05. 20.
szerda
schiffer andrás Ruff Bálint Magyar Péter államtitkár miniszterelnök

Vakarhatja a fejét Magyar Péter: tűpontos jogi válasszal tette helyre Schiffer András

2026. május 20. 08:47

Az ügyvéd szerint a miniszterelnök összekeverte a még létező kabinetminisztériumot a be nem töltött kabinetminiszteri tisztséggel.

2026. május 20. 08:47
Schiffer András hosszú bejegyzésben válaszolt a miniszterelnök szombat esti, „jó olvasgatást” kívánó kommentjére. A volt országgyűlési képviselő szerint a vita lényege nem az, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda jelenleg még létezik-e, hanem az, hogy a kabinetminiszteri tisztség be van-e töltve, és ebből következően kinek az előterjesztésére lehetett volna jogszerűen felmenteni egy helyettes államtitkárt.

Schiffer szerint a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényre, valamint a Miniszterelnöki Kabinetiroda június 15-i megszüntetésére való hivatkozás félrevezető, mert ez szerinte az »alma és körte« esete. 

Elismerte, hogy kabinetminisztérium jelenleg létezik, de álláspontja szerint ez nem jelenti azt, hogy a kabinetminiszteri tisztség is be lenne töltve. Úgy érvelt, hogy amikor a jogszabály azt mondja ki, hogy a kabinetminiszter jogait a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja, az nem teszi a kancelláriaminisztert kabinetminiszterré, csupán az adott jogkörök gyakorlását ruházza rá.

Schiffer szerint Ruff Bálint június 15-ig eljárhat a kabinetminiszter hatáskörében, de ezt kancelláriaminiszterként teszi, mivel kancelláriaminiszteri megbízatást vett át a köztársasági elnöktől, és az esküokmánya is erről szól. Ennek alátámasztására történeti példákat is hozott. Felidézte Teleki Pál 1941-es esetét, amikor miniszterelnökként gyakorolta a külügyminiszter jogait, de nem vált külügyminiszterré, valamint Boros Imre 2001-es szerepét, amikor tárca nélküli miniszterként gyakorolta ideiglenesen a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter jogait, de végig tárca nélküli miniszter maradt.

Schiffer szerint a tévedés ott történt, hogy a helyettes államtitkár felmentésének kezdeményezési joga a minisztert, és nem a minisztériumot illeti meg. Állítása szerint ha a jog a minisztériumot illetné meg, akkor helyes lenne az az érvelés, amely szerint elég a kabinetminisztérium fennállására hivatkozni, de szerinte nem ez a helyzet. Mivel a kabinetminiszteri tisztség nincs betöltve, a jogszabály pedig annak jogait a kancelláriaminiszterre ruházza, Schiffer szerint a felmentési határozatban helyesen úgy kellett volna szerepelnie, hogy a miniszterelnök a kancelláriaminiszter előterjesztésére döntött.

Nem puszta jogászkodás

A volt politikus külön hangsúlyozta, hogy mindez szerinte nem puszta jogászkodás. Álláspontja szerint a jogállam helyreállítása azzal kezdődik, hogy a hatalom pontosan betartja a saját maga által alkotott jogszabályokat is. Schiffer szerint a helyettes államtitkárok felmentésére vonatkozó szabályozás a közigazgatási személyzet relatív autonómiáját védi, és azt hivatott kizárni, hogy egy miniszterelnök hirtelen felindulásból, közvetlenül távolítson el egy helyettes államtitkárt.

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
5m007h 0p3ra70r
2026. május 20. 11:12 Szerkesztve
» antoniosalazar 2026. május 20. 09:06 Lesz melód Schiffer. A kárpátaljai gyermekotthon, amelynek a leköszönő fideszesek felajánlják a végkielégítésüket, egy pénzmosoda« Ahogy az várható volt. Múlt héten szóltam, hogy hamarosan érkezik a narratíva. Menetrendszerűen meg is érkezett. És mindig csak a Fidesz kormányok NGO-i pénzmosodák. A többieké anglikán háziasszonyok vasárnapi hímzőszakköre. Miközben a Háttér Társaság a magyarországi NGO-k doayenja a deklarált pénzelosztó. Amtónió-szar-a-zár barátunk vagy hiperdilettáns, vagy biturbóban nyomja a propagandát. Miközben a téma továbbra is az a tény, hogy a doktorok doktorának jogprofesszor leszármazottja egy rendeletet sem képes hibátlanul megírni.
Ohel
2026. május 20. 10:55
Petit petit (ejtsd: Pöti petit) ez nem érdekli, ő csak ukázokat osztogat, meg bájgúnárkodik. Ő nem bíbelődik holmi jogszabályokkal, mivel követői sincsenek ezen a szinten.
google-2
2026. május 20. 10:25
Magyar irányít mindent és mindenkit. És ezt Orbánról hazudták, de most kikapták, mint Gyurcsányt a kosárból.
evpus
2026. május 20. 10:01
Amatőr, rosszindulató kormány, akiket az ukránok előre lefizettek a lopott pénzből.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!