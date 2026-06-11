Sorsdöntő időszak előtt áll a magyar gazdaság, válságkezelésből vizsgázhat a Tisza-kormány

Szja-csökkentés és áfacsökkentés

A kormány belátható időn belül megvalósítaná két fontos választási ígéretét is, mindkét intézkedés a lassabb infláció felé mutat, de érdemben ezek az árakra nem gyakorolnak hatást.

A tervek szerint a zöldségek és a gyümölcsök áfája belátható időn belül 27-ről 5 százalékra csökkenne. Mivel szezonális termékekről van szó, így az érzékelhető árcsökkentő hatás erősen kérdéses. A csalások visszaszorítása és a termelők helyzete szempontjából ugyanakkor mindenképp előnyös lépés lenne, a fogyasztóknak pedig úgy kell számolniuk, hogy az áfacsökkentés utáni bolti árak még magasabbak lennének. A legtöbb érintett szezonális élelmiszer esetén ugyanakkor csak néhány tíz forintos árkülönbséggel érdemes számolni.

A Tisza-kormány adójóváírást tervez bevezetni a mediánbérig, a minimálbér esetén ez havi 20 ezer forint nettó fizetésemelkedést eredményezne, míg a mediánbér körül havonta 5 ezer forintot el nem érő pluszpénzt hagyna a munkavállalóknál.

Az adójóváírás bevezetése nem okozna ár-bér spirált, sőt, amennyiben a munkáltatók és a munkavállalók kisebb bruttó minimálbér- és garantált bérminimum emelésben állapodnak meg, azaz a vállalkozásokon kisebb lesz a bérnyomás, az az infláció szempontjából kedvező lehet.

Összességében ugyanakkor aligha mérséklődne az év második felében a bérnyomás, vagyis a gazdasági szereplők kénytelenek lesznek tovább emelni a kereseteket. Ezt a kényszert tovább erősíti a vendégmunkások korlátozása, amennyiben a vállalkozások kényszerhelyzetben a magasabb fizetéseken keresztül lennének kénytelenek hadra fogni a még fellelhető szabad hazai munkaerőt.

Kényszerpályára állította magát a kormány

Már az áprilisi választásokat követően fontos üzenetet küldött a kormány a piacnak, amelyet Kármán András pénzügyminiszter és Varga Mihály jegybankelnök találkozója is megerősített: a Tisza 2030-ra megteremtené az euró bevezetésének a feltételeit.

A közös uniós fizetőeszközhöz ugyanakkor szigorú követelményeket kell teljesíteni, ráadásul a lehető legrövidebb idő alatt. Ezek közé tartozik

az államadósság csökkentése és csökkenő pályára állítása,

a hiány visszaszorítása 3 százalék alá

és az infláció alacsonyan – legfeljebb 3 százalék körül – tartása.

Ez pedig azt jelenti – főleg az iráni konfliktus elhúzódása esetén –, hogy

nincs nagy mozgástere a kormánynak, gyakorlatilag minden olyan lépés kockázat lenne az euró bevezetésére tett ígéret szempontjából ebben a geopolitikai helyzetben, amely a fogyasztói árak emelkedését okozná.

A kormány mozgásterét némileg szélesíti annak a 6000 milliárd forintos uniós forrásnak a felszabadítása, amelynek érdekében Magyar Péter olyan vállalásokban is engedményeket tett Brüsszelnek, amelyek részleteiről a mai napig nem tájékoztatták részletesen a közvéleményt. Mivel a közös fizetőeszköz hazai bevezetése a föderalista uniós vezetés érdeke is, ezért az uniós pénzekhez kötött feltételeknek feltételezhetően nem lesznek jelentős inflációt emelő következményei.

A piaci szereplők, a befektetők és a hitelminősítők ugyanakkor tehetnek olyan lépéseket, amelyek hatással lesznek az árakra, a Tisza-kormány piacbarát gazdaságpolitikai fordulata ugyanis kiszolgáltatottabbá teheti a magyar gazdaságot a nagytőke közvetlen érdekeinek, a kis, nyitott gazdaságokra pedig többféleképpen is képesek nyomást gyakorolni.

Európa védtelen az újabb energiaválsággal szemben

A 2022-23-as típusú árrobbanás extrém helyzet volt, de a hormuzi-válság már most komoly árnyomást okoz Európában is – hangsúlyozta a Mandiner kérdésére Sebestyén Géza. Az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője ugyanakkor rámutatott arra a lényeges különbségre, hogy míg 2022-ben Európa vezetékes gázrendszere sérült, azaz a hatás inkább lokális volt, most a világ egyik legfontosabb tengeri energiafolyosója lett lezárva, így az inflációs hatások globálisak.

Ennek következtében Európa versenyképessége most nem romlik jobban, mint más régióké, ám az áremelkedést így nem tudjuk majd importtal sem fékezni, hiszen az árak mindenhol magasabbak lesznek.

A közel-keleti régió ráadásul az 1970-es években két példát is adott arra, hogy milyen az, ha az energiaárak geopolitikai feszültségek miatt tartósan emelkednek – emlékeztetett a szakértő. Ekkor, 1973-74-ben az olajár négyszeresére nőtt, 1978-80-ban pedig még négyszer magasabbak lettek az árak.

Most nem számítok ekkora árrobbanásra, különösen nem a mostani szintekről, ám a két példa jól mutatja, hogy egy hasonló konfliktus akár hosszú évekre bebetonozhatja az extrém magas olajárakat

– emelte ki Sebestyén Géza. Úgy fogalmazott, „a magas árak mellett fel kell készülni arra is, hogy az energia hiánycikk lesz a világ egyes régióiban akkor, ha a szoros továbbra sem lesz átjárható. Európa minden bizonnyal tovább fogja tudni bírni a helyzetet kezelni, mint a szegényebb régiók, ám ha a hiány tényleges probléma lesz, akkor az árak további ugrására számítok”.

Idehaza a nagy kérdés a védett árak megmaradása, illetve a forint potenciális gyengülésének multiplikátor-hatása is.

Több körülmény is csökkenti a kockázatokat

A magyar inflációs alapfolyamatok jelenleg kedvezőek. Szinte minden fő fogyasztási kategória 4 százalék alatt van, az élelmiszer-infláció 0,5 százalék, a háztartási energia pedig olcsóbb, mint egy éve. Tehát nem arról van szó, hogy a magyar gazdaság belülről túlfűtött lenne.

A fő veszély ívülről jön, mint az energiaár, a műtrágya, az időjárás és az árfolyam. Ha ezek közül egyszerre több is elromlik, akkor a mostani alacsony infláció gyorsan magasabb pályára kerülhet.

Sebestyén Géza hozzátette: mindezek mellett kérdés még a védett benzinár, az árrésstop és a rezsicsökkentés jövője is. Ha ezek közül bármelyik is megszűnik, az – különösen a rezsi esetében – akár jelentős egyszeri árszint-emelkedést is okozhat. „Mindezek ellenére hosszú távon nem várnék tartós inflációs hatást egy ilyen lépéstől, vagyis azaz az árugrás után az inflációs folyamatok hasonlóak lennének, mint előtte” – hangsúlyozta az MCC szakértője.

Nyitókép: MTI/Vajda János