kérdeztük.

Az iráni háború kiterjedt: Izraeli vadászgép Libanon felett. Fotó: AFP

Vasárnap volt 100 napja, hogy az Egyesült Államok és Izrael támadást indított az Iszlám Köztársaság ellen. A háború első napjai a támadók elképesztő légi fölényéről szóltak, azonban az iráni vezetés gyorsan lezárta a hormuzi szorost, ezzel jelentős csapást mérve a világgazdaságra. Így a kezdeti amerikai és izraeli katonai csapások után szünet állt be, amely már hosszabb ideje tart, mint amennyi ideig zajlott az amerikai-izraeli hadművelet. Mindeközben Izrael bevonult Dél-Libanonba és támadta a főváros síiták-lakta kerületeit, hogy felszámolja a Hezbollah terrorszervezetet. Az amerikaiak gyors megoldást szeretnének, azonban a helyzet bonyolultabb, mint száz nappal ezelőtt.