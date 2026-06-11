Sorsdöntő időszak előtt áll a magyar gazdaság, válságkezelésből vizsgázhat a Tisza-kormány

Magyarország a régió motorja lehet – A nagy energia-kártyaparti Tóth Mátéval
Az energiajogász szerint Trianon óta az energetika az első olyan terület, amelyen hazánk integráló szerepet tölt be a régióban.
Határozott, ám tartósnak aligha mondható árstabilitásról árulkodnak a legfrissebb inflációs adatok. Májusban éves alapon 1,8 százalékkal nőttek a fogyasztói árak, de a magyar gazdaságnak ismét egy globális sokkhatásnak kell ellenállnia, most bizonyíthat igazán a Tisza-kormány.
Májusban a várakozásoknál kedvezőbben alakult az infláció. A fogyasztói árak átlagosan 1,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, havi összevetésben pedig nem változtak. Ezzel a magyar mutató az Európai Unió országai között az egyik legkedvezőbb lehet az év ötödik hónapjában.
Az alacsony inflációhoz hozzájárult az élelmiszerek és a lakossági energia árának enyhe csökkenése, ezt némileg ellensúlyozta a szolgáltatások szintén nem jelentős drágulása.
Az elmúlt években az előző kormány egyik legnehezebb feladata volt az árstabilitás elérése a 2022-es és 2023-as inflációs rekordokat követőn. Ez a cél gyakorlatilag mostanra valósult meg, ám szinte biztos, hogy ez a kedvező helyzet hamarosan véget ér.
Júniusban még nem kell érdemi áremelkedésekre számítani, az év második felében ugyanakkor az infláció 4-5 százalékra is gyorsulhat. A Magyar Nemzeti Bank és az irányadó nemzetközi szervezetek és az elemzők 2026 egészére 3,8 százalék körüli inflációval számolnak.
Az árak emelkedése immár borítékolható: júliustól sok szolgáltatás drágább lesz, mivel a bankok és a telekommunikációs cégek már bejelentették, nem húzzák tovább az Orbán-kormánnyal kötött korábbi megállapodás értelmében elhalasztott inflációkövető árkorrekciókat.
Jelentős drágulásra ugyan nem kell számítaniuk a fogyasztóknak, de a legtöbb, széles körben igénybe vett szolgáltatás áremelkedése már aligha marad észrevétlen. Júliustól emelkedik többek közt a telefon- és internetszolgáltatás díja, drágul a bankolás és a streaming szolgáltatások is.
Az árszínvonal szempontjából kedvező fejlemény a forint jelentős erősödése, amelyet
Komoly és egyre súlyosabb kockázatot jelent ugyanakkor a közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros iráni blokádja. A világ kőolaj- és földgázellátása szempontjából kritikus térségben márciusban újabb konfliktus robbant ki, amelynek a vége – az amerikai és az iráni tárgyalásokat figyelembe véve – még mindig nem látszik. A szakértők ugyanakkor már hónapok óta következetesen arra figyelmeztetnek, ha befagy a háború, a 2022-23-asnál jóval nagyobb, globális energiaválság jöhet, immár nem csak a piaci pánikkal, de komoly kőolaj- és LNG-hiánnyal.
A Brent kőolajfajta ára hetek óta 100 dollár fölött mozog, nem egy esetben a 120 dollárt is elérte. A földgáz világpiaci ára pedig megduplázódott az elmúlt hónapokban. Magyarország gyorsan lépett és befagyasztotta a magyar rendszámú járműveknél az üzemanyagok árát, miközben kedvező, hogy a piaci árak is korrekciót mutatnak június első hetében.
Közép- és hosszútávon ugyanakkor nem lehet megvédeni a magyar gazdaságot sem a fosszilis energiahordozók árának emelkedésétől. A kőolaj és a földgáz szinte minden gyártási területen alapanyagként, vagy energiaforrásként széles körben elterjedt, kiváltásukra jelenleg nincs lehetőség.
Az árak meghatározzák tehát a gyártási költségeket és érdemben befolyásolják a szállítás és a logisztika árát is.
Két út van: a brüsszeli elvárások és a nemzetközi nagytőke kívánalmainak a szolgai végrehajtása vagy egy szuverenista magyar energiapolitika; érdemes az utóbbi útján maradni – hangsúlyozza a Mandinernek adott interjúban Tóth Máté. Az energiajogász szerint Trianon óta az energetika az első olyan terület, amelyen hazánk integráló szerepet tölt be a régióban.
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Az energiajogász szerint Trianon óta az energetika az első olyan terület, amelyen hazánk integráló szerepet tölt be a régióban.
Ráadásul az élelmiszer-termelés szempontjából is kritikus a földgáz ára, mivel a mezőgazdaság jelenlegi hozamainak eléréséhez elengedhetetlen a műtrágyázás, amelynek a gyártása rendkívül földgázigényes. Nem csak a földgáz ára befolyásolja a műtrágyapiacot, súlyosbító tényező, hogy Irán műtrágya-nagyhatalom, vagyis a térség legfontosabb tengeri útvonalának blokádja miatt a globális műtrágyapiac is óriási hiánnyal néz szembe.
