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Putyin korlátozta az orosz internetet, de az arcába robbant a lépés

2026. június 08. 11:58

Az orosz hatóságok blokkolják a közösségi oldalakat, de ezzel csak a rendszer kijátszására ösztönzik a lakosságot — írja egy orosz ellenzéki újságíró a New York Times hasábjain. Vlagyimir Putyin az internet korlátozásával legnagyobb támogatóinak elvesztésével játszik.

2026. június 08. 11:58
Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Az elmúlt évben az orosz hatóságok blokkolták a népszerű üzenetküldő alkalmazásokat, és arra kényszerítették az állampolgárokat, hogy váltsanak át a MAX-ra, egy új, államilag támogatott üzenetküldő platformra – írja a New York Times hasábjain Andrej Zakharov orosz ellenzéki újságíró. A lépés Vlagyimir Putyin orosz ellen fordította a legnagyobb háborúpárti bloggereket, akiknek elsőszámú platformját a Telegramot is betiltották. 

A háborúpárti bloggerek "nagypapának" gúnyolják Putyint. Fotó: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP
A háborúpárti bloggerek "nagypapának" gúnyolják Putyint. Fotó: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP

Feltételezhető, hogy az ott megjelenő üzenetekhez teljes körű hozzáférése van az FSZB-nek, a szovjet KGB utódjának számító állambiztonsági szervnek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

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Az orosz televízió legnagyobb csatornája, az Első Csatorna egyik vígjátékműsorában nemrég elhangzott egy ilyen poén: „Miért írsz nekem privát csevegésben: »Sziasztok mindenki!«?” „Hát, a MAX-on így működik!” Zakharov szerint ez is jelzi, hogy az „államilag támogatott messenger” átalános utálatnak örvend. 

Általában a Kremlnek csak a társadalom kicsi, liberális, Putyinnal szemben állandóan ellenzéki részéről kell szembenéznie ellenzékkel. De az állam legújabb intézkedései – az internet blokkolása az emberek telefonjain, a közösségi médiában és az internetes üzenetküldő alkalmazásokban kritikát váltanak ki azok körében is, akik támogatták az Ukrajna elleni háborút. 

Putyin szép lassan korlátozta az internetet, és minden nyugati app helyett létrehoztak egy orosz megfelelőt. 

  • A Facebook és az Instagram 2022-ben lett blokkolva,
  •  a Youtube 2024-ben, 
  • a Telegram pedig 2025-ben. 

Ez utóbbi különösen nagy felháborodást okozott. 

Legfontosabb támogatói is Putyin ellen fordultak

Ukrajna lerohanása után a háborúpárti Telegram-csatornák követőinek száma több millióra nőtt, és ezek a csatornák a frontvonalon harcoló orosz katonák egyik legfontosabb kommunikációs eszközévé váltak. Zakharov szerint a háborúpárti közönség mérges Putyinra, és elkezdték őt „nagypapa” gúnynéven szólítani a posztjaikban. Ez nem csupán Putyin korára utal, hanem a modern technológiához való viszonyára is. Az orosz elnök nem használ okostelefont, csupán tévét néz és nyomtatott újságokat olvas.

A cikk leírja: a Telegramtól és a WhatsApptól való elzárás megsértette azt a társadalmi megállapodást, amelyet az emberek évekkel ezelőtt kötöttek Putyin rendszerével: amíg az emberek nem avatkoznak bele a politikába, a Kreml sem avatkozik bele az emberek magánéletébe.

Oroszországban sokan úgy tekintettek erre az alkunak, mint amely bizonyos mértékű anyagi kényelmet biztosít cserébe a politikai lojalitásukért.

Az alkalmazások betiltása mellett az elmúlt évben országszerte gyakoriak voltak az internet-leállások. 

Leállás esetén csak az úgynevezett „fehér listán” szereplő webhelyekhez lehet hozzáférni, vagyis azokhoz a weboldalakhoz és szolgáltatásokhoz, amelyeket a kormány előzetesen jóváhagyott.

A leállások hivatalos indoka az ukrán dróncsapások következményeinek minimalizálása. Sok orosz úgy véli, hogy ez az állam átfogóbb stratégiájának része, amelynek célja egy szuverén internet, azaz a kibertér egy olyan szegmense létrehozása, amelyet teljes mértékben az orosz állam ellenőriz. Arra is gyanakodnak, hogy az ilyen internetleállások idővel a normává válnak. Egyes régiókban, különösen az ukrán határ közelében fekvő területeken, ez már meg is történt.

Sokan úgy próbálnak ellenállni, hogy VPN-eket töltenek a gépeikre, amelyek segítenek rákapcsolódni a tiltott oldalakra. Az orosz állam azonban lecsap a VPN applikációkra is, és milliárdokat költ arra, hogy 2030-ig minél többet kitiltson. 

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

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Összesen 3 komment

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Sorrend:
polárüveg
2026. június 08. 12:30
Igen, de mégsem akar úgy járni, mint a Fidesz és Orbán Viktor. Azért ebből mindenki tanult a globális térben.
Válasz erre
1
0
nempolitizalok-0
2026. június 08. 12:29
Erre nekünk is szükségünk lesz, mert az EU libsi csürhéje be akar vezetni egy a tagállamokra kötelező érvényű cenzúrát. Már így is egyre többen költöznek orosz vagy más szolgáltatóhoz és domainek alá. A méltán népszerű Igazmondó juhász híreit pld. már csak MagyarB Tamás oldalain lehet olvasni. Pedig ők nem Ursuláékat fikázták, hanem pártatlanul és korrekten minden hírt közöltek.
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1
0
patópál
2026. június 08. 12:10
Értem, hogy az állami messenger nem örvend nagy népszerűségnek, de az sem állapot, hogy amerikai monopóliumok lehallgatják egy egész ország kommunikációját, és kedvükre alakítgatják a közvéleményét.
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3
0
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