Nő az oroszok vesztesége: egy amerikai agytröszt szerint az ukrán drónhadviselés eredményes

Az elemzés kiemeli, hogy a két fél veszteségeinek aránya a háború korábbi szakaszában jellemzően 2:1 és 3:1 között alakult Oroszország hátrányára, 2026 első felében azonban a becslések szerint már elérte a 8:1-et. A kutatóközpont ezt elsősorban az ukrán drónhadviselés hatékonyságának növekedésével magyarázza. A jelentés szerint Oroszország jelenleg havonta több katonát veszít, mint amennyit képes újonnan besorozni.

A CSIS hangsúlyozta, hogy adatai több ország katonai, hírszerzési és kormányzati forrásaiból származó információkon alapulnak. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a háborús veszteségekről közölt számokat független források nem tudják teljes körűen ellenőrizni, és mind Oroszországot, mind Ukrajnát gyakran éri az a vád, hogy saját veszteségeit alul-, ellenfeléit pedig túlbecsüli.

A jelentés szerint az orosz hadműveletek lendülete is megtorpant. Az elemzők úgy látják, hogy 2026 első felében az orosz erők nem tudták tovább növelni az ellenőrzésük alatt álló területeket, sőt egyes térségekben az ukrán hadseregnek sikerült visszafoglalnia korábban elvesztett állásokat. A több mint ezer kilométer hosszú frontvonalon az orosz előrenyomulás üteme szintén lassult.