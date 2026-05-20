Ingyen repülőjegyet ígér mindenkinek a Ryanair – de van egy csavar a történetben

A Spurs tehát jelenleg a még bennmaradó, 17. helyet foglalja el (feljebb már nem is végezhet). Érdekesség, hogy az előző idényben pont 17. lett a bajnokságban, és ugyanúgy 38 pontot gyűjtött, mint amennyivel most áll. Óriási különbség viszont, hogy akkor a 18., már kieső Leicester Citynek 13-mal volt kevesebb pontja, így a Tottenhamet gyakorlatilag egy pillanatig nem fenyegette a kiesés. Ráadásul Európában menetelt, megnyerte az Európa-ligát, amivel még 17. helyezettként is bejutott a Bajnokok Ligájába.

A különbség tehát most annyi, hogy kieshet és biztosan nem jut ki az európai kupaporondra – ezért is viccelődött a BL-indulásával a Ryanair.

A Spurs-szurkolóknak ráadásul a csapat helyzete és a derbin elszenvedett vereségen túl azért is lehet most nagyon rossz kedvük, mert a meccsük vége előtt nagyjából háromnegyed órával a Manchester City döntetlenjének köszönhetően a másik észak-londoni sztárcsapat, a legnagyobb rivális Arsenal megnyerte a bajnokságot.