A már így is kritikus helyzetet tovább rontja, hogy Európa nem önellátó műtrágyából és a legnagyobb importőr Oroszországgal szemben is szankciókat vezetett be.
A konfliktus ugyanakkor átrajzolta a műtrágya-kereskedelmet: Moszkva új piacokra tett szert Ázsiában, miközben Európa behozatali lehetőségei jelentősen szűkültek. Brüsszel ráadásul a zöldintézkedések közepette jelentős anyagi terhet helyezett az importőrökre is, miközben az európai termelői érdekképviseletek jelezték: a válság tompítására meghozott műtrágya-stratégia nem lesz képes kezelni a válságot.
Jelenleg még a tavalyi szinten alakul a legtöbb mezőgazdasági alapanyag ára. Ez azt jelenti, hogy – ellentétben a 2022-es energiaválsággal – a termelők nem lesznek képesek olyan árszinten értékesíteni, amelyből fedezhető lenne a következő szezon bekerülési költsége. A tavaszi műtrágyázási szezonban az európai gazdálkodók az év elejére felhalmozott készleteket használták fel.
A következő hónapokban tehát nem belső, hanem elsősorban külső tényezők mozgathatják a hazai és a globális inflációt. A négy évvel ezelőttihez hasonló ársokkra ugyanakkor nem számítanak az elemzők, mivel akkor az orosz-ukrán háború kitörésével és a Moszkvával szembeni szankciós politika miatt Európa részben magának okozott gazdasági károkat.
Fontos, hogy noha Magyarországon a kormányváltás alapjaiban írja át a gazdaságpolitikát, ugyanakkor a Magyar Péter vezette új kabinet láthatóan nem sietteti mindenáron a korábban meghirdetett, piacbarát fordulatot. Ennek az irányváltásnak fontos része lenne az Orbán-kormány gazdaságpolitikájával szemben a közvetlen állami beavatkozás fokozatos megszüntetése.
A Tisza ígéretet tett rá, hogy a rezsicsökkentést – amely az egyik legjelentősebb infláció-mérséklő intézkedés – hosszútávon is fenntartja, sőt, kibővíti. A védett üzemanyagárak pedig addig maradnak érvényben, amíg a piaci árak nem csökkennek le arra a szintre, amelynél az állami beavatkozás már nem jár érdemi inflációs hatással.
A tévhitekkel szemben az árréskorlátozás csak a kereskedők árpolitikájától védi a fogyasztót, vagyis kivezetésük kockázatot jelentene, ugyanakkor fenntartásukkal nem kerülhető el egy esetleges élelmiszerár-robbanás, mivel a boltok profitszintjét korlátozza az intézkedés, de a piaci árak változására ez nincs hatással. Az árrésstop fokozatos kivezetése egyébként egy, a multiláncokkal kötött esetleges megállapodás után jelenleg is elképzelhető lenne a tejtermékeknél és a sertéshúsnál, mivel e két termékpályán a felvásárlási árak rekord alacsony szinten vannak.
A kormány belátható időn belül megvalósítaná két fontos választási ígéretét is, mindkét intézkedés a lassabb infláció felé mutat, de érdemben ezek az árakra nem gyakorolnak hatást.
A tervek szerint a zöldségek és a gyümölcsök áfája belátható időn belül 27-ről 5 százalékra csökkenne. Mivel szezonális termékekről van szó, így az érzékelhető árcsökkentő hatás erősen kérdéses. A csalások visszaszorítása és a termelők helyzete szempontjából ugyanakkor mindenképp előnyös lépés lenne, a fogyasztóknak pedig úgy kell számolniuk, hogy az áfacsökkentés utáni bolti árak még magasabbak lennének. A legtöbb érintett szezonális élelmiszer esetén ugyanakkor csak néhány tíz forintos árkülönbséggel érdemes számolni.
A Tisza-kormány adójóváírást tervez bevezetni a mediánbérig, a minimálbér esetén ez havi 20 ezer forint nettó fizetésemelkedést eredményezne, míg a mediánbér körül havonta 5 ezer forintot el nem érő pluszpénzt hagyna a munkavállalóknál.
Az adójóváírás bevezetése nem okozna ár-bér spirált, sőt, amennyiben a munkáltatók és a munkavállalók kisebb bruttó minimálbér- és garantált bérminimum emelésben állapodnak meg, azaz a vállalkozásokon kisebb lesz a bérnyomás, az az infláció szempontjából kedvező lehet.
Összességében ugyanakkor aligha mérséklődne az év második felében a bérnyomás, vagyis a gazdasági szereplők kénytelenek lesznek tovább emelni a kereseteket. Ezt a kényszert tovább erősíti a vendégmunkások korlátozása, amennyiben a vállalkozások kényszerhelyzetben a magasabb fizetéseken keresztül lennének kénytelenek hadra fogni a még fellelhető szabad hazai munkaerőt.
