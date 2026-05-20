Vakarhatja a fejét Magyar Péter: tűpontos jogi válasszal tette helyre Schiffer András

Schiffer András hosszú bejegyzésben válaszolt a miniszterelnök szombat esti, „jó olvasgatást” kívánó kommentjére. A volt országgyűlési képviselő szerint a vita lényege nem az, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda jelenleg még létezik-e, hanem az, hogy a kabinetminiszteri tisztség be van-e töltve, és ebből következően kinek az előterjesztésére lehetett volna jogszerűen felmenteni egy helyettes államtitkárt.

Schiffer szerint a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényre, valamint a Miniszterelnöki Kabinetiroda június 15-i megszüntetésére való hivatkozás félrevezető, mert ez szerinte az »alma és körte« esete.

Elismerte, hogy kabinetminisztérium jelenleg létezik, de álláspontja szerint ez nem jelenti azt, hogy a kabinetminiszteri tisztség is be lenne töltve. Úgy érvelt, hogy amikor a jogszabály azt mondja ki, hogy a kabinetminiszter jogait a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja, az nem teszi a kancelláriaminisztert kabinetminiszterré, csupán az adott jogkörök gyakorlását ruházza rá.