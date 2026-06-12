Demográfiai összeomlás Ukrajnában: drámaian bezuhant a gyermekes családok aránya

Jelentős társadalmi és demográfiai változásokat tárt fel az ukrán állami statisztikai hivatal és a UNICEF közös kutatása, amelyről a KISZó is beszámolt. A felmérés szerint az elmúlt bő egy évtizedben látványosan csökkent Ukrajnában az olyan háztartások aránya, ahol gyermekeket nevelnek. Míg 2012-ben a háztartások 31 százaléka tartozott ebbe a kategóriába, addig napjainkra ez az arány 22 százalékra esett vissza.

A kutatás különösen jelentősnek számít, mivel ez volt az első többindikátoros háztartási felmérés az országban az elmúlt 14 év során, egyben az orosz–ukrán háború időszakában végzett legnagyobb ilyen jellegű vizsgálat.

Az adatgyűjtés 2025 novembere és 2026 februárja között zajlott, közel 16 200 háztartás és több mint 32 600 ember bevonásával. A felmérés készítői szerint az eredmények nemcsak a jelenlegi társadalmi helyzetről adnak képet, hanem arról is, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie az országnak a háborút követő helyreállítás során.