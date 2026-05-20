05. 20.
szerda
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
kajdi csaba cyla kampány Magyar Péter

Már Cyla is bírálja Magyar Pétert: „Nem kell neked leállni ordítani, a kampánynak vége” (VIDEÓ)

2026. május 20. 06:02

Kajdi Csaba modellügynökség-vezető szerint az új miniszterelnöknek változtatni kellene közösségi oldalai elnevezésén is.

Az influenszer Kajdi Csaba, avagy Cyla alaposan odamondogatott új videójában személyes ismerősének, Magyar Péternek a nyilvános szereplései miatt. Szerinte 

Magyarnak ideje lenne államférfihoz méltó hangnemet megütni.

A modellügynökség-vezető úgy véli, a kormányfő több alkalommal is túlságosan indulatosan lépett fel, ami nem illik a jelenlegi pozíciójához. A kampányidőszak véget ért, a miniszterelnöki szerep pedig más hozzáállást kíván – szögezi le.

Hangsúlyozza: 

A kampánynak Péter vége, tehát te most már egy közjogi méltóság vagy, 

te már Magyarország miniszterelnöke vagy. A magyar nép téged választott, hogy vezess minket. Nem kell neked leállni ordítani!”

Cyla szerint a miniszterelnök túlságosan konfrontatívan viselkedik: az influenszer felhozta a különböző kormányzati épületekben történt „idegenvezetéseket”, vagy amikor Magyar nyilvánosan reagált egyes szereplőkre és kommentálta a miniszteri irodák környezetét.

Kajdi úgy véli, egy közjogi méltóságnak nem kellene ilyen típusú szócsatákba beleállnia, ehelyett azt javasolta, hogy az apparátus intézze a konfliktusos ügyeket, miközben a miniszterelnök a kormányzati munkára koncentrál.

Nagyon-nagyon nehéz néha hallgatni, de muszáj. 

És magának is, miniszterelnök úr, azt javaslom, hogy tessék inkább elengedni” – hozta föl az angol királynőt példáját A Korona című sorozatra utalva.

Cyla Magyar Péter online jelenlétéről úgy vélekedik, hogy a miniszterelnöknek változtni kellene közösségi oldalai elnevezésén. Kajdi kiemelte a „The Man” megfogalmazást.

Kajdi Csaba a végére egy meghívást is kilátásba helyezett: 

Bármikor át tud jönni hozzám egy lecsóra, miniszterelnök úr, remélem tudtam segíteni, nem kell ordítani!”

Nyitókép: Kajdi Csaba Facebook-oldala


 

Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
google-2
2026. május 20. 10:44
Mindegy, hogy hol áll a kampány, Magyarnak ez a természete. Csúf, de élvezzétek, a tiétek!
Tehetős Totó
2026. május 20. 10:26
A taktika pedig ez legyen: a fajsúlyos politikusok hagyják figyelmen kívül a tobzódását, Menczerék támadják és provokálják, hogy őrjöngjön.
retek312
2026. május 20. 09:38
ki a faszt érdekel ez a nyekergő kis buzi
nebulo15
2026. május 20. 09:35
Csak azt kell észrevennni, hogy Petya ennyi, semmi több, tehát nem tud másképpen viselkedni, mert akkor hamar kiderülne egy korlátolt barom. A meglehetősen komplex világunkat egy kétdimenzióba beszorult kretén nem képes látni, nem képes benne mozogni....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!