Már Cyla is bírálja Magyar Pétert: „Nem kell neked leállni ordítani, a kampánynak vége” (VIDEÓ)

Gulyás Gergely megint kiakadt Magyar Péterre, visszaszólt a miniszterelnöknek
Magyar Péter jelentős méretű lyukra futott a Kúria felújításának az ügyében.
Kajdi Csaba modellügynökség-vezető szerint az új miniszterelnöknek változtatni kellene közösségi oldalai elnevezésén is.
Az influenszer Kajdi Csaba, avagy Cyla alaposan odamondogatott új videójában személyes ismerősének, Magyar Péternek a nyilvános szereplései miatt. Szerinte
Magyarnak ideje lenne államférfihoz méltó hangnemet megütni.
A modellügynökség-vezető úgy véli, a kormányfő több alkalommal is túlságosan indulatosan lépett fel, ami nem illik a jelenlegi pozíciójához. A kampányidőszak véget ért, a miniszterelnöki szerep pedig más hozzáállást kíván – szögezi le.
Hangsúlyozza:
A kampánynak Péter vége, tehát te most már egy közjogi méltóság vagy,
te már Magyarország miniszterelnöke vagy. A magyar nép téged választott, hogy vezess minket. Nem kell neked leállni ordítani!”
Cyla szerint a miniszterelnök túlságosan konfrontatívan viselkedik: az influenszer felhozta a különböző kormányzati épületekben történt „idegenvezetéseket”, vagy amikor Magyar nyilvánosan reagált egyes szereplőkre és kommentálta a miniszteri irodák környezetét.
Kajdi úgy véli, egy közjogi méltóságnak nem kellene ilyen típusú szócsatákba beleállnia, ehelyett azt javasolta, hogy az apparátus intézze a konfliktusos ügyeket, miközben a miniszterelnök a kormányzati munkára koncentrál.
Nagyon-nagyon nehéz néha hallgatni, de muszáj.
És magának is, miniszterelnök úr, azt javaslom, hogy tessék inkább elengedni” – hozta föl az angol királynőt példáját A Korona című sorozatra utalva.
Cyla Magyar Péter online jelenlétéről úgy vélekedik, hogy a miniszterelnöknek változtni kellene közösségi oldalai elnevezésén. Kajdi kiemelte a „The Man” megfogalmazást.
Kajdi Csaba a végére egy meghívást is kilátásba helyezett:
Bármikor át tud jönni hozzám egy lecsóra, miniszterelnök úr, remélem tudtam segíteni, nem kell ordítani!”
Nyitókép: Kajdi Csaba Facebook-oldala