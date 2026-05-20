Tottenham Tottenham Hotspur FC Anglia Ryanair Premier League

Ingyen repülőjegyet ígér mindenkinek a Ryanair – de van egy csavar a történetben

2026. május 20. 07:56

Szebb napokat is megélt már a Tottenham Hotspur futballcsapata. A Spurs kedden ismét kikapott, és így továbbra is kieshet az élvonalban, ráadásul idén biztosan európai trófea nélkül marad. A Ryanair a csapaton élcelődött.

A Ryanair a közösségi médiában nyújtott szarkasztikus, gyakran önironikus stílusáról és vírusként terjedő trollkodásairól ismert. A légitársaság közösségi oldalainak adminjai rendszeresen figuráznak ki hírességeket, sportcsapatokat vagy reagálnak viccesen a pórul járt utasok panaszaira. Ezúttal az egyik észak-londoni futballklubnak szúrtak oda.

Odaszúrt a Tottenhamnek a Ryanair
Odaszúrt a Tottenhamnek a Ryanair (Fotó: Adrian Dennis/AFP)

Ha a Tottenham bejut a Bajnokok Ligájába, ingyen repülőjegyeket adunk”

– olvasható a Facebook-posztjukban, amely a cikkünk megjelenéséig már közel 30 ezer reakciót kapott, amivel egyértelműen az utóbbi idők legnagyobb sikerét arató posztjuk lett.

Nem véletlenül szúrt oda a Spursnek a Ryanair

A Tottenham számára borzalmasan alakult a keddi nap. A csapat egyrészt idegenbeli londoni derbit vesztett a Chelsea ellen (2–1), és így úgy vághat neki az utolsó fordulónak, hogy még papíron kieshet az első osztályból. Ehhez az kell, hogy a gárda otthon kikapjon a már tét nélkül pályára lépő Evertontól, miközben a kiesésharcban rivális West Ham United behúzza hazai bajnokiját a Leeds United ellen, amely számára szintén nem maradt tét a 38. körre. (Adott esetben még egy döntetlennel is kieshet, ha a Kalapácsosok 12 góllal nyernek...)

A Spurs tehát jelenleg a még bennmaradó, 17. helyet foglalja el (feljebb már nem is végezhet). Érdekesség, hogy az előző idényben pont 17. lett a bajnokságban, és ugyanúgy 38 pontot gyűjtött, mint amennyivel most áll. Óriási különbség viszont, hogy akkor a 18., már kieső Leicester Citynek 13-mal volt kevesebb pontja, így a Tottenhamet gyakorlatilag egy pillanatig nem fenyegette a kiesés. Ráadásul Európában menetelt, megnyerte az Európa-ligát, amivel még 17. helyezettként is bejutott a Bajnokok Ligájába.

A különbség tehát most annyi, hogy kieshet és biztosan nem jut ki az európai kupaporondra – ezért is viccelődött a BL-indulásával a Ryanair.

A Spurs-szurkolóknak ráadásul a csapat helyzete és a derbin elszenvedett vereségen túl azért is lehet most nagyon rossz kedvük, mert a meccsük vége előtt nagyjából háromnegyed órával a Manchester City döntetlenjének köszönhetően a másik észak-londoni sztárcsapat, a legnagyobb rivális Arsenal megnyerte a bajnokságot.

Nyitókép: Sakis Mitrolidis/AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
egyszeri
2026. május 20. 08:12
A cím láttán már azt hittem, az lesz az ingyenjegy ára, hogy mindenki hozzon magával kellő mennyiségű kerozint.
