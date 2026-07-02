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mandiner stratégiai és nemzetközi tanulmányok központja orosz-ukrán háború jelentés ukrajna oroszország

Nő az oroszok vesztesége: egy amerikai agytröszt szerint az ukrán drónhadviselés eredményes

2026. július 02. 10:01

A CSIS szerint az ukrán drónhadviselés jelentősen növelte az orosz veszteségeket.

2026. július 02. 10:01
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Az ukrán harci drónok egyre hatékonyabb alkalmazása miatt az elmúlt hónapokban jelentősen megnőttek az orosz hadsereg veszteségei – állapította meg szerdán közzétett jelentésében a washingtoni székhelyű Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS).

Az agytröszt becslése szerint Oroszország 2022 februárja óta mintegy 1,4 millió katonai veszteséget szenvedett el, amely magában foglalja a halottakat, a sebesülteket és az eltűnteket is. Ukrajna katonai veszteségeit ugyanebben az időszakban körülbelül 600 ezer főre teszik.

A jelentés szerint az elesett orosz katonák száma 400–450 ezer közé tehető, míg az ukrán oldalon 125–150 ezer katona veszíthette életét. A CSIS januári becslésében még mintegy 325 ezerre tette az orosz halottak számát.

Az elemzés kiemeli, hogy a két fél veszteségeinek aránya a háború korábbi szakaszában jellemzően 2:1 és 3:1 között alakult Oroszország hátrányára, 2026 első felében azonban a becslések szerint már elérte a 8:1-et. A kutatóközpont ezt elsősorban az ukrán drónhadviselés hatékonyságának növekedésével magyarázza. A jelentés szerint Oroszország jelenleg havonta több katonát veszít, mint amennyit képes újonnan besorozni.

A CSIS hangsúlyozta, hogy adatai több ország katonai, hírszerzési és kormányzati forrásaiból származó információkon alapulnak. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a háborús veszteségekről közölt számokat független források nem tudják teljes körűen ellenőrizni, és mind Oroszországot, mind Ukrajnát gyakran éri az a vád, hogy saját veszteségeit alul-, ellenfeléit pedig túlbecsüli.

A jelentés szerint az orosz hadműveletek lendülete is megtorpant. Az elemzők úgy látják, hogy 2026 első felében az orosz erők nem tudták tovább növelni az ellenőrzésük alatt álló területeket, sőt egyes térségekben az ukrán hadseregnek sikerült visszafoglalnia korábban elvesztett állásokat. A több mint ezer kilométer hosszú frontvonalon az orosz előrenyomulás üteme szintén lassult.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép forrása: Paul Faith / AFP

 

 

Összesen 49 komment

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tomekjosef
2026. július 02. 13:13
Igen olvastam, hogy mélyálmából fel ébredt a hugyos Joe Biden és azt álmodta, hogy oroszok vesztettek. A demokraták rögtön közre is adták mint bizonyított tényt :)
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vezker
2026. július 02. 12:55
Agytröszt. Az azért még megvan, hogy ez gúnyos szóhasználat, ugye?
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Jospehe998
2026. július 02. 12:53
Ez a bizonyos amerikai agytröszt arról is beszámolhatna cenzúrázatlanul hogy mennyi katonai eszközt és személyzetet veszített Irán ellen az USA világverő hadserege. Amit nagy számban ugyanúgy olcsó drónok okoztak. De a szelektív memória a mai hírközlésben alapvető követelmény…
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fernandvix
2026. július 02. 12:29
Ergit 2026. július 02. 11:48 fernandvix! -Ha az ukránok bombáznak békeidőben oroszok lakta területeket, az nem népírtás Nem népírtás. Az sem lenne népírtás ha Borsod meg Szabolcs kikiáltaná a szabad cigány országokat és a magyar hadsereg beléjük lőne.
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