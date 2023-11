Az egészségünkre is káros lehet az ukrán gabona

A raktárak sok helyen megteltek ukrán gabonával, így továbbra is mélyen maradtak a terményárak. Emellett a hazánkba érkező ukrán gabona között előfordulhat olyan is, amely az egészségre káros anyagokat is tartalmaz – olvasható a Világgazdaság oldalán.

A magyar kormány még áprilisban döntött az Ukrajnából érkező mezőgazdasági termények importjának megtiltásáról, azonban nem Magyarország volt az egyetlen, amely fellépett az ukrán dömping ellen. Az EU nem támogatta, de Lengyelország és Szlovákia is korlátozta a behozatalt a háborúban álló országból. Kijev emiatt szeptemberben beperelte mindhárom országot.

A terményárak leszállásán túl a másik, szintén súlyos probléma, hogy

Ukrajnában olyan növényvédő szereket is használnak, amelyeket az Európai Unió országaiban már évekkel ezelőtt betiltottak az egészségre gyakorolt kedvezőtlen hatásuk miatt.

– hívta fel a figyelmet a lap.

Az olcsó ukrán gabona nemcsak belföldön erős versenytársa a magyar terményeknek, hanem külföldön is, mivel hazánk is exportál belőle. Magyarország az idei év első felében kétszer annyi gabonát importált, mint 2022 azonos időszakában, a kivitel azonban az ötödével visszaesett. Ez pedig több mint hatszázmillió eurós egyenlegromlást hozott az agrár-külkereskedelemben.

