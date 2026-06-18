Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
És ugyanez a Cipolla-tempó megy minden fronton.
„Gőgös Gúnár annyira obszcén módon veri át a saját szavazóit, hogy az már-már csodálatra méltó gátlástalanságról árulkodik.
Tegnap este bejelentette, hogy kivezetik a védett üzemanyagárat, mondván szerinte VÁRHATÓAN a héten 10-15 forinttal olcsóbb lehet majd a piaci ár.
Tehát azzal az indokkal töröl el ÖRÖKRE egy intézkedést, mert az PILLANATNYILAG fölösleges lehet.
Értsd: kidobom a kukába az esernyőmet, mert ma épp napsütés van.
Hab a tortán: amikor újságírók egy sajtótájékoztatón számon kérték rajta a 480 forintos benzin ígéretét, akkor arrogáns bádoghangon azzal vágott vissza, hogy amikor ezzel kampányolt, akkor alacsony volt a világpiaci ár, most pedig magas. Most, hogy újra alacsony a világpiaci ár, milyen kifogással nem valósítja meg a választási ígéretét?
És ugyanez a Cipolla-tempó megy minden fronton. Végigrikácsolta az országot, hogy vezető kormánytagok fognak helikopterrel menekülni a megdönthetetlen bizonyítékai miatt, ehhez képest eddig Bede Zsoltra sikerül 8 rendőrrel rátörni – ha jól értem, azért, mert egy 20 évvel ezelőtti pornófilm szereplőjét összetévesztette egy tiszás influenszerrel. Matolcsyról, Rogánról már szó sincs.
Kíváncsian várom annak a társadalmi kísérletnek az eredményét, hogy minek kell még bekövetkeznie (illetve elsikkadnia) ahhoz, hogy legalább az érettségizett Tisza-szavazók elkezdjék pedzegetni, hogy át lettek vágva.”
Nyitókép: Mandula Viktor Facebook-oldala