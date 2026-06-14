Zacher Gábor a rolleresekről: előfordult, hogy egy teljes baleseti osztály megtelt velük

Komoly aggodalmát fejezte ki az elektromosroller-balesetek elterjedése miatt Dr. Zacher Gábor a Blikknek. A nyugdíjas mentőorvos arra figyelmeztet, hogy ezeket a járműveket sokan még mindig játékszernek tekintik, miközben a sürgősségi osztályokon egyre gyakrabban találkoznak életveszélyes koponya- és súlyos végtagsérülésekkel.

Súlyos sérülések és a védelem hiánya

Zacher Gábor, aki nyugdíjazása után is aktív maradt a szakmájában, sürgősségi orvosként közvetlen közelről látja a balesetek következményeit. Tapasztalatai szerint a sérülések súlyossága messze túlmutat a kisebb horzsolásokon: a fejsérülések, arccsonttörések és a koponysérülések mindennaposnak számítanak.