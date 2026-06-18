Hab a tortán: amikor újságírók egy sajtótájékoztatón számon kérték rajta a 480 forintos benzin ígéretét, akkor arrogáns bádoghangon azzal vágott vissza, hogy amikor ezzel kampányolt, akkor alacsony volt a világpiaci ár, most pedig magas. Most, hogy újra alacsony a világpiaci ár, milyen kifogással nem valósítja meg a választási ígéretét?

És ugyanez a Cipolla-tempó megy minden fronton. Végigrikácsolta az országot, hogy vezető kormánytagok fognak helikopterrel menekülni a megdönthetetlen bizonyítékai miatt, ehhez képest eddig Bede Zsoltra sikerül 8 rendőrrel rátörni – ha jól értem, azért, mert egy 20 évvel ezelőtti pornófilm szereplőjét összetévesztette egy tiszás influenszerrel. Matolcsyról, Rogánról már szó sincs.

Kíváncsian várom annak a társadalmi kísérletnek az eredményét, hogy minek kell még bekövetkeznie (illetve elsikkadnia) ahhoz, hogy legalább az érettségizett Tisza-szavazók elkezdjék pedzegetni, hogy át lettek vágva.”