Már az áprilisi választásokat követően fontos üzenetet küldött a kormány a piacnak, amelyet Kármán András pénzügyminiszter és Varga Mihály jegybankelnök találkozója is megerősített: a Tisza 2030-ra megteremtené az euró bevezetésének a feltételeit.
A közös uniós fizetőeszközhöz ugyanakkor szigorú követelményeket kell teljesíteni, ráadásul a lehető legrövidebb idő alatt. Ezek közé tartozik
Ez pedig azt jelenti – főleg az iráni konfliktus elhúzódása esetén –, hogy
nincs nagy mozgástere a kormánynak, gyakorlatilag minden olyan lépés kockázat lenne az euró bevezetésére tett ígéret szempontjából ebben a geopolitikai helyzetben, amely a fogyasztói árak emelkedését okozná.
A kormány mozgásterét némileg szélesíti annak a 6000 milliárd forintos uniós forrásnak a felszabadítása, amelynek érdekében Magyar Péter olyan vállalásokban is engedményeket tett Brüsszelnek, amelyek részleteiről a mai napig nem tájékoztatták részletesen a közvéleményt. Mivel a közös fizetőeszköz hazai bevezetése a föderalista uniós vezetés érdeke is, ezért az uniós pénzekhez kötött feltételeknek feltételezhetően nem lesznek jelentős inflációt emelő következményei.
A piaci szereplők, a befektetők és a hitelminősítők ugyanakkor tehetnek olyan lépéseket, amelyek hatással lesznek az árakra, a Tisza-kormány piacbarát gazdaságpolitikai fordulata ugyanis kiszolgáltatottabbá teheti a magyar gazdaságot a nagytőke közvetlen érdekeinek, a kis, nyitott gazdaságokra pedig többféleképpen is képesek nyomást gyakorolni.
A 2022-23-as típusú árrobbanás extrém helyzet volt, de a hormuzi-válság már most komoly árnyomást okoz Európában is – hangsúlyozta a Mandiner kérdésére Sebestyén Géza. Az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője ugyanakkor rámutatott arra a lényeges különbségre, hogy míg 2022-ben Európa vezetékes gázrendszere sérült, azaz a hatás inkább lokális volt, most a világ egyik legfontosabb tengeri energiafolyosója lett lezárva, így az inflációs hatások globálisak.
Ennek következtében Európa versenyképessége most nem romlik jobban, mint más régióké, ám az áremelkedést így nem tudjuk majd importtal sem fékezni, hiszen az árak mindenhol magasabbak lesznek.
A közel-keleti régió ráadásul az 1970-es években két példát is adott arra, hogy milyen az, ha az energiaárak geopolitikai feszültségek miatt tartósan emelkednek – emlékeztetett a szakértő. Ekkor, 1973-74-ben az olajár négyszeresére nőtt, 1978-80-ban pedig még négyszer magasabbak lettek az árak.
Most nem számítok ekkora árrobbanásra, különösen nem a mostani szintekről, ám a két példa jól mutatja, hogy egy hasonló konfliktus akár hosszú évekre bebetonozhatja az extrém magas olajárakat
– emelte ki Sebestyén Géza. Úgy fogalmazott, „a magas árak mellett fel kell készülni arra is, hogy az energia hiánycikk lesz a világ egyes régióiban akkor, ha a szoros továbbra sem lesz átjárható. Európa minden bizonnyal tovább fogja tudni bírni a helyzetet kezelni, mint a szegényebb régiók, ám ha a hiány tényleges probléma lesz, akkor az árak további ugrására számítok”.
Idehaza a nagy kérdés a védett árak megmaradása, illetve a forint potenciális gyengülésének multiplikátor-hatása is.
A magyar inflációs alapfolyamatok jelenleg kedvezőek. Szinte minden fő fogyasztási kategória 4 százalék alatt van, az élelmiszer-infláció 0,5 százalék, a háztartási energia pedig olcsóbb, mint egy éve. Tehát nem arról van szó, hogy a magyar gazdaság belülről túlfűtött lenne.
A fő veszély ívülről jön, mint az energiaár, a műtrágya, az időjárás és az árfolyam. Ha ezek közül egyszerre több is elromlik, akkor a mostani alacsony infláció gyorsan magasabb pályára kerülhet.
Sebestyén Géza hozzátette: mindezek mellett kérdés még a védett benzinár, az árrésstop és a rezsicsökkentés jövője is. Ha ezek közül bármelyik is megszűnik, az – különösen a rezsi esetében – akár jelentős egyszeri árszint-emelkedést is okozhat. „Mindezek ellenére hosszú távon nem várnék tartós inflációs hatást egy ilyen lépéstől, vagyis azaz az árugrás után az inflációs folyamatok hasonlóak lennének, mint előtte” – hangsúlyozta az MCC szakértője.
Nyitókép: MTI/Vajda János