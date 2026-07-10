Halálos fenyegetéseket kapnak a jégkármérséklő rendszer kezelői az alföldi aszály miatt

Pusztító aszály sújtja az Alföldet, a termésüket féltő gazdák elkeseredése és dühe pedig mostanra a jégkármérséklő rendszer kezelői ellen fordult. Az RTL Híradó beszámolója szerint ismeretlenek telefonon zaklatják és halálosan fenyegetik az Országos Jégkármérséklő Rendszer munkatársait, mert

tévesen azt feltételezik, hogy a berendezések működése okozza a rendkívüli szárazságot.

A gazdák egy része körében az az alaptalan tévhit terjedt el, hogy a levegőbe juttatott ezüst-jodid nemcsak a jégesőt hárítja el sikeresen, hanem a létfontosságú esőfelhőket is elriasztja a térségből. Ez a megalapozatlan elmélet vezetett oda, hogy a generátorok kezelőit folyamatosan telefonos zaklatások érik, és többen már közvetlen halálos fenyegetéseket is kaptak.