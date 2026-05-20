Megtört a jég? Átkelt a Hormuzi-szoroson egy dél-koreai tartályhajó

Sikeresen, Iránnal együttműködve átkelt szerdán a Hormuzi-szoroson egy dél-koreai tartályhajó – jelentette be Dzso Hjon dél-koreai külügyminiszter a parlamentben. A tárcavezető elmondta, hogy a kétmillió hordó nyersolajat szállító hajó előző nap indult útnak, és „rendkívül óvatosan” kelt át a blokád alatt lévő szoroson, további részleteket azonban nem közölt.

Biztonsági források szerint a vízi jármű február vége, tehát az iráni háború kitörése óta, több mint húszfős legénységgel a fedélzetén vesztegelt a környékbeli vizeken. A Bloomberg hírügynökség úgy tudja, hogy a dél-koreai Ulszan kikötővárosába tartó hajó üzemeltetője a HMM dél-koreai vállalat.