Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
06. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
zacher gábor kresz roller baleset

Zacher Gábor a rolleresekről: előfordult, hogy egy teljes baleseti osztály megtelt velük

2026. június 14. 07:13

A „kedvencei” a strandpapucsos, rövidnadrágos rolleresek, akik rendszeresen a sürgősségin kötnek ki.

2026. június 14. 07:13
null

Komoly aggodalmát fejezte ki az elektromosroller-balesetek elterjedése miatt Dr. Zacher Gábor a Blikknek. A nyugdíjas mentőorvos arra figyelmeztet, hogy ezeket a járműveket sokan még mindig játékszernek tekintik, miközben a sürgősségi osztályokon egyre gyakrabban találkoznak életveszélyes koponya- és súlyos végtagsérülésekkel.

Súlyos sérülések és a védelem hiánya

Zacher Gábor, aki nyugdíjazása után is aktív maradt a szakmájában, sürgősségi orvosként közvetlen közelről látja a balesetek következményeit. Tapasztalatai szerint a sérülések súlyossága messze túlmutat a kisebb horzsolásokon: a fejsérülések, arccsonttörések és a koponysérülések mindennaposnak számítanak.

Olyan szintű problémáról beszélünk, hogy már most tavasszal előfordult olyan, hogy egy komplett baleseti osztály tele volt rollersérültekkel”

– mutatott rá az orvos, hozzátéve, hogy a betegek között sok az életveszélyes állapotban lévő, politraumatizált – azaz egyszerre több súlyos sérülést szenvedett – páciens.

Strandpapucs és sisaknélküliség

A szakember szerint a legnagyobb problémát a felelőtlen közlekedési magatartás és a megfelelő védőfelszerelések hiánya jelenti. Sok használó bukósisak nélkül, nem egyszer alkoholfogyasztás után áll rá a járművekre, ráadásul gyakran teljesen alkalmatlan öltözetben közlekednek.

A kedvenceim a strandpapucsos, rövidnadrágos alanyok, akikkel rendszeresen találkozhatok a sürgősségin”

– fogalmazott Zacher Gábor. Hangsúlyozta, hogy „egy esésnél a fejünk csak egyszer koppan”, ezért a megelőzés és a megfelelő védőfelszerelés használata életet menthet.

Sürgős szabályozásra van szükség

A szakorvos helyesnek tartja, hogy a KRESZ tervezett módosítását az illetékesek éppen az elektromos rollerek szabályozásával kívánják kezdeni. Véleménye szerint ezen a területen rendkívül gyors és hatékony beavatkozásra van szükség ahhoz, hogy megelőzhetők legyenek a tragédiák, és a családoknak ne kelljen fiatal gyermekeket elveszíteniük az utakon.

Nyitókép: Földházi Árpád

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ügyvéd
2026. június 14. 08:33
Darwin díjasok. Természetes szelekció. Hulljon a férgese.
Válasz erre
0
0
kobi40
•••
2026. június 14. 08:07 Szerkesztve
1 LETILTANI A JÁRDÁRÓL 2 RENDSZÁM 3. Bukósisak, térdvédő, könyökvédő 4. Korlátozott 20 km-es maximális sebesség. 5. Rendszeres szondáztatás. 6. MEGTILTANI, HOGY A SZABÁLYOSAN HALADÓ AUTÓK KÖZÖTT SZABADON CIKÁZZON!
Válasz erre
1
0
Kormánypárti2
2026. június 14. 07:49
Az idióták minden jót képesek tönkretenni. Azok is akik ökör módon használják az eszközöket, meg azok is aki a "védelem" okán mindent élvezhetetlenné tesznek. Már szkafander kell a robogóra, de lassan a gyalogosra is, hiszen gyalog is hatalmasat lehet esni. Eredetileg a robogónak, bringának, rollernek pont az volt a lényege, hogy kevés máshoz hasonló szabadság érzést adott. Szerintem rendszeresítsék a tompa élű kést is.
Válasz erre
1
0
Haifisch
2026. június 14. 07:41
Valamilyen furcsa oknál fogva ezt nem basztatja adolfpeter és liberálnáci bandája....
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!