„Tölgyessy Péter volt a Partizán vendége, ahol kőkemény bírálatot fogalmazott meg Magyar Péterrel szemben. Az SZDSZ egykori elnöke a következőket mondta az új miniszterelnökről:

»Az az érzésem, mintha Magyar Péter nem is lenne igazán tisztában ezekkel a kérdésekkel. Ő jellegzetesen az internet világából jött politikus, aki káprázatosan eligazodik a rövid bejegyzések, odaszólogatások és hasonlók világában, de nem feltétlenül ismeri a legapróbb részletekig a magyar gazdaság, illetve Magyarország világpolitikai helyzetének összes összefüggését. (…) Magyar Péter naponta huszonötször mondja, hogy erre adott utasítást, arra adott utasítást… a miniszterek pedig olyanok, mint valami melósok a miniszterelnökhöz képest. Na most ez nem így van.«