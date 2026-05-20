Ft
Ft
23°C
9°C
Ft
Ft
23°C
9°C
05. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
egyesült arab emírségek hormuzi - szoros irán

Megtört a jég? Átkelt a Hormuzi-szoroson egy dél-koreai tartályhajó

2026. május 20. 09:23

Beszámolók szerint a jármű „rendkívül óvatosan” kelt át a blokád alatt lévő szoroson.

2026. május 20. 09:23
null

Sikeresen, Iránnal együttműködve átkelt szerdán a Hormuzi-szoroson egy dél-koreai tartályhajó – jelentette be Dzso Hjon dél-koreai külügyminiszter a parlamentben. A tárcavezető elmondta, hogy a kétmillió hordó nyersolajat szállító hajó előző nap indult útnak, és „rendkívül óvatosan” kelt át a blokád alatt lévő szoroson, további részleteket azonban nem közölt.

Biztonsági források szerint a vízi jármű február vége, tehát az iráni háború kitörése óta, több mint húszfős legénységgel a fedélzetén vesztegelt a környékbeli vizeken. A Bloomberg hírügynökség úgy tudja, hogy a dél-koreai Ulszan kikötővárosába tartó hajó üzemeltetője a HMM dél-koreai vállalat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az átkelésre mintegy két héttel azt követően került sor, hogy az ugyanahhoz a vállalathoz tartozó, panamai zászló alatt haladó HMM Namu teherhajót két, azonosítatlan légi eszköz eltalálta, nem messze az Egyesült Arab Emírségektől. Az incidens nyomán a hajón tűz keletkezett, a legénység egyik tagja pedig könnyebben megsebesült.

Dzso Hjon vasárnap telefonon egyeztetett iráni kollégájával, Abbász Aragcsival, és a beszélgetés során – a dél-koreai külügyminisztérium tájékoztatása szerint – egyetértettek abban, hogy tárgyalásokat folytatnak a szorosnál lévő dél-koreai hajók és azok legénységének biztonságáról.

(MTI)

Nyitókép: Giuseppe CACACE / AFP 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Latin
2026. május 20. 10:03
Biztos szovjet jégtörők nyitottak utat a jégmezőn!
Válasz erre
0
0
frankie-bunn
2026. május 20. 09:39
Bitcon-ban fizettek, s mennyit?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!