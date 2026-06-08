Putyin korlátozta az orosz internetet, de az arcába robbant a lépés

Az elmúlt évben az orosz hatóságok blokkolták a népszerű üzenetküldő alkalmazásokat, és arra kényszerítették az állampolgárokat, hogy váltsanak át a MAX-ra, egy új, államilag támogatott üzenetküldő platformra – írja a New York Times hasábjain Andrej Zakharov orosz ellenzéki újságíró. A lépés Vlagyimir Putyin orosz ellen fordította a legnagyobb háborúpárti bloggereket, akiknek elsőszámú platformját a Telegramot is betiltották.

A háborúpárti bloggerek "nagypapának" gúnyolják Putyint. Fotó: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP

Feltételezhető, hogy az ott megjelenő üzenetekhez teljes körű hozzáférése van az FSZB-nek, a szovjet KGB utódjának számító állambiztonsági szervnek.