magosz ukrán agrártermékek országgyűlés ukrajna

Megszűnt az ukrán agrártermékek behozatali tilalma – megszólalt a MAGOSZ is

2026. május 19. 22:14

A most hatályát vesztő veszélyhelyzeti rendelet több mint 20 termék behozatalát tiltotta meg Ukrajnából.

null

Május 13-ával hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, köztük az is, amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát – írja az Agroinform.hu. 

A most hatályát vesztő veszélyhelyzeti rendelet több mint 20 termék behozatalát tiltotta meg Ukrajnából, mint például:

  • búza
  • kukorica
  • napraforgómag
  • repcemag
  • liszt
  • baromfihús
  • tojás stb.

A veszélyhelyzet lejártával az új Országgyűlés több rendeletet is törvényi szinten erősített meg, de az ukrán termékek tilalma nem tartozott közéjük. Csupán az került be az új törvénybe, hogy a termékek importját be kell jelenteni a NÉBIH-hez, amely eddig is előírás volt, bármely országból is érkezett az áru.

A MAGOSZ szerint a magyar gazdák érdekében szükség van az új jogszabály kiegészítésére, törvénybe foglalva az Ukrajnából érkező termékek behozatalának tilalmát – írja a lap. 

Kérdés, hogy amikor az Országgyűlés újra összeül, megszavazza-e az ukrán termékek tilalmát. Az ügyben megkerestük az Agrárkamarát.

Nyitóképen: Vyacheslav Madiyevskyy / NurPhoto / AFP 

Robert69
2026. május 19. 23:20
Tegye már fel valaki a kérdést az új kormány mezőgazdasági iniszterének: 1., Ha elüldözik a befektetőket (pl most BYD és más Akku gyártók) és tönkreteszik a magyar gazdákat a Mercosur szerződéssel és ukrán agrár termékekel . Honnan lesz pénze a kormánynak arra a sokmindenre amit ígértek? Mennyi szemetet akarnak megetetni velünk? Vajon ő eszik abból amit elénk szórnak ?
giraffe
•••
2026. május 19. 23:13 Szerkesztve
A tisza szavazók nézik a Facebook élőzést es tapsolnak. A fideszesek és a többi nem tiszás forrong az említett "műsor" primitívségén. Jó lenne ha mindenki rájönne végre hogy ez az egész cirkusz azért van, hogy ne nézze és ne lássa senki, hogy mit csinálnak VALÓJÁBAN. Ennyi. Fel kellene lassan ébredni....
Jospehe998
2026. május 19. 22:49
Állítólag sok gazda is a Tiszára szavazott. Kiváncsi lennék most a véleményükre😅😅😅🤡🤡
Toma78
•••
2026. május 19. 22:40 Szerkesztve
De hát Petike küzdött értük Brüsszelben megmondta anno... Az Orbàn ott se volt csak ő csak ő... Ja egyébként erről is az Orbán tehet, hogy most ez a behozatali tilalom feloldódik. Sőt arról is ő tehet majd hogy esetleg jönnek a migránsok és arról is, hogy jön a hanta vírus. Sőt a következő Majka koncert rossz hangosítasa is az Orbàn kormány bosszúja lesz, mert a Rogán még játszik a telefonjával és most írja a jövő évi szopatós érettségi tételeket..🖕🤡🖕
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!