Megtört a jég? Átkelt a Hormuzi-szoroson egy dél-koreai tartályhajó

Beszámolók szerint a jármű „rendkívül óvatosan” kelt át a blokád alatt lévő szoroson.
Sikeresen, Iránnal együttműködve átkelt szerdán a Hormuzi-szoroson egy dél-koreai tartályhajó – jelentette be Dzso Hjon dél-koreai külügyminiszter a parlamentben. A tárcavezető elmondta, hogy a kétmillió hordó nyersolajat szállító hajó előző nap indult útnak, és „rendkívül óvatosan” kelt át a blokád alatt lévő szoroson, további részleteket azonban nem közölt.
Biztonsági források szerint a vízi jármű február vége, tehát az iráni háború kitörése óta, több mint húszfős legénységgel a fedélzetén vesztegelt a környékbeli vizeken. A Bloomberg hírügynökség úgy tudja, hogy a dél-koreai Ulszan kikötővárosába tartó hajó üzemeltetője a HMM dél-koreai vállalat.
Az átkelésre mintegy két héttel azt követően került sor, hogy az ugyanahhoz a vállalathoz tartozó, panamai zászló alatt haladó HMM Namu teherhajót két, azonosítatlan légi eszköz eltalálta, nem messze az Egyesült Arab Emírségektől. Az incidens nyomán a hajón tűz keletkezett, a legénység egyik tagja pedig könnyebben megsebesült.
Dzso Hjon vasárnap telefonon egyeztetett iráni kollégájával, Abbász Aragcsival, és a beszélgetés során – a dél-koreai külügyminisztérium tájékoztatása szerint – egyetértettek abban, hogy tárgyalásokat folytatnak a szorosnál lévő dél-koreai hajók és azok legénységének biztonságáról.
(MTI)
Nyitókép: Giuseppe CACACE / AFP