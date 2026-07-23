Súlyos csapás érte Odesszát

A légicsapások következtében megrongálódtak az infrastruktúra egyes létesítményei, egy irodaépületben és több gépjárműben károk keletkeztek, számos családi ház ablakai betörtek, de senki sem sebesült meg - írta Liszak a közösségi oldalán. Az észak-ukrajnai Szumiban egy benzinkutat ért orosz légicsapás, egy ember könnyebben megsebesült - jelentette Artem Kobzar megbízott polgármester a Telegramon.

A légierő parancsnokságának Telegram-csatornáján közzétett jelentés szerint a légvédelem összesen 174 célpontot - 6 rakétát, valamint 168 csapásmérő és álcadrónt - azonosított, ezek közül 2 rakétát és 154 drónt sikerült elfogni. Kilenc helyszínen egy Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta és három irányított légirakéta, valamint 7 drón célba talált, 4 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették. A hivatalos közlemény kiadásának időpontjában néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott, ezért a légierő parancsnoksága felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják figyelmen kívül a légiriadókat.