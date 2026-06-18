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Gőgös Gúnár annyira obszcén módon veri át a saját szavazóit, hogy az már-már csodálatra méltó gátlástalanságról árulkodik

2026. június 18. 07:19

És ugyanez a Cipolla-tempó megy minden fronton.

2026. június 18. 07:19
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Mandula Viktor
Mandula Viktor
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„Gőgös Gúnár annyira obszcén módon veri át a saját szavazóit, hogy az már-már csodálatra méltó gátlástalanságról árulkodik. 

Tegnap este bejelentette, hogy kivezetik a védett üzemanyagárat, mondván szerinte VÁRHATÓAN a héten 10-15 forinttal olcsóbb lehet majd a piaci ár.

Tehát azzal az indokkal töröl el ÖRÖKRE egy intézkedést, mert az PILLANATNYILAG fölösleges lehet. 
Értsd: kidobom a kukába az esernyőmet, mert ma épp napsütés van. 

Hab a tortán: amikor újságírók egy sajtótájékoztatón számon kérték rajta a 480 forintos benzin ígéretét, akkor arrogáns bádoghangon azzal vágott vissza, hogy amikor ezzel kampányolt, akkor alacsony volt a világpiaci ár, most pedig magas. Most, hogy újra alacsony a világpiaci ár, milyen kifogással nem valósítja meg a választási ígéretét?

És ugyanez a Cipolla-tempó megy minden fronton. Végigrikácsolta az országot, hogy vezető kormánytagok fognak helikopterrel menekülni a megdönthetetlen bizonyítékai miatt, ehhez képest eddig Bede Zsoltra sikerül 8 rendőrrel rátörni – ha jól értem, azért, mert egy 20 évvel ezelőtti pornófilm szereplőjét összetévesztette egy tiszás influenszerrel. Matolcsyról, Rogánról már szó sincs. 

Kíváncsian várom annak a társadalmi kísérletnek az eredményét, hogy minek kell még bekövetkeznie (illetve elsikkadnia) ahhoz, hogy legalább az érettségizett Tisza-szavazók elkezdjék pedzegetni, hogy át lettek vágva.”

Nyitókép: Mandula Viktor Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 37 komment

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Sorrend:
Lilyana2
2026. június 18. 10:14
Az a csodálatra méltó, hogy még mindig vannak akkora vágóhídra terelendő barmok, akik aláalélnak ettől a hitvány, alávaló áruló, emberellenes csúszóféregtől!
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4
0
Bitrex®
2026. június 18. 10:14
Holnap 6:30-kor már Mandula Viktorért jönnek a fekete autók nyolc rendőrrel.
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2
0
mnmn
2026. június 18. 09:56
"legalább az érettségizett Tisza-szavazók elkezdjék pedzegetni, hogy át lettek vágva.” Lófaszt mama. A tisza szavazó az az embertípus aki kurva okosnak, tévedhetetlennek tartja magát. Őt a tények nem zavarják és inkább szív tovább mintsem beismerje hogy elkúrta. Viszont ha váltás történik akkor lazán átáll és bizonygatja hogy ő már akkor is megmondta.
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10
0
elektronelektor
2026. június 18. 09:55
Sokat elárul a fenti fotó. Teljesen felpüffedt a pszichopata pofázmánya, könnyzacskói, könnycsatornái megteltek a sok kokiántól.
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6
0
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