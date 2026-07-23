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légicsapás orosz rakéta

Súlyos csapás érte Odesszát

2026. július 23. 09:09

Csütörtökre virradó éjszaka az orosz csapatok folyamatosan támadták Odesszát - közölte Szerhij Liszak, a városi katonai közigazgatás vezetőjének Telegram-bejegyzésében.

2026. július 23. 09:09
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A légicsapások következtében megrongálódtak az infrastruktúra egyes létesítményei, egy irodaépületben és több gépjárműben károk keletkeztek, számos családi ház ablakai betörtek, de senki sem sebesült meg - írta Liszak a közösségi oldalán. Az észak-ukrajnai Szumiban egy benzinkutat ért orosz légicsapás, egy ember könnyebben megsebesült - jelentette Artem Kobzar megbízott polgármester a Telegramon.

A légierő parancsnokságának Telegram-csatornáján közzétett jelentés szerint a légvédelem összesen 174 célpontot - 6 rakétát, valamint 168 csapásmérő és álcadrónt - azonosított, ezek közül 2 rakétát és 154 drónt sikerült elfogni. Kilenc helyszínen egy Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta és három irányított légirakéta, valamint 7 drón célba talált, 4 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették. A hivatalos közlemény kiadásának időpontjában néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott, ezért a légierő parancsnoksága felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják figyelmen kívül a légiriadókat.

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Nyitókép: Handout / Zaporizhzhia Regional Military Administration / AFP

 

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Összesen 32 komment

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Sorrend:
Dunhill67
2026. július 23. 12:36
ha olyan "súlyos" lett volna az a légicsapás százak haltak volna meg....figyeljetek hoholok (és az itthoni felszopóik)...ez még mindig csak a különleges hadműveletként aposztrofált háborúsdi....ne akarjátok megvárni,hogy a ruszkinak tényleg elguruljon a gyógyszere:)
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yalaelnok
2026. július 23. 12:28
4 és fél év alatt még mindig maradt valami a kikötőből és a fuckrán tengeri kereskedelemből, ez kudarc, túl lassú tempó lassú, mintha egy százlábú lábait havonta amputálnák
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2
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usafiu20
2026. július 23. 11:52
londonbaby 2026. július 23. 10:34 "gyerünk gyerünk ami belefér a náci ukrán kutyákat tapossátok szét, hogy írmagjuk se maradjon.. hamahama.. ne spóroljatok !!!! ami robban , hasít, üt, vág, beleket, fejeket tapos szét , az mehet minden át ." A második világháború után a győztes NYUGAT nem engedte, hogy a MAGYAR náci kutyáknak írmagja sem maradjon....
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Irgum-burgum
•••
2026. július 23. 11:33 Szerkesztve
Folytatni kell az orosz olajeneregetikai rendszer elleni csapásokat és a gazdasági szankciókat, amíg össze nem omlik az egész putyini hadigépezet.
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