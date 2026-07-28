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nemzeti agrárgazdasági kamara hazai dinnyetermesztés árak

Végveszélyben a hazai dinnyetermesztés?

2026. július 28. 09:14

Az önköltségi szint alá csökkent a görögdinnye termelői ára a július közepi lehűlés és az európai túlkínálat miatt, ami veszélyezteti a hazai dinnyetermesztés jövedelmezőségét és hosszú távon a termelés visszaeséséhez vezethet - figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kedden.

2026. július 28. 09:14
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Az elemzésben kiemelték, hogy a szakmai szervezetek már július elején arra kérték az áruházláncokat, hogy a piac stabilitásának megőrzése érdekében kerüljék az indokolatlan árletörést, és az import helyett a magyar dinnyét részesítsék előnyben. A szezon elején a nettó felvásárlási árak kilogrammonként 100-120 forint között alakultak, miközben a fogyasztói árak 250-300 forint között mozogtak. 

Július közepére az áruházak 155-159 forintos akciós áron, az európai piacokon elérhető árakhoz képest 40-50 forinttal olcsóbban kínálták a gyümölcsöt, ami nagyjából fele a fenntartható gazdálkodáshoz szükséges árnak - tájékoztattak. A helyzet a hó végére tovább romlott. Európában visszaesett a kereslet, miközben Észak-Macedóniából és Albániából jelentős mennyiség került a piacra rendkívül alacsony árakon. Július 20-a körül a magyar termelői árak kilogrammonként 40-50 forintra estek, de sok esetben még ezen az áron sem lehetett eladni a termést - hívták fel a figyelmet.

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A szakmai szervezetek szerint rövid távon csak korlátozott javulás várható és az árak alakulását továbbra is az időjárás és a kereslet-kínálat egyensúlya határozza meg. Hangsúlyozták: a fenntartható gazdálkodáshoz a szezon átlagában legalább kilogrammonként 100-120 forint nettó termelői árra lenne szükség. Arra figyelmeztettek, hogy a tartósan alacsony árak hosszabb távon a hazai görögdinnye-termelés visszaeséséhez vezethetnek, ezért a fogyasztókat arra kérik, hogy lehetőség szerint magyar dinnyét vásároljanak.

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Összesen 22 komment

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Sorrend:
Irgum-burgum
2026. július 28. 12:50
Ha sivataggá válik az alföld, akkor érdemes lesz inkább áttérni a kaktuszra, datolyára, olivára...
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scorpicores
2026. július 28. 12:24
Nagy végveszély merülne fel, akkor nem az önköltségi ár 3-4 szeresén (pl 550 Ft stb) kínálnák a dinnyét mindenféle módokon...ez alapján nem csoda h rengetegen a 140ft-os mellett döntenek pl a tescoban...
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ördöngös pepecselés
2026. július 28. 10:56
Ukrajna mindenek előtt! az ukrán dinnye meg ukrán, nem?
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1
0
koroskenyi-mc-istvan-miskolc-vadaszbikaja
2026. július 28. 10:06
majd pócs jános megmenti, lekamerázza őket a rayban szemüvegével
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2
11
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