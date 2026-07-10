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rendszer nemzeti agrárgazdasági kamara fenyegetés jégkármérséklő rendszer

Halálos fenyegetéseket kapnak a jégkármérséklő rendszer kezelői az alföldi aszály miatt

2026. július 10. 07:00

Tévesen azt feltételezik, hogy a berendezések működése okozza a rendkívüli szárazságot.

2026. július 10. 07:00
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Pusztító aszály sújtja az Alföldet, a termésüket féltő gazdák elkeseredése és dühe pedig mostanra a jégkármérséklő rendszer kezelői ellen fordult. Az RTL Híradó beszámolója szerint ismeretlenek telefonon zaklatják és halálosan fenyegetik az Országos Jégkármérséklő Rendszer munkatársait, mert 

tévesen azt feltételezik, hogy a berendezések működése okozza a rendkívüli szárazságot.

A gazdák egy része körében az az alaptalan tévhit terjedt el, hogy a levegőbe juttatott ezüst-jodid nemcsak a jégesőt hárítja el sikeresen, hanem a létfontosságú esőfelhőket is elriasztja a térségből. Ez a megalapozatlan elmélet vezetett oda, hogy a generátorok kezelőit folyamatosan telefonos zaklatások érik, és többen már közvetlen halálos fenyegetéseket is kaptak. 

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Az országos jégkármérséklő rendszer egyébként nem új keletű fejlesztés, 2018 óta teljesen hivatalosan és biztonságosan működik Magyarország csaknem ezer pontján.

Gál Tamás klímakutató professzor az RTL Híradónak nyilatkozva határozottan cáfolta az összeesküvés-elméletet. A szakember rávilágított, hogy semmiféle összefüggés nincs a jégkármérséklő rendszer működése és a csapadékhiány között. Példaként említette, hogy Baranya vármegyében már majdnem harminc éve üzemel ugyanez a technológia, és az elmúlt három évtizedben nem tapasztaltak miatta csapadékcsökkenést. A professzor kiemelte, hogy a térséget sújtó rendkívüli szárazság mögött valójában a globális klímaváltozás hatásai állnak, nem pedig a helyi kárenyhítő védekezés.

Mivel a munkatársak elleni verbális agresszió és a fenyegetőzések az utóbbi időben tarthatatlanná váltak, a rendszert üzemeltető Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kénytelen volt lépni az ügyben. A szervezet jelenleg is dolgozik a megfelelő jogi megoldásokon és védelmi intézkedéseken, hogy megfékezzék a zaklatásokat, és garantálni tudják a generátorkezelő munkatársak mindennapi biztonságát a munkavégzés során.

Nyitókép: Pixabay

 

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Összesen 24 komment

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Hunnia
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2026. július 10. 10:11 Szerkesztve
bf109g14 2026. július 10. 10:06 "...az ország lakosságának kb. 60%-a elképesztően buta, gyűlölködő, irigy, primitív proli." Ebben van igazság, mégpedig nagy. Ezek mind a Tiszaros majmokra szavaztak. Hát igyák meg a levét - ami a slim-fitt-be folyt.
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2
0
bf109g14
2026. július 10. 10:06
Szólni kéne a tiltakozóknak, hogy a jégkár megelőző ezüst-jodid készülékek pont, hogy a chemtrail meg a haarp hatását ellensúlyozzák, mert a repülőkről szórt bárium és a jód kölcsönhatásaként bárium-jodid keletkezik, amely jótékony hatással van az arteoszklerózisra, a magas vérnyomásra, a krónikus torokgyulladásra és a testi-szellemi elmaradottságra. Az ezüst pedig visszaveri a haarp rádióhullámait. A kármentesítő rendszer hatását pedig simán lehet semlegesíteni, csak annyit kell tenni, hogy ha elindul a rendszer, mindenkinek meg kell innia 2 sört, mert a kiböfögött széndioxid a levegő párájával szénsavat alkotva felpezsdíti a csapadékképződést. Irónia vége. Amúgy meg a kondenzációs magvak mennyiségét növeli, ezért lesz apróbb szemű a jég. Ha már valamilyen hatása lehetne a csapadék mennyiségére vonatkozóan, az inkább növelné a mennyiségét az adott területen. A megváltó hergelés hatására kiderült, az ország lakosságának kb. 60%-a elképesztően buta, gyűlölködő, irigy, primitív proli.
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1
0
20260412
2026. július 10. 09:48
Azt hiszem április 12-én kiszabadult a szellem a palackból. Sikerült a közhangulat tematizálása. Valami vélt, vagy valós sérelmed van? Fenyegesd meg. fenyegesd meg halálosan. Esetleg eljutunk oda, hogy öld meg, lincseljük meg?
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1
0
sanya55-2
2026. július 10. 09:39
Igazuk van, inkább a jég verje el, úgy nem látszik, hogy ki van száradva és megspórolják a tárcsázást
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2
0
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