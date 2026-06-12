Demográfiai összeomlás Ukrajnában: drámaian bezuhant a gyermekes családok aránya

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Egyre súlyosabb demográfiai kihívásokkal szembesül az ország. Az ukrajnai családok körében jelentősen visszaesett a gyermekvállalás, miközben a háború a háztartások többségének életét is közvetlenül érinti.
Jelentős társadalmi és demográfiai változásokat tárt fel az ukrán állami statisztikai hivatal és a UNICEF közös kutatása, amelyről a KISZó is beszámolt. A felmérés szerint az elmúlt bő egy évtizedben látványosan csökkent Ukrajnában az olyan háztartások aránya, ahol gyermekeket nevelnek. Míg 2012-ben a háztartások 31 százaléka tartozott ebbe a kategóriába, addig napjainkra ez az arány 22 százalékra esett vissza.
A kutatás különösen jelentősnek számít, mivel ez volt az első többindikátoros háztartási felmérés az országban az elmúlt 14 év során, egyben az orosz–ukrán háború időszakában végzett legnagyobb ilyen jellegű vizsgálat.
Az adatgyűjtés 2025 novembere és 2026 februárja között zajlott, közel 16 200 háztartás és több mint 32 600 ember bevonásával. A felmérés készítői szerint az eredmények nemcsak a jelenlegi társadalmi helyzetről adnak képet, hanem arról is, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie az országnak a háborút követő helyreállítás során.
A gyermekes háztartások arányának visszaesésével párhuzamosan a termékenységi mutatók is jelentősen romlottak. Az adatok szerint 2012-ben egy nőre átlagosan 1,5 gyermek jutott, míg jelenleg ez a szám már csak 1,13.
Ez a csökkenés különösen azért figyelemre méltó, mert már a 2012-es adat is jóval az egyszerű népességfenntartáshoz szükséges szint alatt volt. A mostani mutató pedig azt jelzi, hogy a népesség természetes utánpótlása tovább gyengült.
A kutatás ugyan nem kizárólag a háború hatásait vizsgálta, az eredmények alapján azonban világosan látszik, hogy a fegyveres konfliktus jelentős szerepet játszott a kedvezőtlen folyamatok felgyorsulásában. A családok jelentős része közvetlenül vagy közvetve érintetté vált, ami hosszabb távon a gyermekvállalási döntésekre is hatással lehet.
Az ukrán állami statisztikai hivatal adatai szerint a háztartások 59 százaléka számolt be arról, hogy valamilyen formában közvetlenül érintette a háború.
A leggyakoribb problémát a gazdasági megrázkódtatások jelentették. A megkérdezettek 38 százaléka nyilatkozott úgy, hogy anyagi helyzetét súlyosan érintették a háború következményei. A válaszadók 23 százaléka családi változásokról számolt be. Ezek közé tartozott a lakóhely elhagyása, a családtagok szétszakadása, illetve olyan esetek is, amikor menekülteket fogadtak be otthonaikba.
A háztartások tíz százalékánál az ingatlan sérült meg vagy semmisült meg teljesen. Emellett öt százalékuk arról számolt be, hogy a háború következtében elveszített egy családtagot.
A kutatás alapján a konfliktus hatásai földrajzilag sem egyformán jelentkeznek. A déli országrészben a háztartások 74 százaléka tapasztalt legalább egy közvetlen háborús következményt, míg keleten ez az arány 70 százalék volt. Nyugat-Ukrajnában ezzel szemben 41 százalékot mértek.
A felmérés egyik fontos megállapítása, hogy az országos átlagok sok esetben elfedik a régiók közötti jelentős eltéréseket. Erre jó példa az óvodai ellátás helyzete. A kutatás időpontjában a három és négy év közötti gyermekek körében Nyugat-Ukrajnában 69 százalékos volt az óvodába járók aránya, míg a keleti régiókban mindössze 19 százalék. A társadalmi különbségek az oktatásban is megmutatkoznak.
A felsőfokú végzettséggel rendelkező anyák gyermekei jóval nagyobb arányban jártak óvodába, mint azok, akiknek édesanyja csak alapfokú vagy középfokú végzettséggel rendelkezett.
Hasonló eltéréseket mutattak ki az internet-hozzáférés területén is. A legszegényebb háztartások esetében mindössze 47 százalék rendelkezett otthoni interneteléréssel, míg a legtehetősebb családoknál gyakorlatilag teljes volt a lefedettség. A kutatás nem kizárólag negatív tendenciákat azonosított. Az egyik legjelentősebb pozitív változás a gyermeknevelési módszerek területén figyelhető meg.
Míg 2012-ben a családok 61 százalékában alkalmaztak valamilyen erőszakos fegyelmezési formát, addig napjainkra ez az arány 32 százalékra csökkent.
A jelentés szerint az anyák és újszülöttek egészségügyi ellátása is viszonylag magas szinten maradt a háborús körülmények ellenére. Az újszülöttek 99 százaléka legalább két szülés utáni vizsgálaton vett részt az élet első 48 órájában. Az anyatejes táplálás terén szintén javulást mértek. A hat hónaposnál fiatalabb gyermekek körében a kizárólagos szoptatás aránya 43 százalékot ért el, miközben 2012-ben ez még nem érte el a 20 százalékot.
A kutatás készítői szerint az adatok arra figyelmeztetnek, hogy Ukrajna helyreállítása során kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekekre, a fiatalokra és a családokra.
A statisztikai hivatal hangsúlyozta, hogy az eredmények fontos alapot jelenthetnek a jövőbeni családpolitikai, gyermekvédelmi és szociális intézkedések kidolgozásához, különösen a háború által felerősített demográfiai kihívások kezelésében.
Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP