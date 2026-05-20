05. 20.
szerda
nato-csúcs giuseppe cavo dragone egyesült államok ukrajna

Fegyvert s vitézt éneklek: Ukrajnáról tárgyaltak a NATO-vezérek, súlyos döntéseket hoztak

2026. május 20. 09:21

Miközben az amerikaiak éppen csendben kivonulnak a kontinensről, Európában háborús szintre pörgetik fel a hadiipart, és teljes mellszélességgel kiállnak Kijev mellett, a Katonai Bizottság elnöke pedig közölte: a NATO készen áll.

A NATO elrettentő és védelmi képességeinek erősítése, a hadiipari termelés felgyorsítása, az új technológiák integrálása, valamint Ukrajna további támogatása – ezekről egyeztettek a NATO katonai vezetői Brüsszelben kedden.

Miközben az Egyesült Államok újabb csapatkivonásokról döntött, az észak-atlanti szövetség vezetői Brüsszelben kicsit úgy tettek, mintha minden a régi lenne. 

Volt ebben némi számvetés is: Giuseppe Cavo Dragone admirális, a NATO Katonai Bizottságának elnöke hangsúlyozta, hogy a szövetség védelmi készültsége javult ugyan, de a vállalások teljesítését fel kell gyorsítani. Kiemelte, hogy 

a szükséges katonai képességek fejlesztése és telepítése túl lassú, ezért a tagállamoknak növelniük kell védelmi beruházásaikat, a hadiiparnak pedig gyorsítania kell a termelést.

A találkozó kulcsfontosságú témája természetesen megint Ukrajna volt, Dragone pedig nem kertelt.

„Egy tengerész akkor javítja a vitorlákat, amikor a tenger nyugodt. Ma már nincs nyugodt tengerünk. Már benne vagyunk a viharban. Tehát a feladatunk nem egyszerűen az, hogy gyorsabban haladjunk, hanem az, hogy jobb döntéseket hozzunk, miközben megőrizzük a koherenciát, a kohéziót és a stratégiai irányt”fogalmazott.

A NATO továbbra is folyamatos készültségben áll „a nap 24 órájában, a hét minden napján” minden stratégiai fronton, beleértve a keleti szárnyat, a déli szomszédságot és az északi-sarkvidéket, beleértve az Arktiszt is – mondta.

Természetesen a fő téma most is Ukrajna volt. 

Lezajlott a NATO–Ukrajna Tanács ülése Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok részvételével – Szirszkij nemrég a Militarnyi hírportálnak adott interjújában megerősítette, hogy az orosz vezérkar aktívan számol egy új, északi irányból indítandó támadással, hogy kiszélesítse a frontot; jelesül Fehéroroszország területéről indíthatnak újabb offenzívát. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig ennek kapcsán arról beszélt, hogy ehhez hasonló csapások valamely NATO-tagállamot is érhetik – mindezt akkor, amikor egy eltérített Ukrán drón Észtország területén csapódott be, és a feszültséget az sem enyhítette különösebben, hogy időközben orosz-fehérorosz közös nukleáris hadgyakorlat kezdődött.

A megbeszélésen az amerikai csapatkivonásokat nem hangsúlyozva, de szóba kerül az EU és a NATO együttműködésének elmélyítése, különösen Ukrajna támogatása, a védelmi ipar és a katonai mobilitás terén.

Dragone azért felsorolta a többi kihívást is, ami a NATO-t éri: Ukrajnán túl rámutatott a NATO déli szomszédságában tapasztalható tartós instabilitásra, a globális kereskedelmi útvonalakra nehezedő nyomásra, az energiaáramlást fenyegető kockázatokra, valamint a folyamatos hibrid fenyegetésekre, beleértve a kibertámadásokat (ilyenből mostanság akadt egypár), a szabotázst, a dezinformációs kampányokat és az új technológiák katonai jellegű felhasználását.

Mindeközben gőzerővel készülnek elő az ankarai NATO-csúcsra – erről Mark Rutte NATO-főtitkár beszélt.

Ezek mellett napirenden volt a NATO műveleteinek és misszióinak helyzete, az új technológiák bevezetése, és a védelmi-tervezési feladatok modernizálása is.

NATO-potentátok Brüsszelben, középen Giuseppe Cavo Dragone admirális.
Forrás: JOHN THYS / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
google-2
2026. május 20. 10:36
Vajon miért nem Oroszországgal igyekeznek kompromisszumot kötni, megegyezni? Mindenképpen még több vasat akarnak venni, hogy aztán ki is próbálhassák azt?
Galerida
2026. május 20. 09:27
"Arma virumque cano..." ha jól emlékszem! Te sem "mai fiatal vagy....
