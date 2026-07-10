Halálos fenyegetéseket kapnak a jégkármérséklő rendszer kezelői az alföldi aszály miatt

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Tévesen azt feltételezik, hogy a berendezések működése okozza a rendkívüli szárazságot.
Pusztító aszály sújtja az Alföldet, a termésüket féltő gazdák elkeseredése és dühe pedig mostanra a jégkármérséklő rendszer kezelői ellen fordult. Az RTL Híradó beszámolója szerint ismeretlenek telefonon zaklatják és halálosan fenyegetik az Országos Jégkármérséklő Rendszer munkatársait, mert
tévesen azt feltételezik, hogy a berendezések működése okozza a rendkívüli szárazságot.
A gazdák egy része körében az az alaptalan tévhit terjedt el, hogy a levegőbe juttatott ezüst-jodid nemcsak a jégesőt hárítja el sikeresen, hanem a létfontosságú esőfelhőket is elriasztja a térségből. Ez a megalapozatlan elmélet vezetett oda, hogy a generátorok kezelőit folyamatosan telefonos zaklatások érik, és többen már közvetlen halálos fenyegetéseket is kaptak.
Az országos jégkármérséklő rendszer egyébként nem új keletű fejlesztés, 2018 óta teljesen hivatalosan és biztonságosan működik Magyarország csaknem ezer pontján.
Gál Tamás klímakutató professzor az RTL Híradónak nyilatkozva határozottan cáfolta az összeesküvés-elméletet. A szakember rávilágított, hogy semmiféle összefüggés nincs a jégkármérséklő rendszer működése és a csapadékhiány között. Példaként említette, hogy Baranya vármegyében már majdnem harminc éve üzemel ugyanez a technológia, és az elmúlt három évtizedben nem tapasztaltak miatta csapadékcsökkenést. A professzor kiemelte, hogy a térséget sújtó rendkívüli szárazság mögött valójában a globális klímaváltozás hatásai állnak, nem pedig a helyi kárenyhítő védekezés.
Mivel a munkatársak elleni verbális agresszió és a fenyegetőzések az utóbbi időben tarthatatlanná váltak, a rendszert üzemeltető Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kénytelen volt lépni az ügyben. A szervezet jelenleg is dolgozik a megfelelő jogi megoldásokon és védelmi intézkedéseken, hogy megfékezzék a zaklatásokat, és garantálni tudják a generátorkezelő munkatársak mindennapi biztonságát a munkavégzés során.
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