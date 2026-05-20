Vakarhatja a fejét Magyar Péter: tűpontos jogi válasszal tette helyre Schiffer András

A kormány több tagja is rendezte céges összeférhetetlenségi helyzetét.
Az ügyvéd szerint a miniszterelnök összekeverte a még létező kabinetminisztériumot a be nem töltött kabinetminiszteri tisztséggel.
Schiffer András hosszú bejegyzésben válaszolt a miniszterelnök szombat esti, „jó olvasgatást” kívánó kommentjére. A volt országgyűlési képviselő szerint a vita lényege nem az, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda jelenleg még létezik-e, hanem az, hogy a kabinetminiszteri tisztség be van-e töltve, és ebből következően kinek az előterjesztésére lehetett volna jogszerűen felmenteni egy helyettes államtitkárt.
Schiffer szerint a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényre, valamint a Miniszterelnöki Kabinetiroda június 15-i megszüntetésére való hivatkozás félrevezető, mert ez szerinte az »alma és körte« esete.
Elismerte, hogy kabinetminisztérium jelenleg létezik, de álláspontja szerint ez nem jelenti azt, hogy a kabinetminiszteri tisztség is be lenne töltve. Úgy érvelt, hogy amikor a jogszabály azt mondja ki, hogy a kabinetminiszter jogait a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja, az nem teszi a kancelláriaminisztert kabinetminiszterré, csupán az adott jogkörök gyakorlását ruházza rá.
Schiffer szerint Ruff Bálint június 15-ig eljárhat a kabinetminiszter hatáskörében, de ezt kancelláriaminiszterként teszi, mivel kancelláriaminiszteri megbízatást vett át a köztársasági elnöktől, és az esküokmánya is erről szól. Ennek alátámasztására történeti példákat is hozott. Felidézte Teleki Pál 1941-es esetét, amikor miniszterelnökként gyakorolta a külügyminiszter jogait, de nem vált külügyminiszterré, valamint Boros Imre 2001-es szerepét, amikor tárca nélküli miniszterként gyakorolta ideiglenesen a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter jogait, de végig tárca nélküli miniszter maradt.
Schiffer szerint a tévedés ott történt, hogy a helyettes államtitkár felmentésének kezdeményezési joga a minisztert, és nem a minisztériumot illeti meg. Állítása szerint ha a jog a minisztériumot illetné meg, akkor helyes lenne az az érvelés, amely szerint elég a kabinetminisztérium fennállására hivatkozni, de szerinte nem ez a helyzet. Mivel a kabinetminiszteri tisztség nincs betöltve, a jogszabály pedig annak jogait a kancelláriaminiszterre ruházza, Schiffer szerint a felmentési határozatban helyesen úgy kellett volna szerepelnie, hogy a miniszterelnök a kancelláriaminiszter előterjesztésére döntött.
A volt politikus külön hangsúlyozta, hogy mindez szerinte nem puszta jogászkodás. Álláspontja szerint a jogállam helyreállítása azzal kezdődik, hogy a hatalom pontosan betartja a saját maga által alkotott jogszabályokat is. Schiffer szerint a helyettes államtitkárok felmentésére vonatkozó szabályozás a közigazgatási személyzet relatív autonómiáját védi, és azt hivatott kizárni, hogy egy miniszterelnök hirtelen felindulásból, közvetlenül távolítson el egy helyettes államtitkárt.
