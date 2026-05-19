Megszűnt az ukrán agrártermékek behozatali tilalma – megszólalt a MAGOSZ is

Megszűnt az orosz-ukrán háború miatt elrendelt veszélyhelyzet
Többek között az is kiderült, hogy maradnak-e a védett üzemanyagárak.
A most hatályát vesztő veszélyhelyzeti rendelet több mint 20 termék behozatalát tiltotta meg Ukrajnából.
Május 13-ával hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, köztük az is, amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát – írja az Agroinform.hu.
Ezt is ajánljuk a témában
Többek között az is kiderült, hogy maradnak-e a védett üzemanyagárak.
A most hatályát vesztő veszélyhelyzeti rendelet több mint 20 termék behozatalát tiltotta meg Ukrajnából, mint például:
Ezt is ajánljuk a témában
Ukrajnában olyan növényvédő szereket is használnak, amelyeket az EU-ban már évekkel ezelőtt betiltottak az egészségre gyakorolt kedvezőtlen hatásuk miatt.
A veszélyhelyzet lejártával az új Országgyűlés több rendeletet is törvényi szinten erősített meg, de az ukrán termékek tilalma nem tartozott közéjük. Csupán az került be az új törvénybe, hogy a termékek importját be kell jelenteni a NÉBIH-hez, amely eddig is előírás volt, bármely országból is érkezett az áru.
A MAGOSZ szerint a magyar gazdák érdekében szükség van az új jogszabály kiegészítésére, törvénybe foglalva az Ukrajnából érkező termékek behozatalának tilalmát – írja a lap.
Kérdés, hogy amikor az Országgyűlés újra összeül, megszavazza-e az ukrán termékek tilalmát. Az ügyben megkerestük az Agrárkamarát.
Nyitóképen: Vyacheslav Madiyevskyy / NurPhoto / AFP